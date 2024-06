Další sezona fotbalové FORTUNA:LIGY je minulostí, Sparta obhájila titul a známe už i krále jednotlivých individuálních statistik. Skvělou sezonu ale zažili i další hráči, kteří zůstali trochu ve stínu největších hvězd. Právě na ně jsme se zaměřili v našem statistickém ohlédnutí za aktuálním ročníkem domácí nejvyšší soutěže.

Záložník Slováka Marek Havlík (v modrém dresu) při souboji s jabloneckým Václavem Drchalem. | Foto: 1. FC Slovácko

Vítězem ligy se stala stejně jako v loňském roce Sparta, zklamaná zůstala druhá Slavia a třetí místo brala Plzeň, která svými výsledky hlasitě promluvila do boje o titul mezi pražskými S. Spokojený se sezonou ale může být také čtvrtý Baník Ostrava, který postoupil do předkola Evropské konferenční ligy, nebo Mladá Boleslav. I ta si zahraje ve třetí nejvyšší evropské soutěži.

A jak si vedli jednotliví hráči? Králem střelců se stejně jako v posledním ročníku stal po fantastickém finiši slávista Václav Jurečka, jehož zápis se nakonec zastavil na 19 gólech. Jen o branku méně dala kometa sezony Pavel Šulc z Plzně, který si výkony vysloužil i nominaci na EURO, na 17 gólech se pak zastavil sparťan Jan Kuchta.

Za zmínku ovšem stojí i výkony dalších hráčů, kteří zůstali v tabulce střelců poněkud upozaděni. Ewerton v dresu Baníku dal ve 31 zápasech hned 14 branek a o tři góly si vylepšil svoje sezonní maximum z ročníku 2021/22, kdy zářil za Mladou Boleslav. Ke svému gólovému účtu přidal i pět asistencí a byl jedním z hlavních tahounů ostravského celku do Evropy.

„Vytvořily se mu tady podmínky, které mu vyhovují a někdy mu něco akceptujeme. On nám to vrací produktivitou. Hraje vše, to by ve Slavii také neměl. Možná proto tam nebyl spokojený. Fotbalově se mu zde daří, diváci ho mají rádi, což u každého hráče hraje roli,“ řekl k výkonům brazilského fotbalisty sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško, který teď netrpělivě vyhlíží budoucnost klubového tahouna.

Ewerton totiž v Ostravě jen hostuje ze Slavie. „Děláme všechno pro to, aby zůstal. Bude to záležet, jestli dostane lepší nabídku někam do zahraničí, která jemu bude dávat smysl. Spoléhat na to, že zůstane, ale nemůžeme, musíme počítat s tím, že tady nebude. Proto se snažíme přivést hráče na levou stranu,“ prozradil Mikloško v rozhovoru pro Deník.

Kromě Ewertona, který už v minulosti ukázal obří potenciál, ale letos vyletěli i další střelci. Daniel Fila za Teplice nasázel 10 gólů, Kryštof Daněk se v Pardubicích vyhoupl na osm a stejné maximum si v Mladé Boleslavi stanovil i Júsuf Hilál. Asi největší skok ale udělal Marek Havlík ze Slovácka, jenž nastřílel 12 branek. Doposud dal přitom za sezonu nejvíc čtyři góly.

Havlíkovi extrémně vyšel podzim, kdy se trefil desetkrát, na jaře pak už tolik produktivní nebyl. „Chybí mu pohoda týmu,“ prozradil na konci února trenér týmu Martin Svědík.

Patrák asistoval, góly ale chyběly

Nejlepším nahrávačem soutěže se stal Sparťan Veljko Birmančević, který připravil svým spoluhráčům rovnou 11 branek. S devíti asistencemi za ním zůstal mladoboleslavský Vasil Kušej a na čísle sedm se zastavila rovnou sedmička hráčů.

Jedním z nich byl i záložník Jan Kovařík, který na podobná čísla dosáhl naposledy v ročníku 2015/16, kdy v dresu Plzně zapsal rovnou devět gólových nahrávek. Od té doby v tomto ohledu stagnoval, až letos ve své třetí sezoně za Bohemku opět rozkvetl. Ve 28 zápasech přidal i čtyři vstřelené góly a v bodování klubu byl nejlepší.

Podobně vydařený ročník má za sebou i Vojtěch Patrák z Pardubic. Třiadvacetiletý útočník v předchozích třech sezonách neasistoval ani jednou, ale letos dosáhl rovnou na šest gólových nahrávek. Ve druhé sezoně v Jablonci podobně vyletěl i Matěj Polidar, v Liberci zase Lubomír Tupta a v Baníku Jiří Boula.

„Klukům to připravím, ale chtěl bych dát i nějaký gól. Čtyři asistence za čtyři zápasy jsou ale samozřejmě dobré,“ hodnotil Patrák pro klubovou televizi v polovině února po zápase v Karviné. Nakonec se ovšem nedočkal a ročník zakončil s nulou v kolonce nastřílených gólů.

Zadražil po debutu přesvědčil

Nejvíce čistých kont vychytal v sezoně plzeňský Martin Jedlička, který neinkasoval hned ve 13 zápasech. O jednu nulu míň pak zapsal sparťanský mistr Peter Vindahl. Co ovšem ukazuje statistika procentuální úspěšnosti zákroků, která je tolik sledovaná třeba v hokeji?

Z pravidelně chytajících gólmanů byl na tom nejlépe královehradecký Adam Zadražil, který lapil 82,2 % střel letících na jeho branku. Pardubický Antonín Kinský se vyhoupl na 80 % a špatně na tom nebyl ani jeho kolega Viktor Budinský. Ten dosáhl na číslo 73,8 %.

„Byl to takový trochu hořkosladký ligový start. Takhle velmi dobře rozehraný zápas, kdy doma vedeme ještě v osmdesáté minutě 2:0, už bychom měli dotáhnout k tříbodovému zisku. Prvoligovou premiéru jsem si užil, o to víc mě však mrzí, že jsme toto utkání nedotáhli do vítězného konce,“ vyprávěl po své ligové premiéře král této statistiky Zadražil.

A již zmiňované hvězdy Vindahl s Jedličkou? První jmenovaný pochytal v průměru parádních 76 % střel, druhý pak byl jen o osm desetin horší.