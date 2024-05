/ANKETA/ 'Hvězda ze severu'. Pod tímto sloganem představil fotbalový celek z Liberce svou novou vizuální identitu, včetně minimalistického a moderního loga. Nejen na sociálních sítích, ale i mezi bývalými a současnými hráči Slovanu vyvolal tento krok rozruch. Jak už to tak bývá, sto lidí, sto chutí.

Foto: FC Slovan Liberec

Každá změna vždy přináší vlnu emocí a reakcí. Ne jinak tomu bylo i u tohoto oznámení. Vždyť se starým znakem zažil Slovan ty největší slávy, včetně tří titulů, dvou vítězství v národním poháru a 107 zápasů v evropských pohárech. Nový majitel Ondřej Kania chce ale nastartovat novou éru se vším všudy, a tak přichází jedna změna za druhou. Začalo se novou vizuální identitou a ne všichni jsou spokojeni.

Klubový autobus projde také výraznou proměnou.Zdroj: FC Slovan Liberec

Klub na svých sociálních sítích zvěřejnil reakce současných i bývalých hráčů, kustoda 'Kuldy', který je srdcem Liberce a známých fanoušků, jako jsou zpěvák Jakub Děkan nebo herec Ladislav Hampl. Reakce jsou vesměs pozitivní, ale někdy i rozpačité.

„Teď jsem to viděl poprvé. Pořád je tam Ještěd a jsme tu nejlepší. Uvidíme, co to přinese. Doufám, že to vrátí slávu, tituly a poháry, které tu byly a na které jsou lidé zvyklí a zaslouží si je,“ reagoval například Tomáš Janů, který stále drží rekord v počtu startů (310) za modrobílý klub.

Jeho bývalí spoluhráči už tolik nadšení nebyli. „Ty jo, zajímavé! Jedna hvězdička jako tři tituly? Né, vypadá to hezky. A žádná písmena tam už nebudou? Pouze takto čistě? Je to pěkné,“ snažil se přesvědčit okolí bývalý reprezentant Jiří Štajner, že se mu opravdu líbí.

Se ženou jsme střelci, říká Kania k nově chystanému seriálu o Slovanu Liberec

To Miroslav Holeňák si potřebuje dát na čas. „To má být Ještěd nebo nějaký kopec? Co to je? Je to zajímavé, akorát bez toho názvu je to zvláštní. Teď nevím, jaké emoce to ve mně vyvolává, jestli dobré, nebo špatné. Je to ale samozřejmě o zvyku. Teď ale nedokážu říct přesné pocity, nevím,“ pravil upřímně.

Legendy liberecké kabiny jsou spíše spokojeny. „Myslím si, že to bylo potřeba. Je to jednoduché a výstižné. Hlavní je, že silueta Ještědu ve znaku zůstala. To bylo pro nás fanoušky, protože já se beru také jako fanoušek Liberce, důležité a má to své kouzlo,“ řekl ke změně stále aktivní hráč Slovanu Michael Rabušic.

Víra v nové úspěchy

Bez Petra Ulihracha by šatna Liberce nebyla to, co je. Obětavý kustod kroutí pod Ještědem více než dvacet let, a tak byl zvědavý, co změna přinese. „Samozřejmě jsem byl v očekávání, jaké bude nové logo, protože vlastně od dětství jsem zvyklý na to staré. Musím ale říct, že se mi líbí zachování siluety Ještědu, který je symbolický a klubových barev. Jsem za, vlastně se mi nové logo i líbí a doufám, že přinese nové úspěchy,“ řekl 'Kulda' s jeho typickým úsměvem.

Zároveň mu však došlo, kolik práce ho čeká. „Kolik se toho bude muset předělat? Je toho dost. Asi 800 kusů oblečení. Tréninkové i vycházkové. Mám co dělat, abych to dal dohromady, ale budu se těšit,“ dodal a úsměv mu trochu spadl.

Zdroj: Youtube

Na video reagoval také Zdeněk Folprecht, bývalý hráč Liberce a momentálně fotbalový expert. „Podle mě je to pecka, moc se povedlo! Gratuluji všem v Liberci, hlavně Ondrovi Kaniovi a hodně štěstí do sezony. Vzhůru třeba do Ligy Mistrů,“ přidal svůj názor.

Liberečtí srdcaři ze světa showbyznysu jsou pro. „Jo! Hele jo! Máme Ještěd. Za mě je to hezké, jednoduché a minimalistické. Myslím si, že budu mluvit za spoustu lidí. Ve výsledku je mi úplně jedno, jak vypadá znak, spíše mě zajímá, co se bude dít s klubem,“ má jasno zpěvák Jakub 'Děkys' Děkan.

Vyjádřil se i herec Ladislav Hampl. „Tak máme nové logo. Nový majitel, nová éra, nové logo. Za mě úplně v pohodě. Já jsem ještě velký fanoušek Juventusu Turín. Ten když měnil své staré logo na ta dvě 'Jéčka', byli z toho rozpačití snad úplně všichni. Dnes se podívejte, znak je prostě světový,“ přispěchal s přirovnáním z Itálie.

Logo se mu zkrátka líbí. „Znak Liberce je velmi jednoduchý a dá se s ním dobře pracovat. Je skvělé, že Ještěd zůstal a máme tam modrobílé pruhy. Co víc si můžeme přát?,“ zeptal se a zopakoval vlastně všechny oslovené, kteří jsou rádi za Ještěd ve znaku a zachování klubových barev.

A jaký je názor Vás, čtenářů Deníku?