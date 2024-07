AC Sparta Praha – FK Pardubice 2:1 (1:1)

Sparťané načali éru bez trenéra Briana Priskeho a kapitána Ladislava Krejčího s rozpaky. Proti Pardubicím dokonce musela dohánět ztrátu, když hosty dostal do vedení v pětadvacáté minutě Kalabiška.

Domácím přinesl vyrovnání Wiesner, radost sparťanů ale překazila kalibrovaná čára, technická novinka v českém fotbale, která odhalila jeho ofsajd. V nastavení první půle pak už ale gól Ryneše z voleje nic nepřekazilo a bylo to 1:1.

V druhé půli nový trenér Lars Friis hromadně prostřídal sestavu, ještě předtím ale padl vítězný gól. Postaral se o něj Olatunji, pro kterého to byla první ligová trefa od letošního února.

Branky: 45.+4 Ryneš, 59. Olatunji - 25. Kalabiška. Rozhodčí: Všetečka - Váňa, Hurych - Berka (video). ŽK: Wiesner, Olatunji - Zlatohlávek, Patrák. Diváků: 16744. Sparta: Vindahl - Vitík (62. Ross), Panák, Zelený - Wiesner (77. Suchomel), Pavelka (61. Laci), Sadílek, Ryneš - Daněk, Birmančevič (62. Krasniqi) - Olatunji (62. Kuchta). Trenér: Friis. Pardubice: Budinský - Surzyn, Šimek, Polyák (77. Jindra), Kalabiška (80. Tischler) - Vacek, Solil - Mareš, Patrák (60. Míšek), Zifčák (60. Huf) - Zlatohlávek (81. Yahaya). Trenér: Saňák.

FK Jablonec – FK Mladá Boleslav 2:0 (1:0)

Jestli se někomu první ligové utkání letošního ročníku nepovedlo, je to Marek Suchý. Bývalý reprezentant a v současnosti obránce Mladé Boleslavi potřeboval pouhých třicet vteřin na to, aby nastřádal dvě žluté karty a šel předčasně do sprch.

V tu chvíli to už ale s jeho týmem vypadalo i tak dost zle. Po půl hodině hry totiž otevřel skóre domácí Hollý, navíc v nastavení první půle se po červené kartě poroučel ze hřiště mladoboleslavský Sakala. Po vyloučení Suchého z dvaasedmdesáté minuty se trefil ještě Čanturišvili a pečetil jablonecké vítězství.

Branky: 31. Hollý, 80. Čanturišvili. Rozhodčí: Radina - Volf, Pečenka - Černý (video). ŽK: Alégué, Fortelný - Kušej. ČK: 45.+3 Sakala, 72. Suchý (oba M. Boleslav). Diváci: 3305. Jablonec: Hanuš - Cedidla, Martinec, Tekijaški, Polidar (86. Kanakimana) - Beran (86. Nardini), Nebyla (70. Souček) - Čanturišvili, Hollý (86. Velich), Alégué (60. Fortelný) - Schánělec. Trenér: Kozel. M. Boleslav: Trmal - Vydra, Suchý, Králik - Stránský (62. Vojta), Matějovský (46. Fulnek), Sakala, Kostka - Ladra (62. Kušej), Mareček (79. Donát) - Pulkrab (46. Buryán). Trenér: Holoubek.

SK České Budějovice – SK Sigma Olomouc 0:2 (0:1)

Českobudějovičtí měli značné problémy se záchranou v minulé sezoně a nedobře vykročili i do té nové. Přispěla k tomu i gólová paráda Jana Klimenta, který deset minut po přestávce načal brankový účet utkání parádními nůžkami. Nakonec se stal i prvním dvoubrankovým střelcem nového ročníku, když druhý gól přidal dvacet minut před koncem.

Branky: 57. Kliment (Zorvan), 75. Kliment (Zorvan). ŽK 0:2. Rozhodčí: Vokoun – Mokrusch, Zoufalý Diváci: 3429. SK Dynamo Č. Budějovice: Janáček – Kotula, L. Havel, Keckeisen, Trummer – M. Čermák (63. Martin), Hubínek (90+2. Skalák), Suchan – Šigut (82. Ogiomade), Tranziska, Zíka (63. Ondrášek).

Trenér: Jiří Lerch SK Sigma Olomouc: Stoppen – Hadaš, Pokorný, Dohnálek, Sláma – Spáčil, Breite (C) – Navrátil (64. Mikulenka), Zorvan (90+2. Langer), Šíp (64. Fiala) – Kliment (79. L. Juliš).

Trenér: Tomáš Janotka

Bohemians Praha 1905 – Baník Ostrava 2:1 (0:0)

I na druhém pražském zápase prvního kola viděli diváci tři branky. A i tentokrát byli nakonec spokojenější ti domácí. Po bezbrankové první pětačtyřicetiminutovce potěšil fanoušky v Ďolíčku Smrž, ale to nebylo zdaleka vše.

Rušno bylo deset minut před koncem, kdy se dlouho přezkoumávala situace kolem druhého gólu Bohemians v podání Hrubého. Nakonec však video ukázalo, že střelce do ofsajdového postavení dostal exvršovický Prekop, a tak uznání druhé branky nic nebránilo.

Domácí se ale nakonec ještě o body hodně strachovali. V 90. minutě totiž korigoval Tanko a v sedmé minutě nastavení se ještě Baníkovci dožadovali pokutového kopu, jejich přání však zůstala nevyslyšena.

Branky: 53. Smrž, 83. Hrubý - 90.+3 Tanko. Rozhodčí: Berka - Vlček, Machač - Všetečka (video). ŽK: Čermák, Smrž, Hejkal (asistent, všichni Bohemians). Diváci: 5824. Bohemians: Reichl - A. Kadlec (77. Dostál), Hůlka, Vondra, Hybš - Čermák (90. Shejbal), Smrž (77. Jánoš), Kovařík - Ristovski (65. Matoušek) - Hilál (77. Hrubý), Drchal. Trenér: Veselý. Ostrava: Markovič - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta (80. Rusnák), Boula, Rigo (46. Šín), Kpozo (64. Holzer) - Klíma (46. Prekop), Ewerton - Kubala (64. Tanko). Trenér: Hapal.

Dukla Praha – Viktoria Plzeň 1:3 (0:2)

Nováčkovi vstup do sezony nevyšel. Proti třetímu týmu minulé sezony prohrávali fotbalisté z Julisky v domácím prostředí od devatenácté minuty zásluhou Dweha. Za deset minut pak hosté zahrávali pokutový kop a účastník Eura Pavel Šulc zvýšil na 2:0.

Pak domácí zvýšili svou aktivitu, na víc než Matějkovu tyč a následně Ullmanovu ránu těsně nad brankovou konstrukci to ale v první půli nestačilo.

Snahu Dukly zkomplikovat Západočechům zápas ve druhé půli výrazně utlumil vlastní gól Jana Peterky, který ve čtyřiatřiceti letech debutoval v první lize. Nakonec se ale přece jen domácí dočkali, gól na 1:3 dal deset minut před koncem Špatenka, který na hřiště přišel jen pár desítek vteřin předtím. Víc už ale domácí nestihli.