Kategorie vstupenek a permanentek i jejich ceny se v posledních letech neuvěřitelně diverzifikovaly, proto je složité přinést ucelenější srovnání mezi jednotlivými kluby. Velká část českých prvoligových celků nabízí věrným fanouškům, kteří měli permanentku už v uplynulé sezoně, výhodnější cenu než novým majitelům celosezonních vstupenek. Jednotné ceny pro všechny zájemce mají jen Liberec, Mladá Boleslav a Dukla Praha.

Věrní fandové si jinak pořídí nejlevnější permanentku v Teplicích, kde klub určuje cenu podle počtu získaných věrnostních bodů v minulém ročníku. Nejlevnější celosezonní vstupenka vyjde od 1 200 do 1 800 korun, nejlepší místa se pak pohybují od 2 500 do 3 500.

close info Zdroj: Deník zoom_in Ceny permantentek na Chance ligu pro sezonu 2024/25

Na opačném pólu tabulky stojí nejúspěšnější týmy posledních sezon, tedy Sparta a Slavia. Na Letné zaplatí stávající fanoušci od 3 440 do 5 120 korun, v Edenu dokonce od 3 900 do 5 500. Noví zájemci o permanentku museli sáhnout ještě hlouběji do kapsy, ceny se konkrétně pohybovaly od 4 300 do 6 400 korun na Spartě a od 4 900 do 6 500 korun na Slavii.

Obecně je oproti poslednímu ročníku patrné znatelné zdražení. Pokud budeme mluvit o nových permanentkářích, na Spartě zaplatili oproti minulému roku až o 2 100 korun více a na Slavii o 1 390. Zdražovalo se ovšem i na jiných stadionech, takže třeba fanoušci Baníku, kteří mají zájem o novou permanentku na nejlepší místa, musí vysolit o 870 korun víc než v poslední sezoně.

„V uplynulých letech jsme zdražovali permanentní vstupenky jen velmi pozvolna, což ovšem neodpovídalo zvyšujícím se nákladům na provoz stadionu, realizovaným investicím do něj ani poptávce po vstupenkách. Současně se stále více zvyšoval nepoměr mezi cenou vstupenek na jednotlivá utkání a cenou permanentky,“ vysvětlovala Sparta svůj krok se zdražením.

„Cenové kategorie pro jednotlivé sektory zůstávají stejné jako v předchozí sezoně. Průměrné zdražení je ve výši inflace, která se pohybuje okolo 10 %. Výjimkou jsou sektory, u kterých dochází k narovnání cenové hladiny,“ napsala ohledně cen celosezonních vstupenek Slavia.

Stejné ceny jako v uplynulém ročníku zanechala jen Mladá Boleslav, kde členové fanklubu zaplatí stále 1 498 korun a všichni ostatní 2 996 korun.

Kluby pochopitelně nabízí na permanentky klasické slevy pro děti, studenty, seniory nebo ZTP a ZTP/P. Například v Teplicích a Jablonci ale dosáhnou na zvýhodněnou cenu i ženy, na Dukle zase obyvatelé Prahy 6.

Možnost vlastního vchodu

Nováček nejvyšší soutěže z hlavního města chce za celosezonní vstupenku na Julisku 2 600 korun, případně můžou zájemci zaplatit rovnou deset tisíc za VIP místo s občerstvením a vlastním vchodem. VIP vstupenky nabízí i Bohemka (za 20 nebo 40 tisíc) a Hradec Králové (za 38 nebo 43 tisíc). Teplice mají v prodeji zase speciální GOLD permanentku, v jejíž ceně mají fanoušci i nápoj a klobásu.

Zajímavé možnosti nabízí svým příznivcům i plzeňská Viktoria. Ta má permanentky ve verzi standard i ve variantě extra. V první (2 100 až 4 350 korun) mají fandové vstupy na všechny zápasy základní části, v té druhé (2 800 až 5 750 korun) pak dokonce i utkání nadstavby.

„I nadcházející sezona 2024/2025 se odehraje dle zaběhlého herního modelu, tedy se základní a nadstavbovou částí. Fanoušci tedy mají opět na výběr, zda si zakoupí variantu STANDARD, či EXTRA. První obsahuje všechna domácí utkání Chance ligy, druhá k nim přidává i utkání nadstavby. Samozřejmostí u obou variant jsou všechna domácí utkání MOL Cupu,“ vysvětlují na klubovém webu zástupci Plzně.

Přestože ceny permanentek stouply, kluby se nemusí bát, že by o ně nebyl zájem. Vždyť česká nejvyšší soutěž zažívá v posledních letech velký boom, což dokazují i čísla. V průměru diváků na zápas byla minulá sezona druhá nejúspěšnější za ročníkem 1996/97. V průměru přišlo na každé utkání 6 435 diváků. Letos už vyprodala celou kapacitu 11 500 míst pro permanentkáře Slavia.