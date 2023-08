Neprotočil sestavu zdaleka tolik, jak by při konfrontaci s třetiligovým soupeřem možná kdekdo čekal. V brance Jakub Markovič, poprvé v základu Baníku Matej Madleňák a Tomáš Rigo, Gigli Ndefe na stoperu. Jinak vše při starém. Trenér Pavel Hapal však povinnost splnil, když ostravského favorita převedl výhrou 2:0 přes nástrahu jménem Hlučín. „Nebylo to ale jednoduché,“ přiznal kouč, jehož však nepotěšil fakt, že přišel o možnou posilu Vojtěcha Smrže, jež zamířil do pražských Bohemians.

FC Hlučín – FC Baník Ostrava 0:2 (2. kolo MOL Cupu, 29. 8. 2023) | Video: Jakub Nohavica

Nebyl to lehký zápas, viďte?

Každopádně. Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého. Nikdo to tak neměl. Ale musím říct, že jsme mohli rozhodnout dříve. V první půli jsme měli tři stoprocentní šance, pak to mohlo být pro nás klidnější. Takhle soupeř cítil příležitost, že může se zápasem něco udělat. Proto jsme hráli zodpovědně dozadu, nechtěli jsme chybovat a soupeře k něčemu pustit. Nakonec druhý gól už to rozlouskl.

Potěšil vás dvěma góly útočník Ladislav Almási?

Já myslím, že všechny, protože se v koncovce docela trápí, ale věřím, že se teď tím nakopne a zase góly bude dávat.

Byl to jeden z motivů zápasu, aby hrál a pokud možno se prosadil?

Jo, takhle jsme to měli, ale pak jsme uvažovali o změně. Že bychom ho sundali, pošetřili, a dali tam Kubalu, protože máme tři útočníky. Nakonec jsme ho na hřišti nechali. Jsem rád, že rozhodl.

Trápení střelců Sparty a Slavie. Kuchta na odchodu? Jurečka je bez gólů

Zajímavě vypadala spolupráce mezi trojicí stoperů a wingbeky. Co myslíte?

Bylo to fajn. Dozadu jsme velice dobří, zodpovědní, neděláme chyby, nepouštíme soupeře do šancí. Až na nějaké střely, v první půli tam byla jedna ze šestnáctky, na to se musím ještě podívat. Ale jo, fungovalo to velice dobře.

Gigli Ndefe na stoperu, může to být řešení?

Je to řešení, protože to už hrál v některých zápasech v Liberci. Pořád si ale myslím, že jeho silný post je na straně, kde je svým pohybem nepříjemný. Určitě je to ovšem alternativa.

Uvažovaná posila Vojtěch Smrž zamířila do Bohemians. Mrzí vás to? Hledáte dál?

Je to tak, dneska jsem se to dozvěděl. To je fotbal. Rozhodl se nakonec pro Bohemku, ale pořád přemýšlíme, co se vyvine.

Jak to vypadá s marody Lischkou a Blažkem?

Právě proto čekáme. Nemáme ještě podrobné vyšetření Blažka, takže na to budeme nějak reagovat. Uvidíme. Ale Lischka už trénuje, je zdravý, a nachystaný i do mistrovského utkání.

Rozhodčí na Spartě: Klíma byl mezi fanoušky, vzpomíná se na jeho chyby u Slavie

V Hlučíně člověka zarazily špatně zahrávané rohové kopy, často sotva doputovaly i na přední tyč.

Kopali jsme to špatně, ale měli jsme trochu problémy s míčem, který je jiný, než na jaký jsme zvyklí. To také mohlo hrát roli. My to trénujeme, pracujeme na tom a je pravda, že v posledním ligovém utkání jsme si vypracovali stoprocentní šanci z rohu, kterou jsme měli nacvičenou. Jen jsme balon nedokázali do brány. Zatím na to ze standardek nepadá, ale věřím, že v budoucnu prosadíme.

Na lavičce byl Samuel Grygar. Přibližuje se áčku?

Ne, ne, ne, on je plnohodnotným hráčem. Dneska jsme se nerozhodli, škoda, kdyby byl zápas dřív rozhodnutý, tak by příležitost dostal. Vzali jsme ho, Šíňas (Matěj Šín) měl trochu střevní problémy, tak tady nejel.

Jaké máte plány s Fadairem? Bude se obouchávat ještě v béčku?

Nemá odehrané zápasy, takže o tom uvažujeme. Spolu i s dalšími hráči.

Šilhavý nominoval na Albánii: Žádní nováčci a převaha hráčů ze zahraničních lig

A velmi dobře se ukazuje Tomáš Rigo, souhlasíte?

Jo, je to fotbalista, velice fotbalový hráč. Jak jsem řekl, pro něj ani pro nás nebylo lehké ho hodit přímo do ligových utkání, ale už se zařazuje do mužstva a je plnohodnotným hráčem. To prokazuje hlavně na hřišti. V lize i dnes.

Spokojený jste asi i s Jakubem Markovičem, že?

Jo, je absolutně v klidu. Před zápasem jsem s ním mluvil, protože z rozcvičky přišel první, a je neskutečně sebevědomý. Jsem za to rád, protože máme dva velice vyrovnané gólmany, s Hrubasem vlastně tři.

Hlučínský brankář vás ale trápil…

Trefovalo ho to, chytal výborně. Nechci snižovat výkon soupeře, nebo brankáře, měl výborné zákroky, ale kdybychom právě to rozhodli dřív, bylo by to pro nás klidnější.