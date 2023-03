Vedení Severočechů bylo už delší dobu nespokojené s výsledky a herním projevem prvoligového mužstva. Po relativně dobrém podzimu šlo od porážky k porážce; na jaře má tristní bilanci, která ho sune drtivou silou k samému dnu tabulky. Řepka s Vachouškem proto sáhli k nepopulárnímu kroku, který však není pro zasvěcené překvapivý. Schylovalo se k němu už delší dobu a překvapením bylo spíš to, že ke němu došlo až po duelu na Letné.

V bitvách o záchranu Jarošík nedokázal svému týmu (až na jednu výjimku) naordinovat taktiku, která přináší body. Termín účel světí prostředky mu byl cizí, za každou cenu se snažil prosazovat své vidění fotbalu, které nabyl během zahraničních štací. Navíc se přidaly problémy se staršími hráči. Podle zákulisních informací, které potvrzují návštěvníci tréninků žlutomodrých, byl systém kondiční přípravy nedostatečný, což někteří zkušení tepličtí matadoři sami vycítili.

Měl před Spartou ultimátum? Vyhraj, jinak končíš? Ne, nic takového Jiří Jarošík od vedení klubu neslyšel.

Dozvěděl se o svém konci na webu FK Teplice? Ne, po tiskové konferenci na Spartě, na které o svém konci v Teplicích Jiří Jarošík nevěděl, měl pohovor s Rudolfem Řepkou a Štěpánem Vachouškem. Až poté, co mu vedení klubu oznámilo konec na trenérské lavičce, vydal teplický klub zprávu o odvolání svého kouče.

Samotný Jarošík si štaci v Teplicích představoval jinak, což ostatně na podzim v rozhovoru pro Deník přiznal. „Abych pravdu řekl, tak kdybych věděl, do čeho jdu, tak bych práci v Teplicích nevzal.“ Pravdou je, že klub ze Stínadel má omezený rozpočet, může si tak dovolit posily nanejvýš ze druhé ligy. A i s jejich nákupem má problémy. Kádr tak byl a je poslepovaný, práce v něm bylo (a bohužel ještě je) jako na kostele. Jiří Jarošík ji v Teplicích odvedl v míře velmi slušné, přesto to nestačilo na to, aby mohl pokračovat.

Kdekdo tvrdí, že sklářům nepomůže ani Mourinho. Já ale věřím, že Zdenko Frťala, který se pravděpodobně stane novým trenérem Teplic, týmu dá to, co je nyní pro záchranu nejvyšší soutěže potřeba.