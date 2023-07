Už v sobotu čtyřmi zápasy odstartuje nový ročník FORTUNA:LIGY. Nejvyšší fotbalová soutěž má jasného favorita – alespoň podle šestnácti expertů (jednoho za každý klub), které Deník oslovil před začátkem soutěže. Pokud jde o tipy na nového mistra, většina odpovědí byla poněkud monotematická. Našly se však i výjimky. Ptali jsme se i na ligovou nadstavbu, která části fotbalové veřejnosti stále jaksi vadí.

Sparta v nadstavbovém derby porazila Slavii 3:2 | Foto: CPA

Většina odpovědí expertů, které Deník oslovil, se nese v sešívaném duchu. Ano, hádáte správně. Z šestnácti bývalých špičkových hráčů jich hned deset tipuje na první příčku Slavii Praha.

Červenobílí sice v uplynulé sezoně těsně nestačili na senzačně obrozenou Spartu, po fotbalové stránce je však dlouholetá koncepce trenéra Jindřicha Trpišovského považována za to nejlepší, co je na tuzemských trávnících k mání.

„Slavia opět prošla náročnou přípravou a bude to mít postavené tak, aby mužstva fyzicky přejížděla. Udělali další posily, skauting se zaměřuje na Skandinávii a vyplácí se jim to. Tenhle trend nastolili znovu, kádr trochu obměnili a přišel nový vzduch. Nečekám ale veliké změny v jejich herním pojetí,“ řekl bývalý útočník Zdeněk Šenkeřík, který v Edenu slavil dva tituly.

Hezčí fotbal, prosím

Sparta do nového ročníku vstupuje jako obhájce mistrovských vavřínů, což je situace, kterou na Letné zažili naposledy před devíti lety. Trenér Brian Priske odvedl s týmem obří kus práce, na druhou stranu nelze nevidět, že rudá mašina letos na jaře těžila především z chyb svých hlavních konkurentů. K úspěchu ale patří i nějaké to štěstí.

„Titul vyhraje Sparta a doufám, že bude hrát i trochu hezčí fotbal než minulou sezonu,“ prohlásil Martin Frýdek starší, bývalý reprezentant a dlouholetý záložník Letenských.

Kromě Frýdka tipují titul pro Spartu další tři oslovení experti. „Slavia jí to nenechá zadarmo a jsou tam další vlčáci v pozadí. Věřím ale trenéru Priskemu a jeho realizačnímu týmu, že to dokážou obhájit,“ řekl například Lukáš Železník, někdejší kapitán Zlína.

Plzeň? Ne, klokani!

Zajímavé je, že Viktoria Plzeň, vedle Slavie nejúspěšnější český klub uplynulé dekády, v anketě Deníku tentokrát nezískala ani jeden hlas. Západočechům se tolik nevěří, a to i přes příchod nových majitelů ze zahraničí. Staronový trenér Miroslav Koubek už přitom s Plzní jeden titul slavil.

A perlička na závěr – dva odborníci tipují, že na konci sezony se bude s pohárem slavit ve vršovickém Ďolíčku. Ano, čtete dobře. Mistrem se podle nich stane tým Bohemians.

„Bude to sezona, jakou před několika lety v Premier League předvedl Leicester. Rozehrajeme se v poháru a pak zválcujeme ligu. Bude to pro všechny překvapení, pro mě samozřejmě ne,“ směje se Radek Sňozík, bývalý brankář klokanů.

Nadstavba aneb Zastánci a kritikové

Když pomineme věčné téma, kterým jsou výkony rozhodčích a sporná funkčnost zázraku techniky jménem VAR, zřejmě nenajdeme mezi fotbalovými fanoušky výraznější zdroj rozporů, než jakým je nadstavba. Ta je sice na scéně od jara 2019, takže už nejde o žhavou novinku, pořád se ale najde řada lidí, kteří s nostalgií vzpomínají na předchozí herní model.

Prokázala to i anketa Deníku mezi šestnácti experty. Jejich názory byly přibližně půl napůl. Někteří považují nadstavbu za zatraktivnění FORTUNA:LIGY, jiní by ji nejraději zrušili.

„Přijde mi to trochu postavené na hlavu. Odehraješ soutěž a nazdar, kdo je nejlepší, měl by to vyhrát,“ myslí si Sňozík. Ten zároveň připomíná, že s nadstavbou je termínová listina až příliš nabitá a že zejména reprezentanti si musejí poradits obří porcí zápasů. Podobný názor mají například někdejší útočníci Pavel Verbíř či Robert Vágner.

Experti navíc často zmiňují, že především v prostřední skupině nadstavby letos nebylo – kvůli absenci dalšího místa v pohárech – o co hrát.

„Pokud se hraje v prostřední skupině o poháry, nemám s tím problém, ale pokud to je jako v minulé sezoně, kdy se hraje jen o finanční prémii, je to kontraproduktivní a ochuzuje to ligu o dobré zápasy. Může tam být potom rozdělení na dvě osmičky,“ říká David Kobylík, bývalá výrazná osobnost Sigmy Olomouc.

Přiblížit se Evropě

Jako by to pánové z vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) slyšeli. Pro nový ročník se poučili a ve hře bude místo v předkole Konferenční ligy. „K zatraktivnění určitě pomůže právě návrat souboje o pět účastnických míst pro český fotbal. Věřím, že díky tomu budeme sledovat boj do posledních kol ve všech skupinách,“ uvedl šéf LFA Dušan Svoboda.

Uplynulý ročník zároveň jak ve skupině o titul, tak o udržení nabídl řadu napínavých mačů v bouřlivých diváckých kulisách. To je pro zastánce nadstavby jasný argument, proč ji zachovat. Ze sportovního i ekonomického hlediska.

„Vytváříme produkt, a aby byl kvalitní, musíme zajistit co největší počet těžkých utkání. Přibližovat se zvykům v Evropě, což se daří jen na podzim a maximálně účastníkům pohárů. Ti pak mají za podzim 25 až 28 kvalitních zápasů. Vše pak souvisí i s tím, že když bude do Ostravy častěji jezdit Sparta, Slavia, Plzeň, tím větší šanci máte vyprodat dané zápasy,“ míní Verner Lička, legenda Baníku Ostrava.