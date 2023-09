Český fotbalový svět žije po víkendu dál pražským derby mezi Spartou a Slavií, které přineslo remízu 1:1 a hlavně řadu kontroverzí. Mluví se o ostrých zákrocích, šarvátce, po níž padly červené karty, i o chování fanoušků na tribunách, kde měli příznivci Letenských házet dělobuchy mezi sedící diváky. Co na to fotbalové osobnosti a bývalí účastníci vypjatých bitev o hlavní město?

Deváté kolo FORTUNA:LIGY zpestřilo derby Slavia - Sparta. | Foto: CPA

„Byla to fakt dobrá řežba. Hlavně závěr, jak byl vyšperkovaný boxerskou vložkou Bořila s Krejčím. Remíza byla zasloužená, emočně to bylo strašně vypjaté. Opravdu boj,“ ohlédl se za exponovaným zápasem bývalý fotbalista obou klubů Peter Grajciar.

„Je pravda, že by to mělo být víc o fotbale. Na druhé straně jde o všechno a je to jeden z největších zápasů v průběhu sezony tady v Čechách. Každý tomu chce dát sto procent, ale někdy je to ke škodě věci. Často se derby bojovností a zákroky za hranou pokazí. Zákrok na Provoda, to bylo hrozné… Je to vypjaté, ale mělo by to opravdu být víc o fotbale než o srážení, faulech a bojovnosti,“ doplnil.

Nesmysly po derby: Řehák měl klidnit Bořila, sudí přiznal averzi k fotbalu

S tímto názorem se shoduje i řada dalších, kteří zápas mezi pražskými S sledovali. „Tvrdil jsem už před zápasem, že vyhraje ten, kdo udrží nervy na uzdě, že budou červené karty, vše se potvrdilo. Škoda. Věřil jsem, že bude pokračovat fotbal z posledních derby. Škoda toho, co se stalo na konci, bylo to úplně zbytečné. Kdyby Chytil neudělal podle mě zbytečný faul na Vindahla, možná by pak Slavia vyhrála. A to, co následovalo… Krejčí u toho byl blízko, ale Bořil běží z levého beka šedesát metrů se rvát. Je to škoda,“ komentovala dění v zápase sparťanská legenda Martin Frýdek starší.

Pro rodiny s dětmi je to nebezpečné

„Sledovali jsme to, co fanoušek nechce vidět. Měla to být reklama na fotbal a byl z toho boj. A to, co předvedly oba realizační týmy… nepatří to tam,“ podělil se o svůj pohled na věc i Zdeněk Šenkeřík, který ve své kariéře odehrál čtyři ligová derby v dresu Slavie.

„Nevím, kdo to vyprovokoval, začalo to asi na hřišti, ale hráči ani realizáky neudělali dobrou vizitku. Fotbalu v zápase moc nebylo. Akcí bylo pomálu a pro oko diváka nic moc. Byl to bojovný zápas, na konci doslova bojovný. Derby se mi nelíbilo, stejně jako spoustě dalších lidí,“ dodal bývalý hráč sešívaných.

Bitva se zvrhla. Znechucení fanoušci nadávají: Derby buranů, Bořil do blázince

Dobrou vizitku koneckonců nezanechali vedle hráčů a členů realizačních týmů ani fanoušci. Ti slávističtí se vytasili s nenávistným choreem proti soupeři a ti sparťanští se projevili ještě hůř, když začali házet dělobuchy mezi okolo sedící diváky.

„Nepatří to k tomu. Vždycky je to vyšperkované ze všech stran. Jak ze strany hráčů, diváků, tak laviček. Mezi fanoušky by to tak být nemělo, aby jedni útočili na druhé. Na tribunách jsou rodiče s dětmi, je to nebezpečné a může se cokoliv stát. Nevadí mi nějaké normální pyro, když si fanoušci ve svém sektoru zapálí světlici. Neodsuzuju to, ale aby se házely nějaké světlice mezi fanoušky, to není správné,“ uvedl jasně Grajciar, který ještě jako hráč nastoupil do šesti pražských derby. Tři odkopal za Slavii a tři za Spartu.

„Teď je to ještě víc vyhrocené jak médii, tak lidmi, než to bylo předtím. Já na to vzpomínám rád, dokonce se mi v jednom derby za Spartu podařilo dát gól. Když je hráč aktérem takového zápasu, tak je to zážitek na celý život,“ ohlédl se někdejší slovenský reprezentant za svými zkušenostmi se zápasy mezi Spartou a Slavií.

Devastace českého fotbalu

Ten poslední bude každopádně v českém fotbalovém prostředí ještě dlouho rezonovat. Průběh utkání rozčílil i Miroslava Jíru, současného trenéra Hostivaře, který v minulosti trénoval slávistickou mládež a působil i jako asistent trenéra u reprezentace žen.

„Stydím se za všechny účastníky dnešního derby včetně zoufalých rozhodčích, hráčů, realizačních týmů. Na tohle vám jako trenér a milovník fotbalu se*u! Jestli tohle má být reklama na český evropský fotbal, tak jděte všichni do prde**! Omluvte se všichni všem fanouškům na stadionu i u televize!“ napsal hodně ostře na svůj facebookový profil.

Červené karty a penalty. Pražské derby fotbalem nudilo, ale nabídlo emoce

„Nikdy jsem tohle za skoro 28 let trénování neudělal, ale dneska ano! Jestli tohle má být reklama na český fotbal, tak jsme tady všichni součástí něčeho, do čeho nikdo rozumný nedá ani korunu, a to já nechci, protože fotbal miluju! Proberte se! Dnes jste všichni přispěli k totální devastaci českého fotbalu. A jenom doplním: strašně si vážím obou hlavních trenérů obou pražských S, hráčů i rozhodčích. Ale mám prosbu: už tohle nikdy nedopusťte! Jako trenér a milovník fotbalu vám všem děkuji!“ pokračoval jeho emotivní vzkaz.

Jak je patrné, nedělní bitva mezi odvěkými rivaly vzbudila v českém fotbalu vášně. Dá se očekávat, že o zápase se bude hodně mluvit ještě v dalších dnech i s rozhodnutími disciplinární komise, která se určitě bude některými zákroky zabývat.