Favorit nakonec vyhrál, ale až gólem v 94. minutě...

Branka: 90.+4 Mosquera. Rozhodčí: Hocek - Nádvorník, Machač - Kocourek (video). ŽK: Hellebrand, Králik, Zajíc - Tijani, Bucha, Mosquera. Diváci: 4893.



České Budějovice: Janáček - Čolič, L. Havel, Králik, Sladký - Broukal - Čmelík (83. Matoušek), Hellebrand (62. Čavoš), Hora, Penner (46. Zajíc) - Potočný (68. Grič). Trenér: Weber.



Plzeň: Staněk - Holík (68. Havel), Hejda, Tijani, Jemelka - Kalvach, Bucha - Sýkora (85. Čermák), Jirka (56. Kopic), Pilař (56. Mosquera) - Bassey (56. Chorý). Trenér: Bílek.

AC Sparta Praha - Bohemians 1905 1:1 (0:1)

Sparťanští fotbalisté čtvrtou ligovou výhru v řadě nepřidali. V malém pražském derby doma na Letné jen remizovali 1:1 s Bohemians a odmítli tak jít do čela neúplné tabulky o tři body před Plzeň (ta má ovšem o zápas méně). Obrana Sparty dovolila už v 10. minutě svou laxností skórovat Hronkovi, o vyrovnání se postaral až po změně stran Čvančara.

Remíza. Bohemians potvrdili formu na stadionu soupeřů. Se Spartou hráli 1:1

Letenští měli i další šance, jenže je neproměnili, dobře hrající klokani však také dokázali zahrozit a bod si zasloužili. Většina z více než 17 tisíc diváků však z Letné odcházela nespokojena, nenadchl ani domácí debutant Jakub Jankto, který nastoupil v základní sestavě.

Branky: 53. Čvančara - 10. Hronek. Rozhodčí: Orel - Kubr, Kříž - Franěk (video). ŽK: Sörensen - Hála. Diváci: 17.305.



Sparta: Holec - Mejdr, Sörensen, Zelený, Höjer - Pavelka, Sadílek (74. Sáček) - Daněk (83. Fortelný), Karabec (56. Juliš), Jankto (74. Minčev) - Čvančara. Trenér: Priske.



Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Beran (57. Mužík), Kovařík (70. Krch) - Hronek (81. Koubek), Jánoš (57. Petrák) - Puškáč (71. Hála). Trenér: Veselý.

FK Pardubice - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:3)

Po dvou rozích inkasovali "domácí" Východočeši ve vršovickém Ďolíčku do desáté minuty dvě branky. A obě zaznamenal hlavou Milan Škoda, který hájí barvy města, kterému dominuje automobilka Škoda. Pardubice předvedly v prvním poločase parodii na první ligu, inkasovaly ještě jednou a boleslavský veterán Matějovský navíc neproměnil penaltu. Po změně stran už se na výsledku a první výhře Středočechů v sezoně nic nezměnilo.

Reparát po Slavii? Další koule! Pardubice předvedly parodii na první ligu

Branky: 5. a 10. Škoda, 35. Kubista. Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Slavíček - Batík (video). ŽK: Škoda (M. Boleslav). Diváci: 649.



Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Toml (41. Červenka), Helešic - Janošek (41. Koukola) - Sychra (46. Lima), Solil, Hlavatý, Vacek (46. Mareš) - Černý (79. Akosah-Bempah). Trenér: Novotný.



Mladá Boleslav: Polaček - D. Šimek, Karafiát, Suchý - Fulnek (67. Ekpai), Mareček (67. Dancák), Matějovský (74. Stránský), Kubista, Pech - Ladra (60. Krobot), Škoda (74. Žitný). Trenér: Hoftych.

FK Jablonec - Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Ani osmnáctý pokus nevyšel. Série fotbalistů Baníku Ostrava bez vítězství na jablonecké Střelnici pokračuje. Svěřenci kouče Pavla Vrby v sobotním duelu 5. kola FORTUNA:LIGY remizovali na severu Čech 1:1. Domácí sice vedli gólem Chramosty z penalty, v závěru ale vyrovnal Klíma. Naposledy výhru z nepříjemné půdy přivezli Slezané v dubnu 2006, kdy obrátili skóre góly Varadiho a Magery. Aktuálně tak v tabulce mají pět bodů, Jablonec posbíral o dva body méně.

Ze Střelnice bod! Baník v Jablonci poosmnácté nevyhrál, remízu zachránil Klíma

Branky: 66. Chramosta z pen. - 85. Klíma. Rozhodčí: Zelinka - Horák, Antoníček - Machálek (video). ŽK: Heidenreich, Krob, Kratochvíl, Považanec - Boula, Kuzmanovič, Takács, Fleišman. Diváci: 2911.



Jablonec: Hanuš - Surzyn, Hübschman, Heidenreich, Krob (76. Martinec) - Považanec - Jovovič (64. Malínský), Kratochvíl, Šulc, Polidar (22. Chramosta) - Sejk (64. Pleštil). Trenér: Horejš.



Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Takács, Pojezný, Fleišman (83. Šehič) - Kaloč, Boula (83. Smékal) - Jaroň (72. Tijani), Kuzmanovič (75. Miškovič), Buchta - Klíma. Trenér: Vrba.

FK Teplice - Trinity Zlín 0:0

Fotbalisté Teplic remizovali na svém hřišti bez branek se Zlínem. Severočeši se tak ani na třetí pokus nedočkali premiérové domácí výhry v sezoně a v neúplné tabulce se propadli na 12. místo. Zlín je předposlední a společně s Jabloncem je posledním týmem, který v soutěži ještě nezvítězil. "Ševci" prodloužili nelichotivou bilanci na teplických Stínadlech, kde z 16 střetnutí v české lize uspěli za tři body pouze v tom prvním v březnu 2003. Venku navíc nezvítězili v sedmnácti ligových utkáních v řadě.

Podívejte se: Bez vyloučení a s bodem. Ševci hráli v Teplicích bez branek

Rozhodčí: Nehasil - Vlček, Volf - Štěrba (video). ŽK: Vondrášek - Janetzký. Diváci: 2763.



Teplice: Mucha - Vondrášek, Kučera, Hybš - Urbanec, Mareček, Jukl (86. S. Dramé), Hyčka (84. Procházka) - Trubač - Gning, Žák (64. Kodad). Trenér: Jarošík.



Zlín: Rakovan - Reiter, Kolář, Procházka, Bartošák (72. Vukadinovič) - Hlinka - Fillo (84. Y. Dramé), Hrubý (90.+2 Simerský), Janetzký, Čanturišvili - Jawo (90.+2 Kovinič). Trenér: Jelínek.

1. FC Slovácko - Slovan Liberec 1:2 (0:1)

Fotbalisté Liberce nečekaně zvítězili na hřišti Slovácka 2:1 a připravili mu první porážku v této sezoně nejvyšší soutěže. Hosté rozhodli na přelomu poločasů. Nejprve ve 45. minutě otevřel skóre Theodor Gebre Selassie, vzápětí byl vyloučen domácí Vlastimil Daníček a pět minut po změně stran zvýšil v přesilovce Mick van Buren, který s pěti góly vede tabulku střelců. Za oslabené Slovácko snížil z penalty střídající Ondřej Mihálik.

Oslabené Slovácko padlo s Libercem. Na obrat nestačil ani heroický výkon

Branky: 64. Mihálik z pen. - 45. Gebre Selassie, 50. Van Buren. Rozhodčí: Radina - Váňa, Černoevič - Zelinka (video). ŽK: Ljovin, Havlík, Šimko - Varfolomejev, Preisler, Mikula, Frýdek. ČK: 45.+2 Daníček (Slovácko). Diváci: 4332.



Slovácko: Nguyen - Šimko, Daníček, Kadlec - Tomič (81. Reinberk), Havlík, Ljovin (57. Trávník), Duskí - Kohút (46. Holzer), L. Kozák (57. Mihálik), Sinjavskij (75. Petržela). Trenér: Svědík.



Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Plechatý (76. Prebsl) - Mikula, Červ, Frýdek (85. Purzitidis), Varfolomejev (59. Mara), Preisler (59. Mészáros) - Matoušek (76. Višinský), Van Buren. Trenér: Kozel.

FC Hradec Králové - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Fotbalisté Olomouce podlehli v dlouhém oslabení Hradci Králové 0:1 a počtvrté za sebou nebodovali. Hanáci hráli v Mladé Boleslavi, kde mají "Votroci" domácí azyl, od 42. minuty bez vyloučeného Lukáše Vraštila. Utkání pak v 53. minutě rozhodl Petr Kodeš. Východočeši poskočili na páté místo neúplné tabulky, Sigma je na 13. pozici jen o skóre před nejhorší trojicí Jablonec, Zlín a Pardubice.

Trápení Sigmy pokračuje. V oslabení prohrála počtvrté za sebou

Branka: 53. Kodeš. Rozhodčí: Proske - Kotík, Bureš - Adámková (video). ŽK: Klíma, Smrž, Ryneš, Čech - Poulolo, Zorvan. ČK: 42. Vraštil (Olomouc). Diváci: 1051.



Hradec: Reichl - Klíma, Čech, Smrž - Kučera (63. Gabriel), Rada, Kodeš, Ryneš - Kubala (75. Prekop), Vašulín, Vlkanova (90. Dvořák). Trenér: Koubek.



Olomouc: Trefil - Beneš (69. Greššák), Poulolo, Vraštil - Chvátal, Breite (78. Navrátil), Spáčil (69. Vodháněl), Zorvan, Sláma (78. Zmrzlý) - Chytil (59. Matoušek), Růsek. Trenér: Jílek.

Zbrojovka Brno - Slavia Praha 0:4 (0:3)

Brněnské Zbrojovce se povedl vstup do sezony a doufala, že by mohla favorizované hosty zaskočit, plány na dobrý výsledky se ale rychle vypařily. Už v 19. minutě se prosadil slávista Tecl, pak po jeho akci skóroval Douděra a ještě před poločasovou pauzou padl třetí góly (autorem vlastňáku byl Texl). O výsledku nebylo pochyb, byť po necelé hodině hry byl vyloučen stoper sešívaných Ousou. Slávisté se nenechali rozhodit a čtvrtou branku přidal Tiéhi. Slavia se díky jasné výhře vyšvihla do čela ligové tabulky.

Branky: 19. Tecl, 28. Douděra, 36. vlastní Texl, 75. Tiéhi. Rozhodčí: Klíma – Hájek, Hrabovský – Kocourek (video). ŽK: Hrabina, Endl (oba Brno). ČK: 57. Ousou (Slavia). Diváci: 10.200 (vyprodáno).



Brno: Berkovec – Hrabina, Šural (84. Hlavica), Endl, Granečný – Texl, Souček (63. Fousek) – Hladík (46. Alli), M. Ševčík (84. Nečas), Přichystal (46. Falta) – Řezníček.



Slavia: Mandous – Douděra (62. Schranz), Ousou, Kačaraba, Oscar (46. D. Jurásek) – Tiéhi, Hromada (77. Holeš) – Masopust, Provod (84. Icha), Olayinka – Tecl (77. Lingr).