Ale rozdílné originály, což naprosto přirozeně vychází z generačního rozestupu. Kotalovi bylo v říjnu osmašedesát, Trpišovský je o pětadvacet let mladší. „Každý má svůj styl, jakousi svoji filozofii. Jak je vidět, Trpišovského moderní novější přístup styl má lepší výsledky,“ říká trenér František Komňacký, mimo jiné mistr ligy s Baníkem Ostrava. „Naproti tomu Vašek Kotal, kterého dobře znám a kterému taky fandím, je možná trošku tradičním trenérem,“ doplní. Jeho slova sedí.

Ale pozor, nejsou Kotalovou obžalobou. Vždyť trenér dokázal, že umí, vlastně při všech angažmá. Uspěl v Hradci Králové, Brně. Pouze v Jablonci to nebylo úplně ono. „Co je těžší? Vyhrát titul se Spartou, nebo zachránit Hradec,“ říkal vždy Kotalův kolega Ladislav Škorpil, známý to fotbalový glosátor.

Slávisté si věří

Kotal se však z krabičky kouče pro menší kluby vymanil – a to právě ve Spartě. On stojí za jejím vzestupem v posledním roce. Nastolil řád, herní i vnitřní, Letná se pomalu hrabe z bahna posledních let. Dostal ji do Evropské ligy. Jenže právě v ní se projevil rozdíl mezi ním a Trpišovským. A to zejména v poslední době.

Sparta ve čtvrtek zkusila v Lille ubránit naději na postup. Slavia nedávno v Nice (tedy se srovnatelným sokem) šla za výhrou nekompromisně a útočně. „Slávistické mužstvo si věří, dokonce, jak jsem se dočetl, si troufají na každého. I z tohoto prohlášení je patrná velká vnitřní síla,“ oceňuje Komňacký, někdejší asistent u národního mužstva.

Trpišovský musí přelstít Kotala

Naproti tomu Kotal buduje tým od defenzivy (v případě Sparty mu nic jiného nezbylo, ale dělal to již dřív). Trpišovského naturel je jiný: Chce dobývat, soupeře zašlapat do země. „Trpišovský má předpoklady pro to, aby se po delší době prosadil do nejvyšší trenérské sféry a ujal se mužstva, které působí v jedné z nejlepších evropských lig a pravidelně hraje Ligu mistrů,“ věří Komňacký, že český fotbal může vyslat kouče za hranice. „Pro mě je v současné chvíli nejperspektivnějším trenérem s jasnou filozofií. Pokud bude zdatný i v jazykové oblasti, určitě ho čeká velká budoucnost,“ má jasno.

To je však otázka času. Nyní má před sebou Trpišovský aktuální úkol. V derby přelstít Kotala, porazit Spartu a upevnit pozici Slavie ve FORTUNA:LIZE. Červenobílí jsou první s náskokem dvou bodů na Spartu. Derby může napovědět. „Současná forma a atmosféra v klubech je výrazně lepší ve Slavii, což má i podložené výsledky,“ soudí Komňacký. Využije toho Trpišovský? Nebo protřelý šibal Kotal najde protizbraň?

Kotal a Trpišovský: Hra čísel

Jaké mají statistiky v nejvyšší fotbalové soutěži? I v tomto porovnání jsou mezi trenéry slavných S rozdíly. Především v čase vstupu na první scénu a v úspěšnosti, což vychází z kvality klubů, kde působili.

VÁCLAV KOTAL Kluby: Hradec, Brno, Jablonec, Sparta. První zápas: 57 let, 9 měsíců, 15 dnů.

Počet sezon: 8. Počet zápasů: 192. Bilance: 77 výher, 43 remíz, 72 proher. Skóre: 238:251.

JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ Kluby: Liberec, Slavia. První zápas: 39 let, 4 měsíce, 29 dnů.

Počet sezon: 6. Počet zápasů: 169. Bilance: 103 výher, 36 remíz, 30 proher. Skóre: 304:132.

Zdroj: csfotbal.cz