Zkušený obránce Filip Novák má za sebou první utkání v dresu Sigmy Olomouc. Při měření sil se Slavií obstál, ale jeho Sigma prohrála 1:3 a on se nachomýtl ke dvěma inkasovaným brankám. Přesto jej oba trenéři chválili. „Olomouci pomůže,“ je přesvědčený lodivod Slavie Jindřich Trpišovský.

Fanoušci na utkání Sigma - Slavia | Video: Michal Muzikant

Stabilního člena olomoucké defenzivy Víta Beneše trápily zdravotní problémy. Bral antibiotika, a tak do utkání proti sešívaným vůbec nenaskočil. „Dobral je ve čtvrtek, je tři dny v tréninku, ale víme, že u těchto hráčů, kteří mají věk, je potřeba restart dávkovat,“ poodhalil olomoucký trenér Václav Jílek.

A tak bylo jasno. Zatímco v Jablonci zůstal Filip Novák celé utkání pouze na lavičce, jelikož se transfer doladil až v pozdějších hodinách den před utkáním, proti Slavii naskočil s číslem 57 od začátku. Zaujal místo ve stoperské dvojici s Jakubem Pokorným. Olomouci totiž chyběl také Lukáš Vraštil.

„S Víťou jsme kamarádi, chyběl nám, protože dva týdny nebyl. Ale s Pokym si na hřišti také rozumím. Musíme být nachystaní, že někdo vypadne a zaujmout jeho místo,“ řekl Filip Novák.

V prvním poločase se olomoucké duo staralo o urostlého útočníka Slavie Tijaniho. „Poslední roky jsem na pozici stopera hrál, cítím se tam dobře a musel jsem se potýkat s hráči, kteří jsou Tijanimu typologicky podobní, jiní byli zase menší a rychlejší, ale musíte přijít na to, jak jim míč vzít. Když jdete do souboje s hráčem, jako je Tijani, tak musíte být chytří,“ popisoval bývalý hráč Trabzonsporu či Fenerbahce.

Tijaniho ubránil a ten šel tak o poločase dolů. Realizační tým Slavie s ním nebyl spokojený, ač se pak ukázalo, že od prvního souboje hrál s hendikepem, jelikož měl naraženou pánev.

V závěru poločasu ale byl bývalý reprezentant u klíčové druhé branky, když v souboji nedokázal odkopnout míč, trefil pouze Jurečku, od kterého se mí odrazil k Tomičovi a ten dal vítězný gól. „Byl to prudký centr a bohužel mi to trefilo patu. Oni měli také štěstí a byli tam, kde by měli být,“ popisoval situaci.

„Tohle bylo pro něj těžké. Osobně s ním ale budu mluvit o třetí brance, kde si myslím, že měl lépe navázat hráče. Vím, jak uvažoval, zavřu mu pravou nohu, pustím ho do levé. Měl ale soupeře dostat dříve pod tlak. Nepochopitelně nám však spadl nízko Poky, od kterého se plácnutý míč odrazil, jinak by ho Digi (brankář Tomáš Digaňa) sbíral do koše,“ popisoval Jílek.

„Chtěl jsem zavřít střed, ale musím se podívat na video, jestli jsem měl dříve vystoupit nebo udělat něco jinak,“ přidal se s hodnocením Novák.

Jinak ale obstál a trenér Václav Jílek tak má vytouženého levonohého stopera, který týmu pomůže obzvláště při rozehrávce a výstavbě hry. Novák hrál navíc utkání poprvé od ledna.

„Na to, jak dlouho stál, odehrál kvalitní utkání a proti evropskému týmu to zvládl dobře. V rozehrávce byl výborný, nabízel se, měl tam dva velmi dobré kolmé míče a na tom můžeme pracovat dál. Překvapil mě také velmi dobrou obrannou hlavou. Ještě je potřeba lepší součinnost v posunech a být tam někdy rychleji,“ pokračoval Jílek.

„Tréninkové dávky tady jsou větší než to, na co jsem byl zvyklý. Fyzicky se cítím připravený, takže to problém nebyl. Cítil jsem se dobře, ale ještě se musím s kluky sžít, trénovat a hrát zápasy je něco jiného. Také kluci si musí zvyknout, co čekat ode mě,“ přidal se Novák.

Do české ligy se pak vrátil po dlouhých osmi letech, kdy odcházel z Jablonce do dánského Midtjyllandu.

„Na premiéru jsem si vybral těžký zápas, ale to mi nevadí. Jsem rád, že tady doma mám rodinu a kamarády. Chtěl jsem si to užít. Nepodařilo se nám však vyhrát, tak doufám, že v dalších zápasech najedeme na vítěznou vlnu. Slavia je nadstandard ligy a překvapila mě. Nečekal jsem, že bude hrát až tak dobře,“ pousmál se Novák.

Vzpomínka na dětství

Ten si v zápase také vzpomněl na své dětství, kdy se v Přerově potkával na hřišti s Janem Navrátilem, který naskočil na křídle.

„Začínali jsme oba v pěti letech za Přerov, kde jsme si spolu zahráli. On pak přestoupil do Sigmy a od té doby jsme byli každý v jiném dresu. Teď jsme si spolu konečně zase zahráli,“ přiblížil.

Zdroj: Michal Muzikant

V zápase se Slavií jej pak potěšila návštěva. Na Andrův stadion dorazilo téměř devět tisíc diváků. „Bylo to super, konečně zaplněný stadion. Škoda, že to není pořád. V Turecku je vesměs každý zápas vyprodaný a člověk má pak krásné vzpomínky. Je lepší, když na vás bučí plný stadion, než když slyšíte pořvávat pár lidí,“ popisoval 33letý fotbalista.

Bude tak věřit, že ve čtvrtek v rámci osmifinále MOL Cupu proti Plzni, které se hraje v 15 hodin, dorazí na olomoucký stadion opět pěkná návštěva a požene Hanáky za postupem. Viktorii navíc budou chybět reprezentanti. Například bývalý sigmák Tomáš Chorý nebo brankářská jednička Jindřich Staněk. „Pro nás je to samozřejmě dobře, ale musíme podat dobrý výkon,“ uzavřel osmadvacetinásobný reprezentant či autor 39 branek, které dal z pozice obránce v cizině.