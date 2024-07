„Byly to týdny od zápasu v Plzni, který mě opravdu poznamenal a bolel, kde mi nejvíc chyběla vítězná mentalita. Schopnost zvládnout odpovědnost boje o titul, což opravdu není jednoduché. Chceme vyhrávat a porážet naše největší rivaly,“ započal Jaroslav Tvrdík své vysvětlování na sociální síti X.

„Když jsem byl s tímto návrhem konfrontován poprvé, smetl jsem ho. Nikoliv kvůli sportovnímu přínosu, ten je zřejmý. Snažili jsme se o jiná řešení ze zahraničí. Vytipovali jsme opravdu velkou řadu hráčů. Když však chcete vysokou kvalitu hned, ani peníze vám nestačí. Když ji někdo má, již nemíří do Prahy, ale do top lig. Nebo ho jeho klub nepustí,“ vysvětluje předseda představenstva pražské Slavie.

„Postupně se proto Tomáš dostal znovu do popředí našich posil. Postupně se také můj názor měnil. Roli sehráli naši hráči, kteří ho znají, nebo Jindra Staněk. Poznal jsem ho také osobně jako člověka, tátu dvou holčiček. Důležité bylo, že sám chce k nám. Věříme, že týmu může pomoci. Být gamechanger. Proto jsem prosil – dejme mu šanci. A věřte mi, že jsem si vědom rizika i svojí odpovědnosti. Pravda leží na hřišti. Čas ukáže,“ zakončil Tvrdík.

Chorý provokuje, fandil Spartě

Slávistický boss tak reagoval na rozjitřené emoce fanoušků z posledních dní. Velká část příznivců sešívaných totiž nemůže překousnout příchod plzeňského útočníka do svého klubu.

Roli hraje jeho chování na hřišti v předchozích vzájemných duelech i v jiných zápasech. Chorý je typ hráče, který rozhodně nehraje v rukavičkách. Jednou nevybíravě zajede do brankáře, jindy udeří soupeře hlavičkou. To všechno mu navíc prochází i u rozhodčích.

K tomu je tu ale ještě minulost mimo trávník. V roce 2017 vyprávěl Chorý, tehdy ještě jako hráč Olomouce, v rozhovoru pro Českou televizi, že miluje Spartu. Tedy hlavního rivala Slavie.

„Oblíbený klub je Sparta Praha. Miluju Spartu už odmalička. Jak můj děda, tak můj táta, všichni jsme sparťanská rodina. Ještě musím předělat moji přítelkyni. Určitě je cíl jednou si zahrát za Spartu. Je to můj největší sen,“ říká Chorý v inkriminovaném videu. Na dalším záznamu ho pak lidé nahráli, jak po zisku titulu s Plzní skanduje nechvalně známý pokřik „Jude Slavie.“

Nyní by za něj právě sešívaní měli vyplatit pořádný balík. Hovoří se o částce až čtyř milionů euro pro Plzeň, čímž by se Chorý přiblížil i rekordnímu přestupu Davida Zimy. Ten přišel z Itálie do Slavie během letošní zimy za 4,5 milionu eur. Sám Chorý by si pak ve svém novém klubu měl přijít až na jeden milion korun měsíčně.

Co za tyto peníze Slavia získá? Hráče, kterého soupeři nenávidí a vlastní tým miluje. Chorý v posledních dvou sezonách nastřílel v dresu Viktorie v nejvyšší soutěži 13 a 12 branek a teď by měl svojí produktivitou pomoci ukončit nadvládu pražské Sparty.

Nejdřív si ale bude muset na svoji stranu získat fanoušky. Po prohřešcích z minulosti ho ovšem nečeká nic snadného. Důvěru vedení už má. Přesvědčí i příznivce na tribunách?