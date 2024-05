A zase ten Hradec… Fotbalisté Teplic si potřetí v sezoně vylámali zuby na svém východočeském soupeři, potřetí s ním padli 0:1. Stalo se tak v úvodním duelu finálové série nadstavbové skupiny o Evropu. Jedinou branku zápasu dal v 87. minutě střídající Koubek, v té době už Hradec Králové dohrával bez vyloučeného Harazima.

Atmosféra na fotbale v Teplicích (ilustrační video) | Video: Deník/František Bílek

„Nechceme dělat z toho, že se nám na Hradec nedaří, nějakou fobii. To je fotbal. Na Liberec se nám zase daří. Budeme se snažit co nejlépe připravit na odvetu," odmítá trenér sklářů Zdenko Frťala pesimistickou náladu.

K optimismu ale na Stínadlech příliš důvodů není. Tepličtí mají řadu zraněných hráčů, v týdnu přišli o Marečka nebo Radostu, během neděle se ze hřiště poroučeli Labík i Knapík, se sebezapřením dohrával kapitán Chaloupek. „Budeme ještě bojovat. Tým má charakter," pochvaluje si Frťala.

Žlutomodří odstartovali výborně, brzy šli do vedení díky Čerepkaiovi. Jenže jeho brance předcházel ofsajd, z dobrého vstupu do utkání tak Frťalovi svěřenci brankovou výhodu nevytěžili.

„Teplice byly na začátku aktivnější, lepší na míči. Kazili jsme v rozehrávce. Pak jsme změnili organizaci hry v defenzivě a zlepšilo se to. Dokonce jsme měli šanci, Ludha ale Vašulína vychytal," komentuje trenér vítězů David Horejš první poločas.

Dárek v podobě výhry

Po obrátce dostal k narozeninám dárek v podobě výhry, ke které se votroci dopracovali díky nemohoucnosti Teplic v koncovce a jejich chybující defenzivě. „Nedokážu říct, čím to je, že Hradci nemůžeme dát gól. A ani nevím, co se stalo, jestli tomu obdrženému gólu předcházel faul na FIlu, jestli jsme přestali chvíli hrát. Nevím," štve porážka Štěpána Chaloupka.

„Rozhodně se nebudeme vymlouvat na rozhodčího. Žádný protest, nic. Nemá smysl se o tom dohadovat, bavit, nevrátíme to. Musíme teď zvednout hlavy," ví Frťala.

Teplice se neprosadily ani proti oslabenému celku, šance si ale vytvářely. „Oceňuji jejich hru. Měli tam dobré standardky, dlouhé míče. Ale byli jsme na to dobře připraveni. Jsme teprve v poločase, je to pade na pade. Věřím, že v sobotu bude plný Malšák a že splníme náš cíl, který jsme si s kluky dali," přeje si Horejš postup do závěrečného boje o pohárovou Evropu.

Frťala s Horejšem načrtnutými šancemi nesouhlasí. „To je taková psychologická hra. Podle mě je to tak třicet na padesát. Porážka nás nesmírně mrzí, zatím na Hradec neznáme recept. Ale máme pět dnů na to, abychom na něj přišli," nehází Frťala flintu do žita.