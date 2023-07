Podle drtivé většiny expertů to měla být jasná výhra, realita ovšem byla odlišná. Viktoria Plzeň jen remizovala v úvodním duelu 2. předkola Evropské konferenční ligy s Dritou 0:0 a výrazně si zkomplikovala situaci v boji o postup. Gólovou impotenci nesou těžce fanoušci Západočechů.

Zklamaní fotbalisté Plzně. | Foto: Profimedia

Dva zápasy, žádný gól. Plzeň nevstoupila do čerstvě zahájené sezony pod novým trenérem Miroslavem Koubkem ideálně - nejprve prohrála v Teplicích 0:1, poté pouze remizovala ve druhém předkole Evropské konferenční ligy s kosovskou Dritou 0:0.

„Určitě nejásáme. Zápasy byly dva - v Teplicích a s Dritou. Tam jsme šance neměli a byli jsme absolutně bezzubí. Mělo to úplně jiné parametry, šance jsme si vytvářeli. Je to rozdíl oproti poslednímu zápasu. Nezbývá než pracovat a ono se to protrhne," zůstává klidný trenér Miroslav Koubek.

Klid aktuálně ale není slovo, kterým by šlo charakterizovat fanoušky Plzně, těm po nepovedených dvou zápasech pomalu ale jistě dochází trpělivost.

Kritika fanoušků

„Bída, zmar, nemohoucnost, utrpení, šílenost. Co se stalo? Ten samý tým, který před rokem vyhrál ligu a prošel předkola LM najednou není schopný vyhrát, není schopný dát gól týmu, který by hrál tak ČFL,“ napsal jeden z fanoušků Plzně na sociálních sítích.

„Bolest očí po jarní části pokračuje i v novém ročníku. Možná bude lepší nechat hrát mladé a neřešit jednu sezónu. Je vidět, že někteří hráči už nemají klubu co dát. My věrní zůstaneme i když to nebudou poháry. Chceme, ale vidět hořet trávu a zápal bojovat pro Viktorku, potom se dá odpustit i takové trápení,“ přidal se další.

Nemůžeme jet k odvetě do Kosova s tím, že se to udělá samo, varoval Chorý

„Bohužel je to svým způsobem i dědictví po Bílkovi, který svým stylem hry odnaučil hráče hrát fotbal. Teď to bude dřina je zase naučit hrát fotbal plus kreativní myšlení, dvě sezóny destrukce a nakopávání na Beauguela nebo Chorého, jeden rok šoku pro ostatní přinesl titul či postup do LM, ale co dál?“ všiml si jeden z příznivců.

Šanci na reparát budou mít fotbalisté Plzně v neděli během domácího zápasu s Hradcem Králové, odveta s kosovskou Dritou se odehraje následující čtvrtek.