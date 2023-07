Naplněný Eden, skvělá fanouškovská atmosféra ze strany obou táborů, ale v podání fotbalistů Slavie podle slov jejího trenéra nejslabší výkon v přípravě. Jak se Jindřich Trpišovský ohlíží za generálkou proti Dynamu Drážďany, proč nasadil na pozici halfbeka Matěje Juráska a nakolik je rozhodnutý o základní jedenáctce pro první kolo FORTUNA:LIGY? „Kdybych měl říct někoho, kdo má blízko do základu, je to Mojmír Chytil,“ prozradil slavistický lodivod.

Jindřich Trpišovský. | Foto: ČTK

„Splnilo se, co jsme chtěli, aby kluci po přípravě měli zase pocit plného stadionu a ostrého utkání. Soupeř hlavně v prvním poločase hrál výborně, byl na tom skvěle fyzicky, udělal nám to hodně těžké. My se ze začátku nemohli dostat do tlaku, soupeř nám vyjížděl z presingu, stálo nás to spoustu sil. Šance, které jsme měli, jsme navíc neproměnili. Soupeř se díky našemu špatnému dostupování dostal do hry i díky své technické hře,“ ohlédl se Trpišovský za posledním přípravným utkáním proti Drážďanům.

„My jsme pak lépe vstoupili do druhé půle, brzdily nás ale nepřesnosti a pomalejší hra. Po střídání se to trochu zlepšilo, soupeřův útočník ale zůstal sám ve vápně a dal nám z rohu gól. My jsme naštěstí zareagovali krásným gólem. Určitě to byl náš nejslabší výkon v přípravě, zase nám to ale ukázalo hodně věcí, hrálo se na trochu jiném hřišti. Kulisa byla skvělá, měla evropské parametry, nás jen mrzí, že jsme na to nedokázali navázat naším výkonem,“ doplnil.

Slavia tedy po čtyřech přípravných výhrách jen remizovala 1:1 a před startem soutěžního ročníku má ještě o čem přemýšlet. Zajímavé bude sledovat například to, jaká základní jedenáctka v sobotu proti Hradci Králové vyběhne na trávník.

„Je to ještě trochu otevřené. Ve středu jsme měli modelové utkání, kde jsme hráli v trochu jiném složení. Jsou ještě tři čtyři posty, kde se rozhodujeme, hrát roli bude i to, že nás čeká soupeř, se kterým se nám dlouhodobě nedaří. Možná to upravíme i vzhledem ke standardkám, ty můžou být důležitý faktor. Zápas s Drážďany se ohledně sestavy blížil naší představě, někde se nám tam ale ještě tlačí více hráčů,“ vysvětlil Trpišovský.

Není přitom velká pravděpodobnost, že by se od první minuty nové sezony objevila na trávníku některá z předsezonních posil. „Rozšířili nám portfolio možností, mají jinou typologii než ostatní. Je ale vždy deficit začít v novém prostředí, kluci mají na sebe vazby z minulé sezony, kdy tým šlapal velice dobře. Chvíli si budou zvykat, nejblíž do základu má Mojmír Chytil,“ přiblížil slavistický trenér.

Ten poněkud překvapil v poslední přípravě nasazením Matěje Juráska na pozici levého halfbeka. Na nezvyklém postu si ale mladý záložník podle Trpišovského vedl velmi dobře.

„V zápasech, kde budeme hrát v tomhle rozestavení, do tlaku, chceme na té levé straně leváka. To hodně rozhodlo, Matěj navíc v přípravných zápasech vypadal hodně dobře. Chtěli jsme si spíš vyzkoušet, jestli by to případně zvládl na tomto postu nastoupit, kdybychom to potřebovali. Za mě to zvládl skvěle i do defenzivy. Už v minulé sezoně měl velkou minutáž, teď jsme chtěli vědět, jak to zvládne na beku, a proti Dynamu to zvládl skvěle,“ chválil Trpišovský.

Podle jeho slov můžou fanoušci ještě v posledním týdnu před startem FORTUNA:LIGY počítat s pohyby v kádru. Žádné posílení už ovšem na programu není. „Není v plánu, že by někdo přišel. Určitě budeme kádr zužovat, někteří hráči tu informaci mají, jednání probíhá, vede to sportovní úsek. Dva hráči z kádru už vědí, že jim umožníme působit jinde, uvidíme, co přinese následující týden,“ uzavřel Trpišovský.