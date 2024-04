Základní část FORTUNA:LIGY pomalu zavírá své brány. V neděli odpoledne je na programu poslední 30. kolo. Při pohledu na tabulku by se možná mohlo zdát, že o dramatické zápletky je poněkud nouze, ale není tomu tak. I tentokrát totiž bude rozhodně o co hrát.

O důležité body budou v posledním kole hrát Slavia i Sparta. | Foto: CPA

Mizerná forma pražské Slavie v poslední době zajistila Spartě nejvýhodnější pozici do skupiny o titul. Přesto fotbalisty z Vršovic čeká jeden z klíčových soubojů sezony.

Aktuálně na Letenské ztrácejí čtyři body. Pokud by po nezdarech v Plzni a proti Olomouci naplno nebodovali ani v Hradci Králové a Sparta zvládla tříbodově duel na vy- prodaném stadionu Sigmy, propast by se prohloubila dokonce na bodů sedm.

A to by znamenalo, že by závěr ligy mohl, co se týče otázky mistrovské trofeje, ztratit definitivně náboj už po druhém kole skupiny o titul, v němž slávisté jedou právě na sparťanský trávník.

Hraje se i o skupinu o Evropu

Hradečtí do zápasu jdou s jistotou účasti ve druhém nejvyšším patře, tedy ve skupině o Evropu, teoretickou šanci však živí i na boj o příčky nejvyšší. Aby pronikli do nejlepší šestky, museli by Slavii porazit a navíc spoléhat na porážky Slovácka, Olomouce i Liberce.

Možnost proklouznout do skupiny o titul má i Olomouc, té by kromě vítězství nad Spartou musely však ještě přijít do karet prohry Slovácka a Liberce.

Slovácku nechá jistotu skupiny o titul výhra v Českých Budějovicích, které mají motivaci v šanci na 14. místo a domácí zápasy s celky na posledních dvou příčkách. Připravit o elitní šestku může Slovácko i Liberec, který je za ním o jediný bod.

Boj o záchranu slibuje drama

Vypjatá situace bude i na druhém pólu tabulky. Na závěr základní části se totiž utkají Zlín s Karvinou, tedy aktuálně čtrnáctý a šestnáctý tým prvoligového pořadí. Bodové rozdíly jsou tentokrát malé. Poslední Karviná ztrácí na předposlední České Budějovice jen bod, Zlín má pak ještě o dva více.

Na příčku zajišťující záchranu, kterou před 30. kolem okupují Pardubice, má Karviná manko šesti bodů. Pokud by tedy Karviná Zlínu podlehla, ztrácela by na klíčové třinácté místo právě tolik. Pardubičtí budou na trávníku Bohemians, kteří vědí jistě, že po základní části skončí jedenáctí, bojovat o výhodnější pozici do skupiny o záchranu.

Jablonečtí a Mladoboleslavští budou hrát primárně o umístění, pokud by ale Jablonec zaváhal, mohl by se nebezpečně přiblížit barážovým příčkám.

Plzeň směřuje pozornost k vyvrcholení domácího poháru, v lize už má do skupiny o titul jisté třetí místo, které by si zřejmě neměla nechat ujít ani v celkovém zúčtování. Teplice se v případě úspěchu mohou prokousat výše ve skupině o Evropu.

Všechna utkání 30. kola mají výkop v neděli v 15 hodin.