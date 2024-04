Deset bodů z pěti zápasů. To je dosavadní bilance trenéra Davida Horejše na lavičce Hradce Králové. Votroci pod jeho vedením zvládají duely a tabulkou stoupají vzhůru. Už se propracovali do střední skupiny.

„Posun na deváté místo mě těší hrozně moc. Hlavně jsem rád za kluky i celý realizák, protože od té doby co jsme přišli, tak všichni makají. Tohle je taková odměna a já věřím, že tam vydržíme co nejdéle. Hráči si to zaslouží, v trénincích i v zápasech pracují skvěle. Snad nám to vydrží a bude to další úspěšná sezona pro Hradec,“ přeje si šestačtyřicetiletý kouč.

Východočeši v neděli přivezli body ze hřiště Teplic, kde vyhráli 1:0 po brance Daniela Vašulína, který využil obrovské hrubice zkušeného gólmana Tomáše Grigara.

Mrzet je tak nemuselo, že to byla jediná střela na branku za celých devadesát minut. „My jsme ten gól dali. Využili jsme chyby Teplic, šli jsme do vedení a mužstvo do obrany odvedlo neskutečný výkon,“ pochvaloval si Horejš.

Jeho tým měl převahu v úvodu duelu. „Chtěli jsme hrát z aktivního bloku, dostávat stopery pod tlak, aby neměli čas na rozehrávku. Věděli jsme, že půjdou cestou nakopávaných míčů na útočníky, kteří jsou opravdu skvělí. Myslím, že se nám to dařilo, ale hlavně prvních pětadvacet minut jsme byli dobří na míči. Pak přiznám, že už jsme hru tolik nekontrolovali, ale někdy takové zápasy jsou, že si pro výhru dojdete skvělou defenzivou, což bylo teď,“ pokračuje.

Do konce základní části zbývají tři duely a fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice mají velmi těžký los. Doma přivítají Slovácko a Slavii, mezitím se představí v Liberci.

„My vůbec neřešíme, jaký máme los, ale řešíme věci, které můžeme ovlivnit, což bylo utkání v Teplicích. To se nám povedlo zvládnout, byl to důležitý zápas. Příští týden nás čeká další utkání, my se na něj musíme co nejlépe připravit. Uvidíme, kam nás to po základní části vyhodí, tabulka je vyrovnaná, ve hře je devět bodů,“ uzavřel Horejš.