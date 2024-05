Ligu hraje od šestnácti let. Kromě vítězství v MOL Cupu se Zlínem ale Antonín Fantiš žádnou velkou trofej nezískal. Většinu kariéry bojuje spíše o záchranu. I letos se v dresu ševců rve o udržení mezi tuzemskou elitou. Pád si ani přes porážku v Pardubicích (0:2) nepřipouští, byť strach samozřejmě má.

V Pardubicích se neprosadil ani zlínský kapitán Antonín Fantiš. Ševci na východě Čech padli 0:2. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

„Moc mi na tom záleží. Pokud to nedopadne dobře, budu si to vyčítat celý život,“ tvrdí jeden z kapitánů a nejzkušenějších borců v sestavě FC Zlín.

Příbramský odchovanec a rodák současnou situaci dost prožívá, spadnout do druhé ligy rozhodně nemíní.

„Možná jsem byl i v horší situaci, možná ale dostanu do padesáti let infarkt. Toto jsou hrozné rány do srdce. Je to strašně těžké,“ povzdechl si.

I když Zlíňané po prvním kole nadstavby spadli na dno, Fantiš nepanikaří, dál zůstává optimistou, věří.

„To, co se má stát, se stane. Vím ale, že stačí, aby nám tam něco spadlo a otočí se to,“ věří.

Třeba před rokem ševce spasila v Pardubicích právě Fantišova gólová hlavička po chybě rumunského brankáře Nity. Teď podobný okamžik zatím nepřišel. „To snad ani nešlo dát a spadlo to tam. Něco takového potřebujeme i teď. Snad to přijde a pomůže nám to,“ přeje si.

Rozhodovat bude hlava

Ševci ale musí jít štěstí i naproti. Jenom dobře bránit a čekat na chyby protivníka, nemusí v cestě za záchranou stačit.

Aby uspěli, musí být odvážnější, agresivnější, daleko nebezpečnější. V posledních duelech vyšli střelecky naprázdno, v ofenzivě toho předvedli velmi málo.

„Klukům jsem v týdnu říkal, že bude rozhodovat hlavně hlava. Vím, že umí hrát fotbal, ale kdo to nezažil, těžko pochopí, jak velký nápor to je. I Pardubice v první půli dost kazily,“ všiml si Fantiš.

Zdroj: Youtube

Jenže domácí si po změně stran pomohli standardní situací, gólem Ichy a duel i díky pojišťovací trefě střídajícího Krobota dovedli k důležité výhře.

„Stalo se nám to už poněkolikáté. Přišli jsme ze šatny a hned dostaneme gól. Nevím, čím to je. Kdybych to věděl, tak to změním. Je to o detailu, postavení, zodpovědnosti. Soupeř pak začal bránit výsledek a nám chyběl kousek,“ posteskl si.

Moravané tak vyšli v CFIG Areně střelecky i bodově naprázdno.

„První poločas byl oboustranně nervózní. My jsme se snažili být poctiví hlavně směrem dozadu. Čekali jsme na chyby soupeře, které bychom potrestali. Nedaří se nám to však dotáhnout. Určitě jsme mohli hrozit víc,“ míní.

Ševci se pokusí odrazit za záchranou za týden v Karviné. Ve Slezsku nesmí zaváhat, bude to zase boj.

„Pro nás je každý zápas klíčový,“ ví dobře. „Komplikujeme si to sami. K tomu nám nenahrávají ani ostatní výsledky. Je to ale stejné jako v životě. Nikdo nám nepomůže, to musíme jedině sami,“ přidává.

Zlíňané se však i ve složité situaci mohou opřít o věrné příznivce. Do Pardubic jich vlakem vyrazily téměř tři stovky. Hosty neúnavně hnaly za výhrou, celý zápas je podporovaly.

„Jsem za fanoušky rád. Pořád mám v hlavě minulý rok, kdy jsme to hlavně díky nim zvládli,“ pamatuje si.

„Byli jsme už pod vodou a dýchali brčkem, přesto jsme se zvedli a dostali se nahoru. Teď mi to přijde jako dejá vu, zažívám to znovu. Jenom doufám, že to zase bude mít šťastný konec, ke kterému nám lidé dopomohou,“ uzavírá.