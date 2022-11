Ještě po třináctém kole měla Plzeň na druhou Slavii komfortní náskok sedmi bodů, potom se ale dostavila únava z bojů v základní skupině Ligy mistrů a zranění.Výsledkem pak byla domácí prohra 0:1 se Spartou, v posledním kole před pauzou navíc Viktoria nečekaně ztratila po remíze 1:1 s posledními Pardubicemi.

Trenér Jelínek byl odvolán z funkce, Zlín v poháru povede Vrtělka s Jiráčkem

„Těžko se mi to po tomto zápase hodnotí, protože jsme tady měli vyhrát. Když to vezmu jako celek, jsme na prvním místě v době, kdy jsme hráli evropské poháry. Nebylo jednoduché přepínat, ale my jsme to zvládali. Celkově můžeme být spokojeni, ale těžko se mi to říká po tomto zápase,“ netajil zklamání Michal Bílek po zápase s Pardubicemi.

Slávistická střelnice

Naprosto opačnou situaci oproti Plzni zažívá Slavia. Sešívaní se již tradičně pod Jindřichem Trpišovským po letní pauze pomalu rozjíždějí, poté to ale stojí za to.

Červenobílí ztrácí na Plzeň dva body – skóre 51:14, průměr 3,19 branky na zápas, do toho 106 střel na branku. Pro obrany soupeřů bylo zvláště nepříjemné jezdit do Edenu, kde se Slavia pyšní neuvěřitelným skóre 35:4 a stoprocentní bodovou bilancí.

Hapal mluvil s Tvrdíkem. Plavšič, nebo Almási? Těžké rozhodnutí, ví kouč Baníku

„Hlavně v domácích zápasech předvádíme celou sezonu kvalitu směrem dopředu. V druhé polovině podzimu jsme k tomu přidali i zpevněnou defenzivu, což nás dovedlo k dobrým výsledkům. S tím roste i sebevědomí týmu. Jsme rádi, že se nám daří v průběhu sezony zlepšovat věci, se kterými jsme měli problémy,“ libuje si lodivod Slavie Jindřich Trpišovský.

Faktor Chorý

V české lize byste těžko hledali fotbalistu, na kterého je upřena větší pozornost – Tomáše Chorého fanoušci Plzně milují za v letošní sezoně výbornou střeleckou formu a bojovnost, ostatní zase dráždí svojí tvrdou hrou na hranici pravidel. Po odchodu plzeňského šutéra Jeana-Davida Beauguela je Chorý pro Michala Bílka hotovým pokladem.

Devět branek a tři asistence dělají ze sedmadvacetiletého útočníka druhého nejlepšího střelce ligy. Co se týče nešetrných zákroků, všem fanouškům se vybaví ten na obránce Sparty Asgera Sörensena.

Mosquera prodloužil v Plzni. Klub je jako rodina, pochvaluje si Kolumbijec

Dánský fotbalista dostal ve vzájemném souboji ukázkovou hlavičku, disciplinární komise ale nakonec i přes zpětné přiznání, že měl být Chorý vyloučen, nemohla zahájit disciplinární řízení. Důvod? Nemohla jednat v rozporu s pravidly řízení popsanými v disciplinárním řádu Fotbalové asociace ČR a statutu disciplinární komise.

Venku se cítí Bohemians lépe

Velmi zajímavý příběh píší v letošním ročníku Bohemians. Vršovický celek bude v jarní části útočit ze sedmého místa, situace mohla být však ještě o dost růžovější. Problémem zelenobílých je však domácí stadion v Ďolíčku, ve kterém se po podzimní pauze musí cítit Bohemians jako ve vyhnanství.

Mistr slibů: Nešťastný Stanciu chce pryč. Ve hře je kat Slavie i návrat do Edenu

Na domácí půdě totiž vyhráli Klokani pouze jedno utkání a v tabulce domácích zápasů jim patří až poslední místo. Za to venkovní bilance je pro Bohemians velmi pozitivní – druhé místo za vedoucí Plzní a šestnáct bodů z osmi zápasů.

„Souvisí to s typologií našeho týmu, víc nám sedí hra do rychla na venkovních hřištích. Problém je i v tom, že jsme ve všech domácích zápasech prohrávali. Pak už je to buď, anebo. Náš způsob hry nám víc sedí venku,“ přemítá trenér Klokanů Jaroslav Veselý.

Kuchta se rozjíždí pomalu

Největší rozruch před začátkem sezony bezesporu rozpoutal Jan Kuchta. Útočník fotbalové reprezentace to totiž vzal ze Slavie oklikou přes ruský Lokomotiv Moskva až do dresu úhlavního rivala Sparty. Ligová premiéra byla pro Kuchtu hotovým očistcem.

Sadílek poprvé proti Slovácku: Byla to psychická hra. Musel jsem potlačit radost

Po šlápnutí na hlavu libereckého brankáře Olivera Vliegena totiž dostal pětizápasový distanc a poštval si proti sobě řadu fanoušků Sparty. Jedinou možností, jak si udobřit náročné publikum, bylo pro Kuchtu výrazné zlepšení výkonů. To se ale prozatím nedostavilo.

Čtyři branky z jedenácti zápasů nejsou ideálním vysvědčením pro bývalého nejlepšího střelce ligy. Pokud bude chtít Sparta dohnat sedmibodovou ztrátu na vedoucí Plzeň bude muset Kuchta často velmi kvalitní nabídky svých spoluhráčů zužitkovat v góly.