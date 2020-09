A co dnes? Roste na Letné další podobný pár kanonýrů, rozsévajících do obranných řad soupeřů děs a zkázu? Po prvních dvou kolech nové sezony FORTUNA:LIGY je pochopitelně ještě brzy na dalekosáhlé prognózy, leč rozhodnutí postavit vedle sebe do sparťanského útoku Lukáše Juliše s Adamem Hložkem se trenéru Václavu Kotalovi rozhodně povedlo. Stačí se zeptat v Brně a v Olomouci…

Probuzený střelec

„Jejich spolupráce je velmi dobrá,“ přisvědčil Kotal po nedělní výhře 3:0 nad Sigmou. Juliš vstřelil dva góly a navázal na úvodní trefu z prvního kola proti Zbrojovce.

Není to tak dávno, co kariéra letenského odchovance stagnovala, ale jarní hostování na Hané bytostného ostrostřelce nevídaně probralo. Teď o tom přesvědčuje i ve svém mateřském klubu.

„Důležité je, že je ve vápně. Osvědčuje to, proč jsme si ho tu nechali. Před rokem jsem ho měl v béčku, kde dal za půl sezony jedenáct gólů. Pak na jaře hostoval v Olomouci, kde také střílel góly. Jsem rád, že to teď potvrzuje i v áčku,“ řekl kouč Kotal o pětadvacetiletém rodákovi z Chrudimi, jehož fotbalovou dráhu už od juniorských let komplikují zranění.

Teď je Juliš naštěstí pro Spartu zdravý a v přípravě si vybojoval Kotalovu důvěru. Má „sieglovský“ čich na góly a výborný výběr místa v pokutovém území, své šance vcelku spolehlivě proměňuje. Jeho pohyblivost navíc vyhovuje hernímu stylu současné Sparty, byť on sám tvrdí, že jeho hra má stále rezervy. „Dávám góly, ale v mezihře bych mohl být platnější,“ řekl po své dvoubrankové neděli.

Důraz i nápady

Hložkův obří talent už dávno není tajemstvím, osmnáctiletý mladíček si však na trávníku dovolí stále víc a víc. S Julišem se náramně doplňují: zázračný teenager udivuje ochozy vymazlenými technickými finesami, nezištnými přihrávkami, rychlostí a když je to potřeba, tak i tvrdostí a důrazem. Ostatně první trefu zápasu proti Olomouci připravil Julišovi po bleskurychlém úniku právě nesobecký Hložek. „Křičel jsem na něj, ale on mi pak říkal, že stejně radši nahrává, když jde sám, a já už měl jen prázdnou bránu,“ popsal Juliš.

Možná trochu překvapí, že Hložek má na kontě vstřelených branek v nové sezoně nulu, ale o to aktivnější je coby nahrávač. Zařizuje góly, vysílá parťáky do šancí. Přehlédnout nelze ani četné fauly soupeře na lehkonohého teenagera, po kterých Sparta zahrává standardky. „Ladí nám to, před ligou jsme spolu trénovali čtrnáct dní v kuse. Myslím, že to může být ještě lepší,“ okomentoval Juliš spolupráci s Hložkem.

Co s Kozákem?

Mužem, který souhru mladého dua odnesl přesunem mezi náhradníky, je zkušený Libor Kozák. Nejlepší sparťanský střelec v uplynulém ročníku šel v prvních dvou kolech na hřiště až v závěru za rozhodnutého stavu. Proti Sigmě se ovšem rychle stihl zapsat mezi střelce, jako by chtěl fanouškům i Kotalovi vzkázat: „Stále jsem tady.“

Kozák rozhodně představuje sílu, s níž je třeba počítat, obzvlášť pokud bude proměňovat své šance s vyšší produktivitou než v minulostí. K dispozici může být i Matěj Pulkrab, který zářil na hostování v Bohemians, naopak dny Benjamina Tetteha ve Spartě se zdají být sečteny.