Úřadující mistři fotbalové FORTUNA:LIGY z pražské Sparty se připravují na novou sezonu v rakouském Bad Kleinkirchheimu a před sebou mají přátelský zápas proti Anderlechtu. Ještě před startem soutěžního ročníku ale v týmu s největší pravděpodobností dojde ke změnám. Od mužstva se odpojil Tomáš Čvančara, který by měl být blízko přestupu do zahraničí, což potvrdil i sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický. Jak to podle něj vypadá s brankářem Matějem Kovářem a jeho možným návratem na Letnou?

Tomáš Čvančara. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Tomáš Čvančara dostal svolení od klubu odcestovat. Jsme před dohodou s týmem, který o něj měl dlouhodobý zájem. Ještě je třeba doladit detaily,“ okomentoval Rosický situaci kolem Tomáš Čvančary, který už se od mužstva odpojil.

„Je to samozřejmě velký signál, že se ten transfer pravděpodobně stane,“ dodal sportovní manažer Sparty, za níž Čvančara v uplynulém ročníku nasázel 12 gólů ve 24 zápasech. Podle dostupných informací má o jeho služby zájem Borussia Mönchengladbach z německé Bundesligy a přestupová částka by se i se všemi bonusy měla pohybovat kolem 15 milionů euro.

Pro Spartu, která bude obhajovat ligový titul, by se ale jednalo o zásadní oslabení. „Určitě to bylo těžké rozhodování. Já jsem dlouhodobě mluvil o tom, že chceme nechat tým pospolu. Stejně tak víme, jaká je naše role na trhu. Všechny zásadní hráče máme pod dlouhodobými smlouvami, takže, když se ten transfer stane, je to za velké peníze. Pokud se stane, tak za částky, které je složité odmítat,“ popsal Rosický.

Pro něj bude případný odchod mladého útočníka znamenat další práci. Sparta v takovém případě bude muset svoji ofenzivní sílu opět zvýšit. „Pokud k odchodu Tomáše Čvančary dojde a my počítáme s tím, že zřejmě ano, tak určitě počítáme s příchodem hráče s podobnou typologií,“ potvrdil někdejší reprezentant.

Od týmu se odpojil Karabec

Od týmu, který se připravuje v Rakousku, se odpojil rovněž Adam Karabec, jehož zastavily zdravotní problémy. „Adam má lehký problém s kolenem. Čili jel na vyšetření do Prahy. Nečekáme, že by mělo být něco závažnějšího, ale na pár dní nám vypadne z tréninkového procesu,“ vysvětlil sportovní ředitel Sparty.

I v případě Karabce se ale v uplynulých dnech psalo o jeho možném přestupu. Zájem měla mít údajně Bologna z italské Serie A.

„Nemůžu říct nic bližšího, co se týká příchodů i odchodů. V kádru bude nadále pohyb a nemůžu vyloučit nic. My jsme, co se týká odchodů, v komfortní pozici. Pokud prodáme, tak za velké peníze. Uvidíme, co se stane. Samozřejmě zájem o naše hráče je velký a nás to na jednu stranu těší, protože se ukazuje, že kluci mají kvalitu. Konkrétní jednání jsme ale vedli jen kolem Tomáše Čvančary,“ prozradil Rosický.

Ten musel v posledních dnech hodně řešit brankářskou situaci. Gólmanská jednička Matěj Kovář, který výrazně pomohl klubu k titulu po dlouhých devíti letech, se totiž znovu připojil k Manchesteru United, z nějž v Praze hostoval. Když dostal v přípravě šanci, tak navíc nadchl fanoušky i experty, takže je možné, že u slavného týmu Premier League zůstane.

„Matějův návrat je nadále ve hře. My bychom samozřejmě byli moc rádi, kdyby Matěj tady s námi byl i nadále. Všechno má ale své limity a nemůžeme čekat donekonečna,“ vysvětlil Rosický. „Pokud by nepřišel Matěj, tak přijde jiný brankář,“ zakončil.