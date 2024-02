Fotbalová Slavia si ho v zimním přestupovém okně vyhlídla jako posilu do obrany a hned při svém prvním ligovém startu zažil debut, o jakém se jiným jen sní. Senegalec El Hadji Malick Diouf podal v Karviné velmi dobrý výkon a v 80. minutě svým gólem pečetil vítězství sešívaných 3:0. Divokou oslavou gólu pak málem způsobil trenéru Jindřichovi Trpišovskému zranění. „Líbil se mi. Až na to, že mi málem podruhé zlomil nos,“ smál se slávistický lodivod po zápase.

19. kolo první fotbalové ligy: FC Baník - SK Slavia Praha, 17. prosince 2023, Ostrava. Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Trpišovský si stejné zranění přivodil už na konci listopadu minulého roku – tehdy se jednalo o následek hraní baga s hráči. Podruhé mohl mít pak sedmačtyřicetiletý trenér zlomený nos po nedělním zápase FORTUNA:LIGY.

„Dostal jsem to do stejného místa, tak doufám, že to bude v pohodě,“ ohlédl se trenér Slavie za divokou oslavou premiérového gólu Malicka Dioufa. Na jeho konto nešetřil chválou.

Real Madrid se valí na Prahu. V rytmu Bílého baletu se bude tančit už v létě

„Byla to jediná kaňka, jinak se mi samozřejmě líbil těmi věcmi, o kterých víme, že je v nich silný. Obstál soubojově, celkem slušně bránil. Měli jsme malinko strach z komunikace, protože mluví francouzsky a v angličtině se zatím učí. Někdy v té rychlosti na hřišti trochu tápe, češtině logicky nerozumí vůbec. I vzhledem k tomu, že jsme nastoupili v pětici vzadu, tak to pro něj na halfbekovi bylo jednodušší,“ popisoval Trpišovský.

„Měl dobrý pohyb a souboje, gólovou situaci vyřešil skvěle. Nejen to samotné provedení, ale i způsob, jak se do ní dostal. Samozřejmě se ještě musí více sžít s týmem, bylo to vidět v některých situacích, kdy zakládal hru a nesladil se se spoluhráči. Má ale zajímavé věci, je mladý, jiné zápasy ho možná prověří více, já jsem s ním ale spokojený,“ doplnil úspěšný kouč.

Devatenáctiletý Malick Diouf přišel do Slavie v zimě z norského Tromsø. Po svém příchodu dostal dvakrát šanci v jednom poločase, jednou v celém zápase a naposledy odkopal 23 minut během zápasu proti Zlatým Moravcům. Zatímco během přípravy se netrefil ani jednou, při soutěžním debutu se gólu hned dočkal.

Musím se toho hodně naučit

„Jsem velmi šťastný, nečekal jsem to. Chtěl jsem odehrát dobré utkání, podat dobrý výkon. Ale nakonec jsem se i dokázal prosadit. Trenéři mi říkali, ať zavírám zadní tyč. Jsem vážně šťastný, že jsem skóroval, navíc hned při své premiéře,“ rozplýval se mladý Senegalec po utkání v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Rozehrál to Mick (van Buren), já si naběhl za obránce. A TJ (Muhamed Tijani) mi to tam skvěle prostrčil, já to jen dobře zakončil. Tak to má být, výborná přihrávka,“ pochválil svého spoluhráče za dobrou asistenci.

Řeč v pozápasovém rozhovoru došla i na trenéra Trpišovského, kterému ve své radosti málem způsobil újmu. „Dal mi spoustu rad, je to pro mě nová liga. Musím se toho hodně naučit, sezona mě hodně prověří, tenhle zápas mě taky prověřil. Jsem šťastný, ale musím dál pracovat,“ uvedl skromně Malick Diouf.

GLOSA: Sparta promarnila velkou příležitost. Podaří se jí náprava v odvetě?

Právě on byl spolu s Davidem Zimou, Ondřejem Zmrzlým a Jindřichem Staňkem jedním z es, které si Slavia v zimě pořídila, aby na jaře usilovala o mistrovský titul. Nepřivedou ale sešívaní před koncem přestupového období ještě další novou tvář?

„Nemyslím si, že bychom teď něco řešili. Výhledově bychom do středu hřiště potřebovali někoho jako Petra Ševčíka, při vykartování Oskyho (Oscara Dorleyho) a zranění Zafeirise nám tam chybí hráč. Momentálně se ale o nikom nejedná, v zahraničí nikoho zatím nevidíme, i když se dlouhodobě hledá,“ prozradil trenér Trpišovský závěrem.