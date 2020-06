Napínavý finiš: Kováče čeká debut, Teplice hrají o přežití

Je to experiment, proti kterému už vystoupila řada kritiků. Nicméně pokud s nadšením hltáte (český) fotbal, tak asi uznáte: nadstavba má něco do sebe. Vezměme si to na příkladu aktuální sezony. Do konce základní části schází jediné kolo. V původním formátu by už v neděli skoro nebylo o co hrát: s trofejí by křepčila Slavia, sestupovaly by Příbram a Opava.

Teplice - Jablonec | Foto: Deník/František Bílek