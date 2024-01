Fotbalová Mladá Boleslav by v blízké době mohla změnit většinového majitele. O středočeský klub projevil podle serveru inFotbal.cz zájem miliardář Jiří Šimáně, který byl v minulosti spoluvlastníkem pražské Slavie. Hovoří se o prodejní částce okolo 100 milionů korun.

Josef Dufek. | Foto: Deník/Jiří Macek

Hlavním majitelem mladoboleslavského klubu je v současnosti jeho prezident Josef Dufek, který drží 51% podíl. Kromě něj jsou vlastníky také město Mladá Boleslav, Realstav a FK Mladá Boleslav. O tom, že by prvoligový celek mohl většinový vlastník prodat, se hovořilo už v minulosti, nikdy k tomu ale opravdu nedošlo. Změnit by se to mohlo až nyní.

Podle informací serveru inFotbal.cz měl mít Šimáně, který má o Mladou Boleslav zájem, schůzky s hlavními partnery klubu, aby si pojistil jejich podporu i v případě vlastnické změny.

Sám Šimáně by přitom nevstoupil do neznámé vody, od léta 2015 byl spoluvlastníkem fotbalové Slavie, které v té době hrozil krach. Právě on se podílel také na příchodu silného partnera CEFC, kterému později svůj podíl ve vršovickém klubu odprodal.

Jeho možný příchod do Mladé Boleslavi ale podle reakcí na sociálních sítích řada fotbalových fanoušků nechápe. „Pro mě je otázkou, co si s tím jako chce dělat. Diváků tam sotva přijde pár tisíc, kvalita zázemí s top trojkou se rovnat nemůže a kvalita kádru cca na 6. místo. Do Evropy se asi dostat můžou, ale koeficient nemají, takže vyletí z předkola hned. A FFP se dodržovat musí,“ zamyslel se jeden z uživatelů Twitteru.

Proč Boleslav?

„Proč zrovna Boleslav? Fotbal tam lidi nezajímá, stadion naprd, bez možnosti pořádného rozvoje. Boleslav by byl jeden z posledních klubů, které bych chtěl v lize vlastnit,“ přisadil si další z uživatelů Twitteru.

Šimáně je podle žebříčku magazínu Forbes 34. nejbohatším Čechem, hodnota jeho majetku se odhaduje na 13,1 miliardy korun. Nyní by část ze svých peněz mohl pustit na to, aby se stal většinovým majitelem prvoligové Mladé Boleslavi.

Ta zakončila podzim FORTUNA:LIGY na sedmém místě tabulky a během zimní přestávky prošla turbulentními změnami. Skončil hlavní trenér Marek Kulič spolu se svými asistenty, což fanoušci nesli hodně nelibě, i sportovní ředitel Pavel Hoftych. Novým koučem se stal David Holoubek a Hoftychovu pozici obsadil teprve na začátku tohoto týdne Jakub Dovalil, který dříve trénoval reprezentační jednadvacítku.

Po změnách na vysokých pozicích v klubu by teď mohlo dojít k té vůbec nejzásadnější. Ukážou se informace o prodeji majoritního podílu jako pravdivé a vrátí se Šimáně, který se údajně o dění v klubu dlouhodobě zajímá, zpátky do českého fotbalu?