Nenechali jste domácí ve druhém poločase až moc hrozit?

Vždycky je nějaký prostor ke zlepšení. Kdybychom hráli vzadu ve čtyřech, možná by pro nás byla druhá půle jednodušší, ale vždycky je to hlavně o kvalitě na míči, abychom ho udrželi a nedopouštěli se ztrát. Pořád jsem ovšem cítil, že máme utkání pod kontrolou.

Zmínil jste, že jste nastoupili se třemi obránci. Pomohlo to výkonu mužstva?

Může to tak být, ale je těžké porovnávat, jak by to vypadalo v klasickém rozestavení. Při tomhle schématu musí soupeř reagovat jinak a z toho jsme v úvodu zápasu těžili, protože Brno nevědělo, jak si nás přebírat. Hráli jsme v prostorech, odkud to bylo pro soupeře nebezpečné.

Vy sám jste v prvních 35 minutách vstřelil dva góly. Nepomýšlel jste na hattrick?

Neřešil jsem to. Za hattrick bych byl samozřejmě rád, ale nemyslel jsem na něj. Dát dva góly fajn, v přípravných zápasech jsem se moc netrefoval. Teď to vyšlo, dobře jsme vyřešili rychlé přechody do útoku. Nejdřív mi to skvěle předložil Hložan (Adam Hložek), pak mi to výborně rozeběhl Sáčis (Michal Sáček) a měl jsem to otevřené.

Šlo pro Spartu o ideální start do nového ročníku?

Určitě to bylo utkání s dobrým úvodem, byli jsme hrozně efektivní. Využili jsme hned první tři příležitosti. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli a potřebovali, měli jsme hodně prostoru po zisku míče, chodili jsme do brejků. Druhá půle už taková nebyla, nehráli jsme na riziko a nebyli tolik nebezpeční.