Jako první zahrozili hosté. Ve 20. minutě se řítil do šance Kubala, kterému na poslední chvíli zblokoval střelu Ndefe a Laštůvka tak mohl v pohodě míč chytit.

Tým z Uherského Hradiště byl nadále lepší. Ve 28. minutě se dostal do velké příležitosti Sadílek, který pálil levačkou již uvnitř šestnáctky, Laštůvka ale stačil pohotově zasáhnout. Ve 49. minutě hlavičkoval Hofman, Laštůvka vyškrábl míč mimo tyče.

Slovácko nakonec z převahy gól vytěžilo. Pokorný stáhl v šestnáctce Hofmana a po konzultaci s VAR nařídil sudí Pechanec penaltu. A tu Kliment v 53. minutě bezpečně proměnil.

V 61. minutě hosté náskok zvýšili, to když po několika nedůrazných zákrocích vypálil Kubala, Laštůvka ještě stačil zasáhnout, ale na dorážku Navrátila už nedosáhl.

V 73. minutě snížil ranou přes hlavu Stronati, ale dlouho se neradoval. Jeho gól byl totiž následně odvolán po přezkoumání VAR kvůli ofsajdu.

Baník se přece jenom dočkal kontaktní branky, to když se v 91. minutě trefil hlavou Potočný. Vyrovnat už se ale Ostravě v šestiminutovém nastavení nepodařilo.

HLASY TRENÉRŮ

Luboš Kozel (Baník): „Že jsme nezvládli souboj o čtvrté místo je komplikace. Chtěli jsme vyhrát, ale říkali jsme si, že když to nepůjde, tak alespoň bod se hodit bude. Máme na Slovácko zápas k dobru. Ofenzivní fáze zase nebyla silná. A netýkalo se to vyloženě jen útočníků. To, že jsme hráli tři dny po zápase se Spartou, se na nás projevilo víc, než bychom si asi byli schopní připustit. První věc. Neměli jsme tu šťávu, jako normálně. Druhá věc. Terén neumožňoval kombinační hru a spíše vyhovoval soupeři. Třetí věc. Slovácko hrálo velmi dobře, byli u všeho dřív, dostupovali nás.“

Martin Svědík (Slovácko): „Nechtěli jsme pustit Baník do kombinace, rozhodli jsme se proto pro vyšší presink, vyšší postavení. Celý první poločas, ale i druhý jsme odehráli dobře. Už v první půli jsme měli šance, Lašty je ale pochytal. Ve druhém poločase nám pomohl VAR, byla nařízena penalta a tu jsme proměnili. Následně jsme přidali druhý gól a už jsme si to nějak pohlídali. Jediný náš problém byly domácí standardky, po jedné jsme taky v závěru inkasovali.“

Baník Ostrava – Slovácko 1:2 (0:0)

Branka: 90+1. Potočný - 53. z pen. Kliment, 61. Navrátil. Rozhodčí: Pechanec – Paták, Horák. ŽK: Jánoš, Tetour, Pokorný, Fleišman - Havlík, Hofmann, Kalabiška. Hráno bez diváků.

Baník: Laštůvka – Ndefe (56. Fillo), Pokorný, Stronati, Fleišman – Jánoš, Kaloč (56. Kuzmanovič) - De Azevedo (72. Mena), Tetour, Holzer (66. Buchta) – Zajíc (56. Potočný). Trenér: Kozel

Slovácko: Nemrava - Šimko, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Havlík, Sadílek – Kubala (67. Kohút), Jurečka (89. Srubek), Navrátil (89. Rezek) – Kliment (77. Reinberk). Trenér: Svědík.