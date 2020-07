Fotbalové temno. Osud letošní sezony zůstává nejasný

Už je to týden, co se tady objevil chmurný mrak v podobě koronaviru u fotbalistů Karviné. Zatím nezmizel, nikdo totiž nedokázal ona oblaka nejistoty rozehnat. A tak v Česku stále nikdo netuší, jaký osud bude mít sezona 2019/2020. Jaroslav Starka již na jaře vyhlašoval, že soutěž bude neregulérní. „Myslím, že se to nedohraje,“ poznamenal příbramský boss.

Utkání 2. kola nadstavby první fotbalové ligy, skupina o záchranu: MFK Karviná - SFC Opava, 23. června 2020 v Karviné. Zleva Štěpán Harazim z Opavy, Eduardo Santos z Karviné a Vojtěch Smrž z Karviné | Foto: ČTK