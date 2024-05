Dlouho se o tom spekulovalo, až už to kouč nevydržel a vyšel s pravdou ven. „Nějakou dobu šly nějaké spekulace a chtěl bych vše uvést na pravou míru. Po sezoně v Liberci končím. Vím to už nějakou dobu, ale dohodli jsme se s vedením, že to zveřejňovat nebudeme, a proto jsem to nepotvrdil. Nicméně informace unikají a všichni o tom píšou jako o hotové věci,“ začal trenér vysvětlovat bez vyzvání novinářů.

Trenér libereckých fotbalistů Luboš Kozel po utkání v Teplicích oznámil, že po sezoně ve Slovanu končí. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

Následně pokračoval v odpovědích na jejich dotazy. „Týmu jsem to oznámil před nějakou dobou a teď aby to bylo na vědomí i veřejně. Stalo se to po zápase s Plzní. Měli jsme před Slováckem a nechtěli jsme do toho vnášet nějaké informace. Věděl jsem, na čem jsem a nechtěli jsme to v tu dobu zveřejnit. Informace ale stejně unikají z různých zdrojů a nemá cenu chodit kolem horké kaše,“ řekl kouč.

Přiznal také, že nejistota není ideální na kvalitní práci. „I mně se v tom nedělalo příjemně, proto jsem to týmu řekl. Bylo to pro mě to zásadní a nejdůležitější. Je záhadou, že informace prosákly ven, když to věděli pouze tři nebo čtyři lidé,“ zamyslel se.

Priske: Nechci říct, že si titul můžeme prohrát jen sami. Čeká nás šest finále

Rozhodnutí přišlo ze strany nového vedení, které asi Kozel logicky nemůže mít úplně nejradši. „Beru to jako fakt. Mám ve smlouvě opci na příští sezonu za nějakého výsledku, který by třeba stejně nedopadl. Respektuji, že se nové vedení takto rozhodlo. Nějakou dobu to vím a budu se podle toho chovat. Samozřejmě se snažím sezonu dojet, co nejlépe to jde, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Mrzí mě, že jsme se nedostali do první šestky, protože nám de facto chyběl jeden gól,“ vrátil se k základní části a boji o umístění ve Skupině o titul.

Končící trenér Slovanu Liberec Luboš Kozel při jednom ze zápasů.Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer

Toto prohlášení na pozápasové tiskové konferenci na sebe nenechalo dlouho čekat. Nový majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania se k tomu obsáhle vyjádřil, jak je jeho zvykem, na sociální síti X:

„Jelikož chceme být konzistentní v námi nastavené “politice” maximální možné transparentnosti, tak se vyjádřím k vyjádření trenéra Kozla na tiskové konferenci po zápase v Teplicích. Potvrzuji, že 3.4, tedy hned první den, kdy jsme klub převzali, jsme já a generální ředitel Jan Nezmar oznámili trenéru Kozlovi, že od další sezóny se chceme vydat jinou cestou,“ začal vysvětlovat.

„Měsíce jsme to rozhodnutí zvažovali, protože trenér Kozel je bezesporu výborný trenér, nakonec jsme ale z mnoha důvodů došli k tomu, že pokud budujeme de facto úplně nový klub, který bude fungovatvelice odlišně od toho, jak fungoval doteď, existuje velké riziko, že hlavní trenér (ať by to byl kdokoliv) , který byl zvyklý tři roky fungovat úplně jinak, by nemusel takovou změnu zvládnout akceptovat a zásadně by to mohlo zkomplikovat transformaci klubu,“ pokračoval Kania.

Rozjezd nadstavby: Sparta úspěšně vykročila za obhajobou, Slavia je v závěsu

Výstup dlouhých úvah by ale neměnil. „Za tímto rozhodnutím si stojíme. Koneckonců měli jsme mnoho měsíců pro zvážení všech pro a proti a rozhodli jsme se, že takové riziko podstupovat nechceme. Z našeho pohledu, pokud klub po desítkách let v tento moment transformujeme a modernizujeme, je nejčistší varianta začít nanovo i na pozici hlavního trenéra. Pokládal jsem za fér nehrát žádné hry, nemlžit, nemanipulovat a být k trenérovi upřímný hned v první moment, kdy budeme oficiálně v klubu tak, aby věděl, na čem je,“ zastává Kania férový přístup.

Ve vláknu se dále píše, že vedení chtělo toto rozhodnutí ihned oznámit, ale trenér nesouhlasil. „Bohužel jsme se na této variantě nedokázali shodnout. Trenér preferoval, že celou věc, bez ohledu na spekulace, nebudeme do konce sezóny komentovat. Zpětným pohledem jednoznačně přiznávám, že bylo mou chybou, že jsem netrval na námi preferované variantě a že jsem ustoupil,“ přiznal nový majitel Slovanu.

„Měli jsme si v ten moment všichni uvědomit, že je o náš klub obrovský mediální zájem a že není možné tak zásadní skutečnost utajit více než pár dní. Je to zcela logické, protože klub musí pracovat na zajištění nového realizačního týmu a končící trenéři musí pracovat na tom, aby měli od další sezóny angažmá,“ uvědomil si zpětně, kde byla chyba.

Obrozený kapitán Krejčí? Celou dobu je to naše sezona, hlásí

A tak se muselo s pravdou ven. „Trenér nám v minulém týdnu oznámil, že na tiskové konferenci po Teplicích, pokud na to padne otázka, nebude dál mlžit a řekne pravdu. Určitě by dávalo smysl zachovat dohodnutý postup a být konzistentní v nekomentování dané věci, nicméně byla to trenérova volba, ve které mu nemůžeme bránit. Je tedy logické, že musím i já uvést situaci na pravou míru z našeho pohledu,“ dodal svůj postoj k dané věci.

Všechny životní situace s sebou ale vždy nesou nějaké poselství. „Je to nešťastné, nicméně plyne z toho jednoznačné poučení, které asi každý známe ze života - vždy je jednodušší říct pravdu. A plyne z toho i jedno poučení týkající se fotbalového prostředí - vždycky se všechno vykecá bez ohledu na cokoliv,“ uzavřel liberecký boss.

Celé vlákno Ondřeje Kanii si můžete prohlédnout zde: