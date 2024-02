SK Sigma Olomouc

Umístění po podzimu: 5. místo

Přípravné zápasy: Sigma - Trnava 2:0, Sigma - Hradec Králové 1:1, Sigma - Austria Vídeň 0:0, Sigma - Prostějov 3:2, Sigma - Kroměříž 0:2, Sigma - Ludogorec Razgrad 1:3, Sigma - Vejle 1:1.

POHLEDEM MICHALA MUZIKANTA:

Dva odchody do Slavie. Dvě citelné ztráty zaznamenal klub Sigma Olomouc. Z hráčského kádru ji opustil produktivní levý stoper či wingbek Ondřej Zmrzlý, který zamířil již na začátku přípravy do Slavie. Sigma naopak získala od sešívaných na hostování bez opce zajímavou ofenzivní posilu Ebrimu Singhateha. Jenže Zmrzlý nebyl jediným důležitým článkem, kdo zamířil do hlavního města. Trenér Jindřích Trpišovský si totiž vyhlédl do svého realizačního týmu místo Jaroslava Köstla olomouckého Milana Kerbra, který ještě část zimní přípravy vedl na Hané, na soustředění do Turecka však již s týmem neletěl. Kouč Václav Jílek tak přišel o spojku mezi realizačním týmem a hráčskou kabinou, asistenta, vedoucího mužstva i muže, co se stará o útočné standardky.

Ladislav Minář o zájmu investora, spolupráci s Prostějovem či brankářích

Otázka brankářů. Brankáři a Sigma Olomouc. To je v posledních dvou sezonách velké téma. Mezi třemi tyčemi se protočili Matúš Macík, Jakub Trefil, Tomáš Digaňa i Tadeáš Stoppen. Každý si vybral slabší chvilku a chyboval. V boji o Evropu ale tým potřebuje jistotu vzadu. Tomáš Digaňa dochytal podzim, ale chybou v Plzni se sám odsunul na střídačku, spíše až tribunu, což potvrdil další chybou v přípravě proti Kroměříži. O místo tak bojoval mladík Stoppen se zkušeným Macíkem. Podle generálky vyhrál boj o post jedničky urostlý Slovák Macík. V minulosti prokázal, že tým umí podržet. Je otázka, zda se opět dostane do formy, Sigma by potřebovala, aby brankář chytil něco navíc a dokázal výkony opakovat více zápasů po sobě.

Návrat Růska. Bude to téměř rok, co talentovaného Antonína Růska vyřadilo zranění zad ze hry. V přípravě však ofenzivní fotbalista naskočil do několika zápasů a byl s týmem na obou soustředěních. Ideální to ještě není, sám Růsek říkal, že jej zranění stále lehce limituje, ale je možné, že se během jarní části na trávníku FORTUNA:LIGY objeví. Asi to nebude hned, ale bylo by pěkné, kdyby se vrátil. Celkově bude zajímavé sledovat, zda se dokáže dostat zpět do formy, kterou měl před nepříjemnými zdravotními komplikacemi.