Jeden z nejkurióznějších gólů dosavadního průběhu letošní sezony padl ve 26. ligovém kole v Olomouci. Pardubice se na Hané dostaly do vedení díky hrubce domácího brankáře Matúše Macíka a výhru už nepustily. Před vlastními fanoušky zklamala Plzeň, která padla 1:3 s Libercem. Zato Bohemians domácí příznivce potěšili výhrou nad Jabloncem.

Matúš Macík | Foto: Deník/Jan Pořízek

SK Sigma Olomouc - FK Pardubice 0:2 (0:1)

Obránce Beneš ve třiatřicáté minutě zahrával malou domů, gólman Macík vypadal, že si nohou míč zastaví a rozehraje, jenže místo toho jej pustil za svá záda. Kuriozní moment nasměroval Pardubice k výhře, kterou v nastavení potvrdil bývalý hráč Sigmy Zlatohlávek.

VIDEO: Komická hrubka Macíka a vlastňák. Sigma padla s Pardubicemi

Branky: 32. vlastní Beneš, 90+1. Zlatohlávek. Rozhodčí: Berka - Ratajová, Kotík. ŽK: Singhateh - Patrák, Tischler. Diváci: 3366. Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš (58. Sláma), Matys (81. Fiala), Novák - Ventúra (46. Singhateh) - Langer (85. Uriča), Breite, Pospíšil, Zorvan (58. Fortelný) - Juliš. Trenér: Jiří Saňák. Pardubice: Kinský - Kukučka, Donát, Surzyn - Mareš, Solil, Icha, Patrák (65. Tischler), Hlavatý - Sychra (72. Brdička (87. Černý)), Krobot (65. Zlatohlávek). Trenér: David Mikula.

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 2:0 (2:0)

Dlouhou sérii prolomili fotbalisté pražských Bohemians. Naposledy totiž ligovou výhru slavili 11. listopadu, od stejného data pak čekali na první domácí úspěch. Toho se dočkali díky brankám Michala Berana, který se střelecky prosadil téměř po čtyřech letech, a Lukáše Hůlky.

Branky: 22. Beran, 40. Hůlka Rozhodčí: Černý – Podaný, Dresler. ŽK: Petrák, Hála, Beran, Hůlka, Shejbal, Vondra, Ad. Kadlec, Hybš – D. Souček, F. Souček, Houska Bohemians Praha 1905: Valeš (78. Soukup) – Petrák (70. Köstl), Křapka, Vondra (90+7. Puškáč) – Ad. Kadlec, Hůlka, Beran, Kovařík (78. Hybš) – Hála (70. Shejbal) – Prekop, Ristovski. Trenér: Jaroslav Veselý FK Jablonec: Hanuš – Tekijaški, F. Souček (90. Hübschman), D. Souček – Kanakimana (90. Gaši), Kratochvíl, Martinec, Čanturišvili – Hollý (79. Alégué) – Drchal (85. Velich), Chramosta (46. Houska). Trenér: Radoslav Látal.

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 1:3 (0:0)

Branky začaly padat až po přestávce, více radosti ale bylo na severu Čech. Na vedoucí gól Chaluše sice rychle odpověděl Metsoko, jenže reakce libereckého Kulenoviče byla ještě rychlejší. O export tří bodů pod Ještěd se pak definitivně postaral tentýž hráč.

Viktoria na Liberec nevyzrála ani doma, dostala tři góly a poprvé na jaře padla

Branky: 68. Metsoko – 64. Chaluš, 69. a 79. Kulenović. Rozhodčí: Všetečka – Hájek, Váňa. ŽK: Hejda, Koubek (trenér), Cadu – Pourzitidis, Ghali, Kozel (trenér), Žambůrek. Diváků: 9718. Plzeň: Jedlička – Paluska, Hejda, Jemelka - Cadu, Traoré (66. Kopic), Kalvach, Mosquera (58. Metsoko), Souaré (76. Sýkora), Šulc - Vydra (66. Kliment). Liberec: Vliegen – Chaluš, Prebsl, Pourzitidis, Mikula (84. Lehoczki) - Žambůrek, Višinský (71. Doumbia), Preisler, Ghali (57. Fukala) - Kulenović (84. Rabušic), Tupta (57. Horský).

1. FC Slovácko - SK Slavia Praha 1:3 (1:2)

Důležité body do tabulky připisuje i Slavia, na Slovácku to ale neměla jednoduché. Do vedení se Pražané dostali díky povedenému pokusu Lukáše Provoda. Ten po autovém vhazování Douděry patrně zaregistroval, že gólman Heča není úplně na svém místě a po rychlém zpracování jej ze třiceti metrů pohotovou ranou přehodil.

Hosty několikrát znovu podržel brankář Staněk, pět minut před přestávkou dokázal zneškodnit i ránu Blahúta a následnou dorážku Trávníka. Dotřetice jej ale už Vecheta překonal. Ještě do přestávky ale napřáhl ze třiceti metrů Juirečka a vrátil Slavii vedení, které ve druhém dějství zpečetil z penalty Jurečka.

Ani vyprodaný stadion nepomohl. Slovácko podlehlo Slavii, rozhodl Jurečka