Dlouhá a úspěšná aktivní fotbalová kariéra Tomáše Hübschmana je u konce. Jablonecký obránce se po dohodě s vedením klubu přesouvá do sportovního úseku tamního prvoligového klubu.

Tomáš Hübschman | Foto: ČTK

„Tomáš Hübschman se v pondělí sešel s Miroslavem Peltou a probírali spolu situaci na nadcházející sezónu. Došli k závěru, že se hráčská smlouva prodlužovat nebude, ale spolupráce na sportovní úrovni bude pokračovat. Pouto mezi klubem, Tomášem a panem Peltou je natolik silné, že jej nelze přerušit,“ přibližuje mluvčí klubu Martin Bergman.

Tomáš Hübschman formálně přechází do sportovní agentury Pro Star Agency jako fotbalový agent, ale zároveň bude pracovat ve sportovním úseku jabloneckého klubu.

„Je to deset let, není to jeden rok a konec. Tomáš tady zanechal nesmazatelnou stopu jako hráč a velká osobnost. Teď se bude etablovat v nové roli, blízké sportovnímu řízení klubu a reprezentativní úrovni. Tomáš nebude v Jablonci pokračovat jako hráč, ale spolupráce pokračuje,“ říká Miroslav Pelta, který je za příchodem Tomáše Hübschmana Jablonce před soutěžním ročníkem 2014/2015, kdy se zde tvořila nová fotbalová éra.

„Roky v Jablonci utekly jak voda, zažili jsme krásné časy, dvakrát jsme hráli v základní skupině evropské klubové soutěže, dostali jsme se několikrát do nejlepší trojky, hráli několik finále českého poháru. Byly to krásné časy, ale ten čas nejde zastavit. Teď pro mě přichází nová výzva, kdy budu předávat své zkušenosti mladším hráčům, aby mohli zažít úspěšnou a dlouhou kariéru. Jsem také rád, že jsme s panem Peltou našli společnou řeč jak v roce 2014, kdy jsem odcházel z Šachtaru Doněck, tak teď při mé nové roli ve fotbalovém prostředí,“ říká držitel 365 startů v české lize, autor 6 branek a 10 asistencí Hübschman.

Výraznou stopu zanechal i v české reprezentaci, v jejímž dresu odehrál 57 zápasů a vstřelil jeden gól.