Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Čvančaru za incident, ke kterému došlo v utkání 12. kola nejvyšší soutěže ve Zlíně. Liberecký kondičák neudržel nervy v závěru vypjatého víkendového utkání, v němž Zlín zvítězil 2:1. Domácí záložník Robert Hrubý vzal v 85. minutě do rukou míč poté, co se po souboji s protihráčem dostal do autu. Čvančara po něm vystartoval, a když za to dostal rovnou červenou kartu, vyběhl i směrem k rozhodčímu Janu Všetečkovi a lehce ho strčil do oblasti hrudníku.