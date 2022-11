V Edenu běžela 73. minuta, stav byl vyrovnaný 1:1, když se na půli hřiště střetli baníkovec Gigli Ndefe a Peter Olayinka ze Slavie. Domácí hráč ostravského obránce evidentně přišlápl, nedovolený zákrok však rozhodčí Tomáš Batík nepískal. A to ani po konzultaci s Tomášem Kocourkem u VARu. O šestnáct vteřin později skóroval Jurásek a nasměroval favorita k zisku tří bodů.

Komický VAR. Z ligy se stává hotový Kocourkov. Příhoda chce video pod sebe

Zatímco kouč Slavie Jindřich Trpišovský se přímé odpovědi spíše vyhnul, trenér Baníku Pavel Hapal měl jasno. „Z toho, jak byl zápas veden, mého pohledu během utkání i rozhovoru s Ndefem, to byl jasný faul. A vůbec se nemusel dívat na video, nikdo by mu nic neřekl. Musím se ještě kouknout na záznam. VAR ale rozhodl jinak, než je můj pohled,“ nastínil své vidění situace.

Podobně mluvil také stoper Michal Frydrych. „Gigli přeskočil hráče, vypíchl mu míč, chtěl pokračovat v běhu, ale soupeř mu přišlápl nohu. Byl i ošetřovaný, takže kontakt tam byl, jinak by asi neležel, že jo?“ uvedl na tiskové konferenci. „Snažili jsme se to rozhodčímu říct, ale k videu nešel. Záznam jsem viděl, mám i zprávy v telefonu, že to faul byl, ale neovlivníme to,“ doplnil.

Stoper Baníku Frydrych: Slavii jsme mohli potrápit víc. Gól na 2:1 nás srazil

K věci se pro O2 TV po zápase vyjádřil i sám Batík. „Po dosažení branky se to kontrolovalo. Pro mě z hrací plochy přestupek na hostujícího hráče nebyl. VAR musí celou gólovou situaci kontrolovat, nenašel tam žádné pochybení a mé rozhodnutí potvrdil,“ zněla slova hlavního sudího.

Baroš: Tohle měl řešit

Jeho nadřízený Radek Příhoda si v pondělí procházel komunikaci sudích. „Řekl: Za nás branka regulérní. Neřekl mu, že tam faul nebyl,“ popsal.

Ostravská legenda a bývalý útočník Milan Baroš výkon Batíka obecně chválil, tento moment mu ale vytýkal. „Líbilo se mi, jak to řídil, myslím si, že zápas zvládl dobře. Nevstupoval tolik do toho a neměl žádné chyby. Ale tohle by měl řešit, podívat se na video, protože za mně je to jasný faul. Nejprve ho kopne, pak na něj šlápne,“ hodnotil. „Pro mně je tam pachuť. A zase proti týmu top trojky,“ kroutil hlavou Baroš.

Skandální dění na fotbale v Plzni: Chorý je chorý, rozhodčí přijde o Slavii

„Tento názor chápu a respektuju. Krásný zápas, plno soubojů, nádherné góly. Ale takových soubojů na dlouhou nohu, kdy jeden druhému přišlápne špičku, tam bylo deset. A od toho je rozhodčí, aby to písknul, nebo pustil. Chápu, že pro někoho to mohlo být zjevné, ale pro VAR to nebylo tak zásadní pochybení, aby do toho vstoupil. Musíme najít hranici, kdy do toho vstoupit, a kdy ne,“ vysvětloval Příhoda, který se vyjádřil i k nejtřaskavější události víkendu.

V zápase Plzeň – Sparta nebyl na hřišti sudím Daliborem Černým, ani pomocí VARu, u něhož byl Pavel Franěk, vyloučen domácí útočník Tomáš Chorý, který udeřil hlavou stopera pražského celku Asgera Sörensena. Zde verdikt dlouho nehledal.

„Pochopím, když se na hrací ploše dva hráči střetnou hlavou, utkání jsme přerušovali mnohokrát a volali doktory. Vysvětlení, proč VAR nezavolal hlavního rozhodčího, nemám. Za mně hrubá chyba,“ prohlásil Radek Příhoda. „Co řekl VAR hlavnímu? Že se ťukli hlavami. Já tam vidím, že se hráč podívá a ví, co dělá. Měla přijít intervence, VAR měl volat rozhodčího na udělení červené karty,“ dodal.

Sparta mlčí, Plzeň si stěžuje: Oslavy byly za hranou, škody budeme vymáhat

Jasný názor měl bývalý útočník Milan Baroš. „Úmysl. Je pro mě nepochopitelné, že si pan Franěk sudího nezavolá, aby se na to podíval. Podle mě to nejsou chyby, je to tendenční řízení a ve prospěch stejných tří klubů – Sparty, Slavie a Plzně. Kdy byly chyby proti nim? Řeší se každé kolo pořád to stejné,“ pronesl.

„A to nebrečím, že jsem baníkovec a prohráli jsme na Slavii podle mého neregulérním gólem. Bity jsou prostě menší kluby. Nepamatuji si, že by těm velkým video uškodilo. Je to tendenčně dané a lidé u VARu i na hřišti mají notičky. Pokračuje to dál a divím se, že sponzoři do toho dávají peníze,“ pokračoval Baroš.

„Tendence je silné slovo. To si představuji, že to někdo vezme od první do devadesáté minuty. Že jsou to chyby ale souhlasím,“ reagoval Příhoda.

Příhoda chce VAR pod sebe

Podle šéfa komise, který je ve funkci od začátku minulého ročníku, videorozhodčí v první lize nefunguje. „Musíme rozlišit dvě věci. Rozhodčí na hřišti, tam posun je. Vzali jsme spoustu mladých kluků. Tohle kolo řídilo šest sudích, kteří před rokem a půl ještě vůbec nepískali ligu. Druhá věc je VAR, který nám nefunguje, není tam pojistka. Musíme udělat opatření,“ přiznal Radek Příhoda.

Bojkot reprezentace? FIFA apelovala na kluby, aby hráče uvolnily, reaguje FAČR

Koordinátorem VAR je nyní Michal Beneš, ovšem ten není členem Příhodovy komise. „Videorozhodčí nasazujeme a trestáme my, jejich školení jde ale za Michalem Benešem. Ani v hodnocení konkrétních situací se někdy s garantem VAR neshodneme,“ věděl Příhoda s tím, že video si chce vzít do své gesce.

„V létě jsem poslal člověka do Madridu, kde se musí proškolit, dělá se to jednou ročně. On je schopný převzít VAR v Česku od pana Beneše. Musíme se na tom domluvit s FAČR a LFA,“ uzavřel Radek Příhoda.