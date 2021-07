Minulá sezona nejvyšší tuzemské soutěže nabídla podobný scénář jako ročníky minulé. Do královského křesla (opět) usedla pražská Slavia, svou dominanci ztvrdila i v poháru. K vidění byl boj o druhé a třetí místo, z něhož vyšla nejlépe Sparta. O sestup bojovalo několik týmů, nakonec ligové trávníky opustila brněnská Zbrojovka s Příbramí a Opavou.

Už dnes startuje nový ročník. Sobota obstará úvodní čtyři zápasy, stejný program nabídne rovněž neděle.

Zásadní změna: návrat fanoušků na ligové stadiony. Díky nastaveným opatřením ze strany státu bude moct na tribuny dorazit hned několik tisíc příznivců, avšak s nutnou dávkou podmínek.

FORTUNA:LIGA 2021/2022Zdroj: Deník

Tak hezky popořadě. Hlediště nesoucí kapacitu do pěti tisíc diváků může být kompletně vyprodané. Slaví se zejména v Mladé Boleslavi nebo Karviné, tam budou moct díky menším stadionům přivítat po několika měsících zaplněné tribuny do posledního místa.

Na tribuny s kapacitou do deseti tisíc bude možné pustit pět tisíc lidí. To bude zajímat třeba Jablonec, Slovácko či České Budějovice. A pro kluby s největšími stánky platí pravidlo, že mohou své ochozy zaplnit až do poloviny z celkové kapacity.

„Vnímáme to jako jasný signál, že se postupně vracíme k normálu. Věřím, že si fanoušci budou postupného návratu vážit a že si po delší době užijeme skvělé atmosféry,“ řekl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Avšak návštěvu fotbalového zápasu budou provázet další nutné komplikace v podobě prokázání bezinfekčnosti. Ať už je řeč o dokončeném očkování, či negativním testu.

FORTUNA:LIGA se také vrací k formátu z předloňského ročníku, kdy na základní část navazovala část nadstavbová. Počet účastníků se rovněž ustálí na čísle 16.

A co bude k vidění? Rozhodně peprný souboj o čelo tabulky. Silné Slavii bude opět tlačit na paty posílená Sparta, o to samé se rovněž pokusí plzeňská Viktoria či Radův našlapaný Jablonec.

Favorit však zůstává jasný. „Na titul Slavie sází šedesát procent sázejících, loni to bylo o něco více. Naopak Spartě věří až třicet procent,“ prozradil David Vaněk, ředitel společnosti Fortuna.

Návrat legionářů

Do Čech se vrací ostřílení mazáci Gebre Selassie se Suchým, pražské celky zase vůbec nešetřily s posilami. V Edenu jsou jména jako Schranz či Krmenčík, na Letné zase Pešek či Höjer. Suma sumárum, v bojích o horní patra tabulky se je na co těšit.

Neméně zajímavé bude sledování nováčka z Hradce Králové, který bude chtít bez pochyby napodobit své kolegy ze sousedních Pardubic.

Jedno je jisté: první liga o víkendu začne. Skončí v řádném termínu? Kéž by to měli fotbalisté ve svých rukou…

Sezona 2021/2022 - umístění

Vítěz F:L - předkolo mistrovské fáze kvalifikace Ligy mistrů

Vítěz MOL Cupu - předkolo Konferenční ligy

Druhý, třetí (čtvrtý) tým F:L - předkolo Konferenční ligy

14. a 15. tým F:L - účast v baráži proti třetímu resp. druhému týmu F:NL

16. tým F:L - přímý sestup do F:NL

Vítěz F:NL - přímý postup do F:L