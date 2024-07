Nová sezona fotbalové Chance ligy odstartuje už za deset dní, na přestupovém trhu je ale z pohledu pražské Sparty a Slavie stále klid. Kromě přestupu Tomáše Chorého z Plzně do Edenu fanoušci zatím jen marně čekají na příchod nějakého velkého jména, které by mělo zvýšit šance jednoho z klubů na zisk mistrovského titulu. Možné je naopak, že hlavně na Letné ještě budou sčítat další ztráty.

Fotbalisté Sparty ovládli poslední ročník domácí nejvyšší soutěže se dvoubodovým náskokem před odvěkým rivalem z Vršovic a dokázali obhájit titul z předchozí sezony. Všichni fanoušci proto očekávali od Slavie mohutné zbrojení, zatím k němu ovšem nedošlo.

Vedení vršovického klubu se sice postaralo o dosud největší bombu tohoto přestupového okna, když přivedlo z Plzně reprezentačního útočníka Tomáše Chorého, žádnou větší zahraniční posilu se mu ale získat nepodařilo.

„Snažili jsme se o jiná řešení ze zahraničí. Vytipovali jsme opravdu velkou řadu hráčů. Když však chcete vysokou kvalitu hned, ani peníze vám nestačí. Když ji někdo má, již nemíří do Prahy, ale do top lig. Nebo ho jeho klub nepustí,“ vysvětloval na konci června na sociální síti X šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Česká nejvyšší soutěž má stoupající úroveň, většina klubů a hráčů ze západní Evropy posuzuje české celky a tím i naši domácí soutěž především podle hry a výsledků v evropských pohárech. V kombinaci s Prahou coby skvělou destinací pro život a výčtem prodaných hráčů do pěti elitních lig Evropy již pražské kluby dokázaly oslovit zajímavé fotbalisty ze zahraničí. Zejména pak takové, pro které budou v jejich kariérách přestupní stanicí na ještě věhlasnější adresy,“ reagoval na dotaz Deníku šéf společnosti Sport Invest Viktor Kolář. Jako příklad svých slov uvedl Veljka Birmančeviće ze Sparty nebo Alexandera Baha, jenž odešel do Portugalska ze Slavie.

„Z pohledu pořizovacích částek i platů se až na nějaké výjimky nemůžeme rovnat se soutěžemi v západní Evropě ani s nejlepšími týmy například v Turecku,“ doplnil Kolář.

Co se týče konkrétních změn, sešívaní letos pustili z pravidelně hrajících hráčů Muhameda Tijaniho na hostování do Plymouthu, v kolonce příchodů ale momentálně mají jen čtyři jména. Štěpána Chaloupka z Teplic, Alexandra Bužka ze Zlína, Řeka Giannise-Fivose Botose z Helmondu a již zmiňovaného Chorého z Plzně. Do základní sestavy se z vyjmenovaných ale dostane pravděpodobně jen bývalý útočník Viktorie.

Sparta není tolik aktivní

To Sparta zůstává na trhu ještě méně aktivní. Na hostování pustila několik mladých talentů včetně Adama Karabce, Václava Sejka a Michala Ševčíka a rozloučila se s Andreasem Vindheimem, Janem Mejdrem a kapitánem Ladislavem Krejčím. Jediným příchodem je přestup Kosovce Ermala Krasniqiho z Rapidu Bukurešť.

Sparta navíc dál může sčítat ztráty. Hlasitě se hovoří o zájmu skotského Celticu o dánského brankáře Petera Vindahla a zahraniční kluby zaujal i mladý obránce Martin Vitík. Zájem o jeho služby by konkrétně mělo mít několik klubů z Itálie, v posledních dnech nejvýrazněji Fiorentina. Pražané si ale myslí na ještě vyšší částku než 12 milionů eur, za něž přestoupil Krejčí. Hovoří se dokonce až o 20 milionech.

Loni za stejné období (do 9. července) přitom Sparta přivedla hned pět nových tváří. Výrazněji se z nich ovšem prosadil jen Veljko Birmančević. Sešívaní ve stejném čase přivítali čtveřici posil, ale hned tři z nich získaly v týmu výraznou pozici. Konkrétně Mojmír Chytil, Muhamed Tijani a Conrad Wallem.

Letošní přestupové okno ovšem může být znatelně ovlivněno i probíhajícím Eurem. Týmy vyčkávají, kdo se ukáže na evropském šampionátu a jak budou reagovat největší ryby na trhu. Klidně se tak může stát, že obě pražská S ještě svoje největší žolíky přivedou těsně před startem ligy, nebo v jejím průběhu.

„Ačkoliv se to vzhledem k blížícímu se startu české nejvyšší ligy nezdá, trh v rámci Evropy ještě na svůj letní přestupový vrchol čeká. V mnoha zemích týmy teprve naskakují do přípravy, zbývá poměrně hodně času. Hráčský trh navíc konkrétně v letošní sezoně ovlivní letní Euro, případné transfery osobností hrajících turnaj v Německu můžou spustit přestupové domino,“ nastínil Kolář ze společnosti Sport Invest.

„Stále probíhající evropský šampionát pochopitelně situaci na trhu ovlivňuje. Ale není to nic nového, v době velkých šampionátů se čeká, jak si hráči povedou, kolik bude zraněných a tak dále. A samozřejmě je to provázáno od nejlepších klubů a lig k těm velikostně středně velkým trhům, což jsme my. Několik větších přestupů se už událo, ale jinak kluby vyčkávají. Vezměte si, že taková Slavia měla na Euru spoustu hráčů, teď se teprve vrací a začínají přípravu a bude se řešit, zda někdo odejde, kdo ho nahradí… Zbývá ještě spousta času, určitě se nebojím toho, že by se ledy nepohnuly,“ potvrdil manažer z agentury Global Sports David Zíka.