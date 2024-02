Co se to do jara vřítilo za monstrum? Pardubičtí fotbalisté se asi zapomněli duchem na soustředění ve Španělsku, kde zůstaly na jejich kopačkách severské celky. Přitom Tromso i Odense by svoji kvalitou patřily do horní poloviny tabulky FORTUNA:LIGY. Jasně, někdo může namítnou: Pane novináři, dyť to byla jen příprava. Tak, ať si to myslí…