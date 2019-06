Fantiš je po obránci Lukáši Vraštilovi oficiálně druhou letní posilou Fastavu.

„Jsem rád, že se nám jeho příchod podařilo realizovat a dotáhnout do konce. Tonda Fantiš byl loni druhým nejlepším ligovým střelcem Příbrami, kde se mu povedlo nastřílet sedm branek a k tomu přidal tři asistence. Věříme, že stejně produktivní bude i u nás,“ uvedl sportovní ředitel Zlína Zděněk Grygera.

Rodák z Prahy se do Baťova města Zlína vrací po dvou letech působení v Příbrami, kde hodlal po zranění kolene restartovat svou kariéru. To se mu podařilo, navíc svému mateřskému klubu pomohl výrazným způsobem k návratu do nejvyšší soutěže.

Následně se jeho hostování změnilo v přestup a v uplynulé sezoně se podílel velkou měrou i na záchraně prvoligové příslušnosti, když byl po Janu Matouškovi druhý nejlepším střelcem týmu.

„Chtěl bych poděkovat Příbrami za krásné dva roky, kdy jsme dokázali postoupit do ligy, což byl jeden z mých nejlepších okamžiků v kariéře. Samozřejmě pro mě moc znamenalo i nedávné udržení v lize. Byla to dlouhá a náročná sezona. Přeji všem, ať se daří a hlavně klukům z kabiny zdraví,” řekl sedmadvacetiletý fotbalista, který má na svém kontě zatím 202 ligových startů.

„Děkujeme Tondovi za odvedené služby a do dalšího angažmá přeje jen to nejlepší,“ uvedli zástupci 1. FK Příbram na klubovém webu.

Fantiš v nejvyšší soutěži kromě Příbrami hrával také v Ostravě, celkem má na svém kontě ve FORTUNA:LIZE 202 startů a 20 branek.

Držitel stříbrné medaile z mistrovství Evropy U19 z roku 2011 se ke svému staronovému týmu už připojil na soustředění v Rakousku, kde se Zlín, stejně jako Příbram, momentálně připravuje na novou sezonu ve FORTUNA:LIZE.

V kabině se tak mimo jiné opět sešel i s trenérem Josefem Csaplárem, se kterým spolupracoval už během převážné části svého příbramského angažmá.

Premiéru si nová posila Fastavu odbyde ve čtvrtečním přípravném zápase s Lokomotivem Moskva.