Dění ve fotbale už dávno nesleduje jen jako fanoušek. Možná víc než pěkný gól ho zaujme povedená reklamní akce. Vilém Franěk je předním českým expertem na sportovní marketing. Expert, jenž byl mezi porotou Ligové fotbalové asociace v anketě Cena Lukáše Přibyla, má za to, že v Česku se většina klubů teprve učí, jak využít svůj potenciál.

Atmosféra na stadionu Sparty na Letné | Foto: CPA

Největšímu zájmu fanoušků se teď těší Sparta, což lze dokumentovat mimo jiné tím, že má nejvíce prodaných permanentek. Vyhrála také Cenu Lukáše Přibyla (ta oceňuje kluby za jejich práci s fanoušky a povedené projekty v oblasti marketingu, pozn. red.). Co tedy na Letné dělají tak dobře?

Dlouhodobě dobře pracují v komunikaci. I přes to, že se Spartě léta výsledkově nedařilo, návštěvnost stoupala. Jasný signál, že tam chápou, že fanouškovi dnes nestačí už jen sportovní úspěchy, ale že se musí cítit součástí klubu, součástí příběhu a že se na něj myslí. V tom Sparta poslední roky odvádí skvělou práci a prodané permanentky už jsou jen třešničkou na dortu. Nepolevit v komunikaci, postavit odpovídající tým, dát mu odpovídající budget a budeme se takto bavit i o jiných klubech.

Vilém FraněkZdroj: se souhlasem Viléma FraňkaNávštěvnost na stadionech ovlivňuje spousta faktorů: dlouhodobá práce s fanoušky, výkony týmu, cena vstupenky, komfort na stadionu, občerstvení, počasí… Napadne vás, nač se v Česku nejvíce zapomíná, co se opomíjí?

Právě na dlouhodobou komunikaci. Většina týmů komunikuje v krátkodobém intervalu mezi zápasy, což má své limity. Pokud chcete dlouhodobě zvyšovat počet návštěvníků na zápasech, musíte jim nabídnout něco víc než jen soupeře.

Trh je nemilosrdný

Podívejme se tedy na pár konkrétních příkladů. Liberec měl loni doma průměr tří tisíc diváků na zápas. Kapacita stadionu je víc než trojnásobná. Teplice jsou na tom poměrově ještě hůř. Přitom kdysi tam pamatují plné tribuny. Lze to vrátit bez větších investic?

Lze, když budete spoléhat na mimořádně náhodný sportovní úspěch. Ale stejně tak jako jste to vrátili, tak o fanoušky zase přijdete. Jediná dlouhodobá cesta je investice do back-office týmů, odpovídající rozpočet a dlouhodobá marketingová strategie.

V cenách permanentek jsou velké rozdíly. Jak vnímáte to, že Pardubice stanovily mnohem vyšší ceny než třeba Baník či Plzeň a Teplice mají levnější permanentku než Brno, kam se přitom bude chodit na druhou ligu…?

Pardubice stanovily takovou cenu, aby se jim to ekonomicky vyplatilo, i vzhledem k nižší kapacitě stadionu. A očividně se jim to vyplácí. Podle čísel i podle prvních reakcí fanoušků. Trh je v tomhle nemilosrdný a ukáže vám, jestli vaše cenovka je správná, nicméně u Pardubic myslím zvolili správnou strategii. Nižší ceny u ostatních celků můžou být dány i velkou kapacitou stadionu, kterou není úplně jednoduché naplnit, a tak musíte lidi nalákat také zajímavou cenou.

Závěrečná, obecně shrnující otázka. Je podle vás sledování fotbalu v Česku levné, cenově adekvátní, nebo je drahé?

Na fotbal se dá koukat v televizi skoro zadarmo, případně jít na zápas za 90 korun nebo za několik tisíc. Sledování fotbalu je u nás tak drahé, jak drahé si ho uděláte.