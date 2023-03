Námluvy proběhly rychle, během nedělní schůzky s vedením došlo ke shodě. „Řekli jsme si nějaké představy, třeba to, jaký bych chtěl mít realizační tým. Našli jsme společnou řeč. Jsem připravený vzít zodpovědnost na sebe. Ale nebude to jen o mně, ale o celém klubu. Teď si musí hlavně hráči uvědomit, že když budou na tréninku pracovat na sto procent, tak za to budou odměnění. Vycházím z toho, že jak trénuješ, tak hraješ.“

Teplice po Jarošíkovi přebírá Zdenko Frťala. Ještě není nic ztraceného, říká

Především o tréninkové píli mluví nový teplický kouč nejčastěji.

„Všichni k sobě musíme být upřímní a otevření. Zlepšení nepřijde bez tréninkového zaujetí, bez toho nelze být úspěšný. Nemůžu slíbit lidem, že najednou budeme hrát jako Barcelona. Pro mě bude priorita, aby hráči nechali na hřišti vše. Body nám bude nosit to, jak hráči budou schopni plnit úkoly, jak budou dodržovat základní principy Důležité bude plnit základní věci. Na hřišti bude tým prezentovat naši práci.“

Dva body od přímého sestupu

Novou práci vzal 52letý Frťala s vědomím, že je před ním hodně těžká fuška. Teplice se totiž nachází dva body od přímého sestupu, navíc na nebarážové pozice začínají nabírat bodovou ztrátu.

„Jsem realista. Reálně jsme nemočení v boji o záchranu. Bude to hlavně o nás, o realizačním týmu, jak se nám podaří vlít klukům do žil nějaký impuls, pozitivní myšlení, že není nic ztraceného. Čeká nás hodně kol, ale věci se nezmění z dne na den, nezmůže to ani příchod nového trenéra. Budu chtít mluvit s kluky, představit jim své představy o tom, co bychom mohli změnit. Ale pozor - co bylo dobrého, a nebylo toho málo, bychom chtěli zanechat.“

Frťala si bude přát o hráčích vědět maximum, chce poznat i jejich soukromí. „Hráče nevnímám jen na hřišti, ale i mimo hřiště. Zajímá mě, jak fungují, jaké mají soukromé problémy. I to má vliv na výkon. Potřebuji proto zjistit, co se s hráči děje i mimo stadion, lépe se pak s nimi pracuje.“

Nový realizační tým, v němž jsou asistenti Prášil a Rezek, trenér brankářů Lipš a kondiční kouč Polák, se chce zaměřit hlavně na defenzivu. Ta je v podání sklářů tristní, 53 inkasovaných branek je její smutnou vizitkou. „Jednoznačně je to jeden z klíčových problémů týmu. Není to jen o obraně, ale o celé obranné fázi. Někdy je to o individuálních chybách hráčů, někdy o systémových.“

Změní se rozestavení?

Fanoušky určitě zajímá, jestli Zdenko Frťala ponechá často kritizovaný systém tří obránců, nebo jestli rozestavení změní.

„Já systém se třemi obránci začal před sedmi osmi lety, kdy to byl trend. Tehdy jsme nebyli pro soupeře díky tomu tak čitelní. Teď je fotbal hodně variabilní. Ale nebudu tvrdit, že v průběhu utkání budeme schopni přecházet na další dva tři systémy. Budeme mít jeden systém, ze kterého budeme chtít vycházet. Ale nechám si to do kabiny. Všichni bychom se chtěli prezentovat nasazením, jaké má Liveropool, držením míče, jaké má Barcelona. Ale trenér musí vybrat to, na co ten tým má.“