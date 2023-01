Jsme první a chceme bojovat o titul, prohlásil kouč Bílek před ligovým jarem

Praha

Ondřej Lingr (Slavia) 7

Jindřich Staněk (Plzeň) 7

Ladislav Krejčí ml. (Sparta) 6

Středočeský kraj

Marek Matějovský (Mladá Boleslav) 7

Ladislav Krejčí ml. (Sparta) 4

Tomáš Holeš (Slavia) 4

Bohumil Nádeníček: Sparta titul uděláFotbalový útočník Bohumil Nádeníček byl v minulosti hráčem Sparty, byť většinou nastupoval jen za její béčko. Teď už se pětatřicetiletá opora divizního Slaného nemůže dočkat jarní sezony. Asi málokoho překvapí, že se synem navštěvuje právě zápasy na Letné.



„Sparta je mi určitě nejblíž,“ přiznává Nádeníček. „Věřím, že titul udělá. Ke konci podzimu se rozjela, možná škoda, že byla pauza. Kdyby se hrálo o trochu déle, tak myslím, že by první týmy víc dohnala. Ke konci už jak Slavii, tak Plzni docházely síly. Je to škoda. Zaplaťpánbůh, že je to ale vyrovnanější a pořád je o co hrát. Pořád se aspoň ty tři týmy budou snažit to urvat,“ předvídá slánský útočník.



Zimní přestávka už je podle jeho slov dlouhá a hlad po fotbalu zase roste. „Každý, kdo hraje nebo hrál fotbal, ví, že je zima dlouhá. Co se týče fandů okolo, tak ti jsou vždycky nedočkaví a těší se na nové tváře, které uvidí v klubech,“ říká.



Sám ale mezi současnými prvoligovými fotbalisty žádného oblíbence nemá. „Spíš koukám na kluky, se kterými jsem hrál, když jsme byli mladí. Už jich moc není, protože jsme starší a mladí kluci do toho zasahují víc. Mám ale rád pěkný fotbal, když se sejdou dva dobré manšafty. Ve finále je pak jedno, kdo hraje. Hlavně, když to má náboj,“ prozrazuje Nádeníček.

Vysočina

Jindřich Staněk (Plzeň) 14

Jakub Řezníček (Brno) 10

Ondřej Lingr (Slavia) 8

Jižní Morava

Jakub Řezníček (Brno) 8

Michal Ševčík (Brno) 6

Milan Petržela (Slovácko) 6

Ondřej Sukup: Liga je pořád kvalitnější



Českou nejvyšší fotbalovou soutěž si zahrál v dresu ostravského Baníku či Zbrojovky Brno. Nyní nastupuje čtyřiatřicetiletý obránce Ondřej Sukup za třetiligový Hodonín. FORTUNA:LIGU, která startuje poslední lednový víkend, i nadále sleduje. „Překvapuje mě Plzeň, má dost bodů a hraje poctivý fotbal. Myslím, že to s ní Slavia nebude mít v boji o titul jednoduché. Spartu vidím kolem třetího místa,“ předpověděl Sukup.



Ten věří, že angažování trenéra Briana Priskeho na lavičku Sparty byl správný krok. „Překvapilo mě, jak se s mladým kádrem v podzimní části prezentovala dobrým fotbalem. V zimě sice přivedla nějaké cizince, ale myslím, že jde správným směrem,“ ocenil zkušený bek progres legendárního klubu.



Sukup naskočil do posledního zápasu v nejvyšší soutěži v sezoně 2017/2018, od té doby se soutěž podle něj výrazně zlepšila. „Liga je každý rok kvalitnější. Podívejte se, jak zkušený kádr má Zlín a přesto hraje o záchranu. V konfrontaci s Evropu mě příjemně překvapilo Slovácko, které bylo konkurence schopné papírově silnějším soupeřům. Myslím, že to je dobrá prověrka pro český fotbal,“ vyzdvihl sympatické výkony celku z Uherského Hradiště v Evropské konferenční lize.



Podle bývalého ligového obránce je zajímavost, že české kluby nestaví na jednotlivcích. „Konkrétní osobnost v lize nevidím. Nikdy jsem nešel na stadion kvůli jednomu hráči, vždycky mě zajímá celek. Třeba Nicolae Stanciu byl individualita, ale přesto hrála Slavia týmově, nikdy nestavěla na jedincích. Třeba ještě někdo přijde, ale zatím mezi hráči, kteří v zimě přišli, nevidím někoho, kdo by vyčníval,“ tvrdil Sukup.

Královéhradecký kraj

Adam Vlkanova (Plzeň) 16

Jan Kuchta (Sparta) 8

Tomáš Holeš (Slavia) 8

Tomáš Sedláček: VAR zasahuje až moc



Tomáš Sedláček hrával nejvyšší soutěž především v Mladé Boleslavi, v současné době je hrajícím trenérem Kopidlna v I. B třídě, kde předává svoje bohaté zkušenosti. „Myslím si, že to bude zajímavé až do konce. Všechny tři kluby v popředí tabulky to budou chtít urvat pro sebe,“ říká dvaačtyřicetiletý exligista Sedláček a přibližuje svůj pohled na zimní posilování týmu z Letné, kterému fandí: „Jsem možná trochu překvapen, že do Sparty zase začalo chodit více zahraničních hráčů. Ale třeba si to sedne lépe, než když to zkoušeli poprvé.“



A co se mu na nejvyšší české soutěži líbí? „Naše soutěž je fyzicky náročná a líbí se mi, že zde může každý obrat o body každého. Jsou v ní pořád zajímavá jména, která stojí za to sledovat. Já velice fandím svým bývalým spoluhráčům i protihráčům, kteří ještě hrají,“ má jasno bývalý výborný útočník, který kromě Mladé Boleslavi působil ještě v Českých Budějovicích a v Jihlavě.



A co naopak v souvislosti s českým fotbalem rád nemá? „Nejsem velkým zastáncem VARu. Někdy mi totiž přijde, že do fotbalu zasahuje až moc. A ještě se mi nelíbí, že hodně lidí naší soutěž podceňuje,“ dodává.

Pardubický kraj

Peter Olayinka (Slavia) 5

Ondřej Lingr (Slavia) 5

Tomáš Holeš (Slavia) 4

Ústecký kraj

Ondřej Lingr (Slavia) 8

Jindřich Staněk (Plzeň) 6

Ladislav Krejčí ml. (Sparta) 6

Liberecký kraj

Ondřej Lingr (Slavia) 10

Jakub Řezníček (Brno)7

Marek Matějovský (Mladá Boleslav) 5

Jiří Štajner: Titul přeji Slavii



V první lize hrál za Slavii, Spartu, Liberec nebo Mladou Boleslav. Získal hned tři tituly, jednou vyhrál i český pohár. Jiří Štajner (46) aktuálně kope okresní přebor v Nové Vsi u Liberce. Nejvyšší tuzemskou soutěž ale samozřejmě sleduje. „Titul? Rozhodne se mezi Slavií, Spartou a Plzní. Jelikož fandím Slavii, je jasné, komu ten titul přeji. Sestup? Ten nepřeji nikomu. Ale asi to budou Pardubice nebo Zlín,“ řekl fotbalista, který má na svém kontě přes dvě stovky startů v německém Hannoveru.



V podzimní části sezony Štajnera zaujaly opakující se problémy s VAR. „Musíme si uvědomit, že tam je stále lidský faktor. A jak víme, je snadno ovlivnitelný. Vymýtit chyby, které u videa vznikají, je těžké. Udělat nějaký manuál, jak by se to mělo správně dělat, je taky těžké. Když bude vůle, věřím, že to nějak půjde. Ale když to člověk vidí v televizi, jsou to tak jasné věci. A podle videa se to vyhodnotí úplně obráceně. A to je prostě špatně,“ zdůraznil.



Asi nejhorším příkladem špatné práce s videem byla situace v utkání Plzně se Spartou. Tehdy plzeňský útočník Chorý hlavou jasně trefil sparťanského obránce Sørensena. Plzeňský fotbalista nebyl vůbec potrestán. „To bylo evidentní. Bylo tam hlavně i hodně sporných penaltových zákroků. Pokud to chce někdo převrátit, tak to převrátí. Bohužel,“ pokrčil rameny.

Jihočeský kraj

Jindřich Staněk (Plzeň) 8

Lukáš Provod (Slavia) 7

Ladislav Krejčí ml. (Sparta) 5

Pavel Novák: Boj o záchranu přinese drama



Třiatřicetiletý obránce Pavel Novák má s tuzemskou nejvyšší fotbalovou soutěží skutečně bohaté zkušenosti. Vždyť v dresu budějovického Dynama patřil k dlouholetým stálicím a v klubové hierarchii mu s 249 starty patří druhá příčka za legendárním Ladislavem Fujdiarem. Po minulé sezoně se s profesionálním fotbalem rozloučil a momentálně působí v rakouském Asko Donau Linec, který hraje tamní pátou landesligu. Českou ligu však nadále bedlivě sleduje a má o ní také patřičný přehled.



„Myslím, že úroveň jde nahoru. Je to i tím, že sem přichází mnohem víc zahraničních hráčů než v minulosti, což pochopitelně zvedá konkurenci. Samozřejmě, Slavia, Plzeň a Sparta jsou odskočené, ale pokud se chtějí prosadit v pohárové Evropě, jinak to být nemůže. A že by kvůli tomu chyběla zápletka, to podle mě není pravda. I boj těchto tří o titul skýtá dostatek dramatičnosti. A pokud se podíváme do tabulky, tak třeba čtvrtou Olomouc a třinácté Dynamo dělí jen šest bodů. Na jaře bude určitě o co hrát, liga bude dramatická a zajímavá až do konce,“ tvrdí fotbalista, který na zisk titulu tipuje Slavii.



„Zajímavý a dramatický bude i boj o záchranu, kam jsou namočené i celky, u nichž by se to nečekalo, jako je třeba Jablonec. Hlavně si však přeji, aby se Dynamo drželo v klidných vodách a nemělo starosti se záchranou,“ podotkl Pavel Novák. Z hráčů, kteří ho v poslední době nejvíce zaujali, jmenuje dánského stopera Sparty Asgera Sørensena. „Letenští dlouho takhle spolehlivého stopera neměli. A zmínil bych rovněž mého bývalého spoluhráče z Dynama brankáře Jindru Staňka. V dresu Plzně se z něj stala klíčová postava v lize i v evropském poháru,“ tvrdí Pavel Novák.

Plzeňský kraj

Jindřich Staněk (Plzeň) 7

Adam Vlkanova (Plzeň) 5

Milan Petržela (Slovácko) 5

Karlovarský kraj

Ondřej Lingr (Slavia) 5

Josef Jindřišek (Bohemians) 3

Jindřich Staněk (Plzeň) 3

Zlínský kraj

Milan Petržela (Slovácko) 5

David Tkáč (Zlín) 4

Marek Matějovský (Mladá Boleslav) 4

Olomoucký kraj

Mojmír Chytil (Olomouc) 11

Ondřej Lingr (Slavia) 4

Adam Vlkanova (Plzeň) 4

David Kobylík: Trenér Vrba Zlínu pomůže



Bývalý skvělý ligový záložník a nyní hráč Kralic na Hané David Kobylík si myslí, že o titul si to rozdá jen elitní trio Plzeň, Slavia a Sparta. Naopak týmy od posledního po čtvrté místo nemají nic jistého a mohou se namořit do boje o záchranu.



„Plzeň je pro mě největším favoritem, protože má skvělou osu mužstva, dobře posílila a trenér Bílek umí pracovat se staršími hráči, které vhodně doplní mladými. Je tam zkušenost a vidím paralelu s minulým rokem,“ říká Kobylík. Na sestup tipuje Pardubice a baráž si podle něj zahrají Teplice. Obavy má o Zbrojovku Brno, dobře naopak vidí spojení Pavla Vrby se Zlínem.



Ševcům by se záchranářské starosti měli vyhnout. „Potom, co se kolem Vrby dělo, tak teď vidím někoho úplně jiného. Jak se z něj stala taková roztřepaná osoba s nervy na pochodu, tak mi teď přijde, že z něj vyzařuje pohoda a ve Zlíně se asi vrátil do nějakého klidu a pracovního režimu. Ač se Zlínem neudělá zázraky, tak neskončí mezi posledními třemi,“ míní Kobylík.



„Svoji“ Sigmu pak tipuje na prostřední skupinu a příliš nevěří, že by se udržela na čtvrté příčce či v top šestce. „Důležité bude, jak dopadne vyjednávání okolo Mojmíra Chytila. Pokud nezůstane, tak po něm zbyde na hrotu velká díra, která se nepovede zacelit a Sigma bude muset hrát možná trošku jiným systémem než s ním,“ komentuje.

Moravskoslezský kraj

Marek Matějovský (Mladá Boleslav) 10

Ondřej Lingr (Slavia) 5

Milan Petržela (Slovácko) 4