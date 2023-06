Fotbalová Sparta odstartovala přípravu. U mistra skončili Mabil, Jankto i Nita

Fotbalisté pražské Sparty budou v nadcházejícím ročníku FORTUNA:LIGY obhajovat mistrovský titul, a proto nesmějí v předsezonní fázi nic podcenit. Přípravu na novou sezonu odstartovali už v úterý 20. června a na programu mají i herní kemp v Rakousku. U mužstva zatím scházejí hráči, kteří si plní reprezentační povinnosti jak u dospělého nároďáku, tak u jednadvacítky. „Bude to těžké, fyzicky i psychicky náročné. Není to ale nic, co bychom neměli zvládnout,“ říká na startu tvrdé dřiny útočník Tomáš Čvančara.

Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk. | Foto: CPA