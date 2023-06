Vítězný poločas mají za sebou. V tomto případě první půli barážového dvojutkání. A pardubický prvoligista si může hvízdat. Na trávníku druholigové Příbrami provedl sestřih. O své výhře rozhodli hosté krátce po změně stran, když v úvodní pětačtyřicetiminutovce přežili dvě tyče soupeře. Nejdříve je uklidnil Vojtěch Sychra, dlouholetý hráč FK Pardubice. Pojistku přidal Dominik Janošek, který s velkým přehledem proměnil pokutový kop.

Pardubičtí fotbalisté dobyli Příbram a k záchraně v první lize mají blízko. | Foto: Radek Klier

FORTUNA:LIGA - baráž: 1. zápas



FC Viagem Příbram - FK Pardubice 0:2 (0:0)



Fakta – branky: 49. Sychra, 62. Janošek z penalty. Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Hájek – Orel (video). Žluté karty: Jahić, Wágner – Hlavatý, Darmovzal. Diváci: 5605. Sestavy - Příbram: Melichar – Sakala, Fišl, Jahić – Vokřínek (71. Čejka), Petrák (67. Šimáček), Švestka, Dudl (82. Antwi) – El Sheikh (71. Langhamer), Wágner, Zeronik (82. Anih). Trenér: Karel Krejčí. Pardubice: Markovič – Icha (46. Tischler), Hranáč, Vlček, Chlumecký – Darmovzal (67. Vacek) – Sychra (84. Huf), Janošek, Hlavatý, Pikul (67. Helešic) – Černý (67. Krobot). Trenér: Radoslav Kováč.

Odveta je na programu v neděli od 17:00 v pardubické CFIG Areně.

Pardubičtí neuzdravili gólmanskou jedničku Nitu, a tak mezi tři tyče znovu nastoupil Markovič.

Hosté zahájili sebevědomě, když hned první útok v první minutě skončil prvním rohem. Jenže pak favorit vypadl na několik minut z role. A děkoval všem fotbalovým svatým. Chlumecký zazmatkoval při obranném hlavičkovém zákroku, míč ukořistil Zeronik a jeho skákavá střela skončila na tyči. Od ní se odrazila a pohotový Markovič vytěsnil balon nad svoji svatyni. Jediným světlým okamžikem hostujícího týmu v úvodní dvacetiminutovce byla po útočném výpadu patička Pikula na Hlavatého, která ho spíše překvapila, než potěšila. Na druhé straně Zeronik oslovil ke střele Wágnera, který prováhal ten správný okamžik. Poté začali přebírat iniciativu pardubičtí hráči. Pikul si narazil s Hlavatým, ale jeho pokus zblokovala domácí obrana. Další možnost vytvořil pro svého spoluhráče Sychra, ovšem Chlumeckému střela na zadní tyči nesedla. Ve 34. minutě Hlavatý prostrkával míč na Sychru, od něj se po zákroku protihráče odrazil k Černému, ale Jahovič vložil do střely své tělo. A málem udeřilo na útočené polovině Příbrami. Dudlův nenápadný centr po trestném kopu z delší vzdálenosti zabubnoval bez jakéhokoliv zásahu překvapivě na tyč. Hosté okamžitě otočili hru, Černý přistrčil míč na Janoška, kterému Melichar vytáhl jedovatou ránu na roh. Poslední akci první půle zařídil Janošek, ovšem Pikul místo přímého ohrožení brány hledal kolegy pod sebou.

Druhý poločas nemohli pardubičtí fotbalisté odzátkovat lépe. Pikul přistrčil míč Černému, ten vypálil a Melichal ho vyrazil k Sychrovi. Pardubický patriot zachoval klid a uklidil balon do sítě. V 58. minutě Černý sklepl další míč k Sychrovi, který pálil nad horní konstrukci. A do třetice pardubický kapitán. Po hodině hry si oba spolupráci vyměnili a tuto akci zakončil domácí Petrák, který Černého fauloval v šestnáctce. Rozhodčí Berka nekompromisně ukázal na penaltovou značku. Jeho verdikt posvětil i kolega u videa. Odpovědnost na sebe vzal Janošek, který poslal brankáře na druhou stranu. V 70. minutě neúnavný Sychra hledal pasem své spoluhráče, ale proti míči pohotově vystoupil gólman Melichar. Vědět o sobě dali po dlouhé době také domácí. Dudl objevil volného Wágnera, jeho hlavička se ale do magického obdélníku nevešla. V 88. minutě si pohlídal nulu Markovič, který zneškodnil Antwiho hlavičku po Šimáčkově centru.

Pardubice si tak odváží domů luxusní náskok, se kterým možná ani nepočítaly…