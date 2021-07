Mads Emil Madsen (LASK Linz → SK Slavia Praha)

Dánská posila Slavie Mads Emil Madsen.Zdroj: SK Slavia/Petr Končal

Pro některé fanoušky úplná neznámá, ale v souvislosti s uplynulým evropským šampionátem jistě peprná posila. Dánský středopolař Madsen přichází z rakouského Linze, který je příjemným překvapením posledních let. Do základní sestavy se probojoval jen devětkrát, celkem ale zasáhl do čtyřiadvaceti ligových utkání. Tohle že je ideální posila do Edenu? Nenechme se zmást, Jaroslav Tvrdík moc dobře ví, co dělá. A ve Slavii vítají po Bahovi dalšího Dána.

„Když jsem uslyšel o zájmu Slavie, hned jsem byl rozhodnutý, že to chci udělat. Neměl jsem žádné pochybnosti,“ prozradil Madsen. A rovněž trenérské vedení jej vítá s otevřenou náručí. „Hledali jsme náhradu za Lukáše Provoda, protože víme, že celý podzim nebude. Mads je podobný typ jako on, skvělý levonohý hráč,“ tvrdí trenér Trpišovský. Čeští fanoušci by nyní nejraději zapomněli na celé Dánsko, to však tak lehké nebude. I na Letné totiž přivítali dalšího Vikinga, obránce Caspera Højera. Dánská odměna se vším všudy.