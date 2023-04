/ROZHOVOR/ Tank z Letné. Pardubičtí fotbalisté se potřebují znovu odlepit od samotného dna tabulky. Ironicky myšleno, nemohli si k tomu vybral lepšího protivníka. Ve svém novém chrámu budou čelit síle nejlepšího týmu jara. Sparta dorazí do CFIG Areny s osmi ligovými výhrami v řadě, když soupeřům nastřílela osmadvacet gólů. Tedy více, jak Pardubice za celou sezonu. Ani tato skutečnost však stopera Robina Hranáče nerozhází. Proti favoritu si jménem týmu věří.

Robin Hranáč v utkání mezi FK Pardubice a FC Trinity Zlín. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Třiadvacetiletý bek je stabilním členem obranné čtveřice Pardubic. Na jaře se mu však lepí smůla na paty. Zavinil už dvě penalty, které stály jeho tým čtyři body.

„Přimotal jsme se do dvou situací, které byly posouzeny proti nám. Ruka s Baníkem byla jasná. Hned jsem věděl, že bude penalta. Tu v Olomouci, ale stále nemohu překousnout. Vím, že jsem to mohl řešit jinak, ale také vím, že si rozhodčí na mě počkal,“ svěřuje se Hranáč v rozhovoru pro Deník.

V horší momentální situaci jste se asi nemohli ocitnout. Znovu jste narazili na dno tabulky, no a aby toho nebylo málo přivítáte rozjetou Spartu. Jak vnímáte tuto situaci?

Určitě není příjemné, že jsme se vrátili na poslední místo. Na druhou stranu nás to nabuzuje. Kdo se chce koukat, jak zavírá tabulku. Pokaždé, když jsme byli na poslední příčce, tak jsme začali získávat body. Myslím si, že nás to teď ještě více nakopne. V tom smyslu, že nemáme polevovat. Stále nás to udržuje v napětí, že musíme dál poctivě pracovat. Pokud budeme předvádět hru, kterou nám koordinují trenéři, tak se dostaneme mimo poslední pozici.

S tím se dá souhlasit. Nicméně Sparta, není Zlín nebo Teplice, nemyslíte?

Jasně. Všichni víme, že Sparta je v nejlepší formě za několik posledních let. Jejich hlavní devizou je to, že proměňují šance, do kterých se dostávají. Nicméně herně to není z jejich strany úplně ideální. V této části sezony jsou nejlepší, ale my je zkusíme ohrozit. Hrajeme doma, za zády budeme mít vyprodaný stadion. To je strašná síla.

Nechceme si uříznout ostudu!

Jak dlouho jste vydýchávali prohru z Jablonce, kde vám bod proklouzl mezi prsty v hodině dvanácté?

Snažili jsme se na to hned zapomenout. V tom je ten fotbal dobrý, že můžeme nezdar odčinit hned další týden. Každopádně bylo velice nepříjemné ztratit dobře rozehrané utkání v 89. minutě.

Dá se rozparáděná Sparta v této formě zabrzdit?

Určitě dá. Každý z nás sledoval semifinále domácího poháru a víme, kde má Sparta slabší místa. Navíc se jim zranil Sadílek, tedy když ne klíčový, tak důležitý hráč. On toho hodně naběhá a také ovlivňuje hru ve středu pole. Je to to ně velká ztráta před utkáním s týmem, který je na tom také fyzicky velice dobře.

Když jste to nakousl, mohl pohár odčerpat Spartě síly před utkáním s vaším týmem, nebo má tak široký kádr, že se tam nad tím mávne rukou?

Široký kádr sice má, ovšem středeční utkání s Budějovicemi to s námi nějak ovlivní. Sazí na stálou obrannou trojici, která nastoupila také v poháru.

S notnou dávkou nadsázky řečeno, má vůbec cenu plýtvat pro toto utkání záchranářskou energií? Neměli byste se spíše soustředit na následující zápasy v Brně, s Hradcem Králové či v Českých Budějovicích?

Pochopitelně, že utkání se Spartou má smysl. Už jenom kvůli našim skvělým divákům. Nechceme si rozhodně před nimi uříznout ostudu. Máme za sebou utkání se Slavií, která také na tom byla dobře a nám se ji povedlo potrápit. Můžeme to zvládnout i proti Spartě.

Může být zápas se Slavií přínosný tím, že jste si ověřili: dá se hrát s každým?

Určitě. V tom zápase jsme měli pasáže, kdy jsme Slavii přehrávali. Doufám, že to bude stejné, pouze s jiným výsledkem.

Vaše utkání udělá tečku za víkendovým kolem. To znamená, že už budete znát výsledky ostatních zápasů. Nemohou vás dostat ještě pod vyšší tlak?

Nějaký vliv to může mít. My se ale musíme soustředit pouze na svůj výkon. Je to jenom o nás. Prohru si nesmíme připouštět. Může samozřejmě přijít. Když však vyhrajeme, nebo budeme bodovat v dalších zápasech, tak se mimo sestupovou příčku dostaneme.

Proti gólovým zabjákům bez Nity

Při současné gólové produkci by si jenom blázen mohl myslet, že udržíte Spartu na uzdě. Na 0:0 s ní hrát nejde. Chystáte se na otevřenou partii?

Nemyslím si, že bychom nemohli udržet nulu. V Jablonci se nám také dlouho dařilo, když jsme domácím nedovolili si vytvořit žádné extra příležitosti. Zmiňuji to, protože Jablonec je na jaře také ve velkém laufu.

O fotbal nahoru - dolů jste se pokoušeli na podzim. Na Letné jste padli v poměru 2:5. Dá se ze zápasu nějak poučit?

V první řadě se nacházíme v daleko lepším rozpoložení. Jsme si také poslední, ale v úplně jiné situaci. Jak psychické tak herní. Na jaře máme za sebou několik vydařených zápasů, které jsme podpořili výhrami. Jsme na tom líp po všech stránkách. Nicméně Sparta taky. Chceme si to s ní ale rozdat. My nebudeme jenom bránit.

Co podle vás stojí za proměnou Sparty? Je to zúročení práce zahraničního trenéra?

Ano. Co jsem slyšel od kluků ze Sparty na srazu nároďáku tak trenér Priske je výborný. Jak po taktické stránce tak v komunikaci s hráči. Jsou velmi dobře připraveni fyzicky. Jeho práce dostala do všech sparťanů a je to vidět na výkonech i výsledcích.

Dvojice útočníků Kuchta – Čvančara řádí nejen v lize, ale nastoupili spolu i v reprezentaci. Jak je zastavit?

Jednoduše. Nesmějí nám dát gól (pousměje se). Musíme jim znepříjemnit každou sekundu jejich pobytu na hřišti. Jako obránce se o to musím s kolegy v řadě postarat. Dá se všechno.

Máte je v popisu práce. Který z útočných hrotů se vám hlídá hůře?

Pro mě je asi nepříjemnější Čvančara. On si dokáže doskočit do středu pole i běžet za obranu. Od něj člověk nikdy neví, co má čekat. Kuchta je za mě čitelnější. Má však obrovský hlad po gólech. Když má soupeř míč, tak neustále napadá. On je otravnější, nesmí se mu nějakou chybou nabídnout šance. Každý z nich má svoje pro a proti.

Do utkání nemůže na základě dohody obou klubů nastoupit jarní pilíř Pardubic, gólman Nita. Berete to jako velký problém?

Musíme se s tím vypořádat. Navíc bylo dlouho dopředu avizované, že Florin proti Spartě chytat nebude. Máme v týmu další tří gólmany. Jakub Markovič, Viktor Budinský i Nicolas Šmíd mohou kdykoliv naskočit. Je z čeho vybírat a mám za to, že se s tím úspěšně popereme.

Vyšroubovaná motivace i pro Kováče

Chybí jim však praxe v ostrém utkání FORTUNA:LIGY. Sice se znáte z tréninků, ale sehranost může chybět. Co vy na to?

Všichni kluci nastupují za béčko, takže nějakou herní praxi mají. Pořád se udržují v soutěžní koncentraci. Ale uznávám, že je v ČFL je to jiné než v první lize. Věděli dlouho dopředu, že někdo z nich bude chytat. Takže se na zápas důkladně připravují.

Zatímco Florin Nita pomáhá obranné čtyřce, tak ta teď bude muset pomáhat novému gólmanovi…

To si nemyslím. Kuba Markovič nás držel v loňské sezoně, kdy jsme se úspěšně prali o záchranu. Určitě nasbíral zkušenosti, které může zužitkovat. Buďa je starším gólmanem a také už má něco za sebou. Nevidím v tom problém.

Jak vám osobně se před Nitou hraje?

V první řadě je to pro mě čest, hrát před takovým gólmanem. Ulehčuje nám práci svoji rozehrávkou. Přesně ví, kdy mi to dát a kdy ne. Člověk může být klidnější. Je vidět, že prošel kvalitními týmy a zahrál si v Evropské lize. Sám je schopen vychytat zápas. Jako proti Teplicím. Lapil penaltu a tím nám vychytal tři body.

Robin Hranáč může dostat nálepku smolař jara. Přičinil jste se o penaltu v Olomouci a pak doma s Baníkem. Jak se s odstupem času na obě situace díváte?

Přimotal jsme se do dvou situací, které byly posouzeny proti nám. Ruka s Baníkem byla jasná. Hned jsem věděl, že bude penalta. Tu v Olomouci, ale stále nemohu překousnout. Vím, že jsem to mohl řešit jinak, ale také vím, že si rozhodčí na mě počkal.

Zpět ke Spartě. Sázkové kanceláře i fotbalová veřejnost mají jasno. Jak se jde obránci do zápasu s tak obrovským favoritem, když jsou šance jeho týmu pramalé?

Na první pohled je Sparta označována jako vysoký papírový favorit. My si ale věříme. Nevidíme nějaký rozdíl mezi Plzní, Slavií a Spartou. Rozhodně se jí nebojíme. Alespoň já tedy ne.

Vaše motivace je vyšroubována do oblak. K tomu přispívá i fakt, že váš trenér Radoslav Kováč má za sebou historii ve Spartě. Hecuje tým?

Dostali jsme slíbeno, že když Spartu porazíme, tak nám něco do kabiny přinese. Je to další motivace. I pro něj. Chce se ukázat, protože jednou tam chce trénovat.

Jenom za výhru? To je hodně vysoká laťka. Za remízu nic nepošle?

O tom jsme nemluvili. My stejně chceme vyhrát. Hrajeme doma a tady můžeme porazit každého.