Sen o finále se rozplynul. Olomoucká Sigma prohrála v semifinále MOL Cupu na domácí půdě s Libercem 1:2. Klíčový rozdíl se zrodil v prvním poločase, který Hanáci prospali a dvakrát v něm inkasovali. Marná byla snaha o vyrovnání po změně stran.

MOL Cup, semifinále, Sigma - Liberec | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Sigma začala zápas o něco aktivněji. Ale do šancí se nedostávala. To Liberečtí číhali na chybu a chtěli hrozit z brejků. Málem se to povedlo v 25. minutě, kdy po levé straně pláchl Baluta, chytrou šajtlí procpal míč před branku a Pešek ve skluzu jen těsně nedosáhl.