Baník začal fantasticky, na vedoucí gól potřeboval pouhých 86 vteřin. Tetour se dostal těsně před šestnáctkou k míči a přesnou technickou střelou k levé tyči rozjásal tisícovku fanoušků na tribunách ve Vítkovicích.

Ostravané navýšili náskok ve 33. minutě. K centru Buchty se dostal Zajíc a hlavou mířil přesně k levé tyči. Už minutu předtím mohl Zajíc skórovat, ale v gólové pozici nastřelil zblízka posledního zlínského obránce.

Ve 43. minutě odpískal sudí Dubravský penaltu po faulu Rakovana na Kuzmanoviče, který předtím ustál atak na nohy a pokračoval v akci. Následně byl však po konzultaci s VAR pokutový kop odvolán.

Fastav se po přestávce probudil a během osmi minut vymazal dvoubrankové manko. Nejprve se z hranice šestnáctky trefil přesně k levé tyči Martinéz, vzápětí se prosadil v malém vápně hlavičkující Hlinka.

V 63. minutě vrátil Baníku vedení Zajíc, který dorazil přes Rakovana míč do branky. Rozhodčí Dubravský šel ještě celou situaci prošetřit, gól po domluvě s VAR nepotvrdil a navíc udělil žlutou kartu Tetourovi. Zraněný Rakovan musel střídat.

Slezané se ale nenechali rozhodit a ke třem bodům se dopracovali. Zajistil jim je v 72. minutě Buchta, který nekompromisně napálil míč mezi tři tyče po centru Kaloče. Pojistku přidal v 82. minutě do prázdné branky podruhé v duelu skórující Zajíc.

HLAS TRENÉRA

Ondřej Smetana (Baník Ostrava): „Troufám si tvrdit, že to byl pro diváky atraktivní fotbal. Začali jsme dobře a až na úvod druhého poločasu jsme hráli to, co jsme chtěli. Akorát jsme měli dát ještě v první půli gól na 3:0, už by to bylo rozhodnuté. Mohlo to být klidnější a jasnější vítězství, ale i tohle beru."

Baník Ostrava – Zlín 4:2 (2:0)

Branky: 33. a 82. Zajíc, 2. Tetour, 72. Buchta – 52. Martínez, 54. Hlinka. Rozhodčí: Dubravský – Vodrážka, Poživil. ŽK: Pokorný, Kaloč, Tetour, De Azevedo – Poznar, Buchta, Hlinka. Diváci: 1044 (omezený počet).

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, J. Pokorný, Stronati, Fleišman – D. Buchta (83. Fillo), Kaloč, Kuzmanović (88. Holzer), Tetour (88. Šmiga), Sor (65. de Azevedo) – Zajíc (88. O. Šašinka). Trenér: Smetana.

Zlín: Rakovan (66. S. Dostál) – Cedidla, P. Buchta, Procházka, Matejov – Fantiš, Hlinka, Janošek (88. Tkáč), Y. Dramé (46. Jawo) – Poznar, Martínez García (77. Toutou Mpondo). Trenér: Jelínek.