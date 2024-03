Trenéra fotbalistů pražské Sparty mrzí, že do nejbližšího ligového programu nebude moci nasadit v derby vyloučeného Ángela Preciada. Rozhodčího Ondřeje Pechance, který ekvádorského fotbalistu vyloučil, ale za jeho výkon chválil.

FORTUNA:LIGA 23. kolo: Sparta - Slavia 0:0. | Foto: CPA

„Slavia nám prokázala respekt, jaký si zasloužíme. Respektují nás natolik, že změnili filozofii v porovnání s minulými derby, která jsem tu jako trenér od příchodu do Sparty zažil. V nich to bylo naopak. Vysoko presovali a chodili do soubojů jeden na jednoho. Dnes ale nechali veškerou iniciativu na nás,“ uvedl Priske, jehož tým ve středu vyřadil Slavii v Edenu ve čtvrtfinále domácího poháru po vítězství 3:2 v prodloužení, přestože o dvě branky prohrával.

V dnešním ligovém derby se Preciado v 84. minutě v rohu hřiště na první pohled lehce ohnal nohou po slávistickém kapitánovi Janu Bořilovi. Do hry vstoupil videorozhodčí a Pechanec po zhlédnutí opakovaných záběrů ekvádorského reprezentanta vyloučil. Sparta obdržela sedmou červenou kartu v ligové sezoně, což je nejvíce ze všech mužstev.

„Ángelo hraje v posledních týdnech výborně. Z tohohle hlediska mě mrzí, že ho nemůžeme využít v dalším zápase,“ litoval Priske, jehož svěřenci se za týden představí v dalším šlágru na stadionu třetího týmu tabulky Plzně.

„Nemyslím si, že to byl šílený, tvrdý zákrok. Ángelo dal rozhodčímu možnost k červené kartě. Musíte respektovat výrok rozhodčího, který dnes odvedl velmi dobrou práci. Doufám, že i vy novináři ho oceníte. Derby měl pod kontrolou. Je dobře, že tu jsou rozhodčí, kteří si věří. Slouží jako příklad toho, jak by se podobné zápasy měly řídit. Patří mu velká pochvala,“ prohlásil bývalý trenér Midtjyllandu nebo Antverp.

Proti Liverpoolu se budeme snažit postoupit

Ve čtvrtek rozehrají Letenští úvodním domácím zápasem osmifinále Evropské ligy proti lídrovi anglické ligy Liverpoolu. „Je to velký zápas a výzva. Čeká nás ikonický tým a stadion. Je před námi práce, pokusíme se vyhrát. Se vším respektem k Liverpoolu se pokusíme hrát naším stylem a budeme se snažit zvítězit a postoupit,“ uvedl Priske.

„Jestli si hráči chtějí prohlédnout Anfield, můžou si po sezoně koupit vstupenku, nebo se tam dostat po kariéře, to je mi jedno. Nepojedeme tam jako turisti, pokusíme se vyhrát. První krokem je zvítězit na Letné. Zároveň ale očekávám, že se o totéž pokusí i oni. Liverpool je favorit,“ doplnil někdejší obránce Brugg, Portsmouthu nebo dánské reprezentace.