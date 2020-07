Olomouc. Hanáci začali trénovat až v pondělí. „Za rozhodnutím dát hráčům volno si stojím. Museli ho dostat,“ řekl trenér Radoslav Látal. „Teď začínáme letní přípravu. Hráči se od moře vrátili odpočatí, ale je jasné, že bude chvíli trvat, než se do toho dostanou. Musíme počítat s tím, že ve čtvrtek i v neděli budou v utkání chyby. Pořád jsou to ale mistrovské zápasy, přistoupíme k nim naplno a postavíme to nejlepší,“ doplnil Látal, který už ovšem nemá k dispozici útočníka Lukáše Juliše. Autorovi osmi jarních ligových gólů vypršelo hostování ze Sparty. Hrát už nebudou ani Pilař s Buchtou, kterým skončily smlouvy.

Zdroj: DeníkOpava. K prvnímu dohrávanému zápasu jede Olomouc do Opavy. „Vše máme ve svých rukou, pokud uděláme šest bodů v řadě, máme ligu jistou,“ konstatoval trenér SFC Radoslav Kováč. „Tři týdny jsme se na tuto část sezony připravovali. Sehráli jsme dva modelové zápasy po pětatřiceti minutách, kluci vypadají dobře,“ podotkl čtyřicetiletý stratég. Slezané po Olomouci jedou ještě do Teplic. „Oba týmy trénují krátce, ale co vím, tak Sigma proti nám hraje za prémie. Na to se ale nedíváme. Jdeme si pro tři body,“ dodal. Postrádat bude Hrabinu kvůli kartám, Texl nemůže naskočit na základě dohody klubů. Zapalač dostal možnost hledat si nové angažmá,“ řekl ještě Kováč a poznamenal: „Pokud zápasy s těmito soupeři nezvládneme, nemáme v lize co dělat.“

Zlín. Ševci odstartují dohrávky doma s Karvinou. Už bez pěti hráčů, kterým vypršela smlouva nebo hostování. Trenér Fastavu Bohumil Páník už nemůže počítat s Bartošákem, Bačem, Džafićem, Azackým ani Ikaunieksem. Přesto velké rošády v sestavě neplánuje. „Hraje se o body, prémie, čest i za své fanoušky. Oba duely bereme naprosto vážně, i když je to pro nás zároveň i příprava na novou sezonu,“ říká zkušený kouč. Páník se může alespoň podívat na méně vytížené hráče. „Jsou to mistrovské zápasy, v těch musí hráči potvrdit, že patří do sestavy,“ řekl.

Karviná. Pozitivní testy poslaly Karvinou do karantény a do společného tréninku se svěřenci Juraje Jarábka zapojili zase až od 17. července. „Sám jsem zvědavý, co to s námi udělá. Je to nestandardní situace, proto jsme také začali zvolna. Dva zápasy ve čtyřech dnech se ale zvládnout dají. Horší by to bylo se čtyřmi během deseti dnů,“ připomněl Jarábek zrušenou baráž. „Není snadné se po čtrnácti dnech vrátit zpátky do procesu, ale v hlavě se nastartujeme. Zase se bude rozhodovat v posledním utkání, v našem případě třetí rok po sobě. Nějakou zkušenost už tedy máme, proto věřím, že to zvládneme,“ dodal kapitán Marek Janečka.

Příbram. V Příbrami se klubové vedení netajilo názorem, že dohrání soutěže považuje za neregulérní. „Nejsme spokojeni s tím, že bude liga dohraná, ale respektujeme to,“ prohlásil před necelým týdnem prezident Jaroslav Starka. Podle trenéra Pavla Horvátha se mužstvo ve vynucené pauze připravovalo stejně jako v průběhu klasické sezony. „Hráči dovolenou neměli, pouze o víkendu jsme netrénovali,“ popsal kouč. „Nedokáži odhadnout v jakém rozpoložení a sestavě přijedou Teplice, jak bude Karviná připravena, když nemohla trénovat, pro ně to musí být také složité. Vedení soutěže se rozhodlo ligu dohrát a my jsme připraveni se zachránit,“ zavelel.

Teplice. Podobně jako další už zachráněné celky, i Teplice poslaly hráče po dalším přerušení hráče na dovolenou. „Kdyby nedostali pár dní na odpočinek, doběhlo by nás to už někdy v září nebo v říjnu,“ řekl trenér Stanislav Hejkal. Jeho tým už teď zahájil letní přípravu. „Ve zbývajících dvou zápasech využijeme členy širšího kádru, ale musí to mít nějaké mantinely, protože hrajeme s Příbramí a Opavou a nechceme žádným způsobem ligu znehodnotit,“ dodal Hejkal.