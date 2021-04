Mladá Boleslav v posledních šesti letech v Ostravě pravidelně bodovala, a také tentokrát to s ní v úvodu vypadalo dobře. V 10. minutě se po rohu odrazil míč ke Klímovi, který zblízka hlavou poslal hosty do vedení.

Baníku se podařilo srovnat v 66. minutě, kdy proměnil De Azevedo penaltu nařízenou po faulu na Ndefeho. Pro brazilského šikulu to byl jubilejní desátý gól v sezoně. Pokutový kop uklidil nechytatelně po zemi k levé tyči.

Ostravané chtěli navázat na dvě předchozí domácí výhry nad Opavou (3:0) a Příbramí (5:0), což se jim nakonec také podařilo. Obrat dokonal v 74. minutě Tetour, který zužitkoval přesnou přihrávku Buchty a překonal Šedu.

HLASY TRENÉRŮ:

Ondřej Smetana (Baník Ostrava): "Pomaleji jsme se rozjížděli, ale na klucích bylo vidět, že chceme vyhrát a šli si za tím. Celý zápas jsme si vytvářeli šance, nakonec ho zaslouženě otočili a vyhráli. Museli jsme si to ale odedřít, odpracovat. Poločas nám trvalo, než jsme se rozběhali. Ve středu hřiště nás párkrát přehráli, tam nám to párkrát zaskřípalo, ale jinak jsme nehráli špatně. Kluci si to odbojovali, zvládli to houževnatostí, kvalitou. Je to pro nás velmi cenné vítězství, cenný obrat. Boleslav má nesmírně kvalitní tým."



Karel Jarolím (Mladá Boleslav): "Nevstoupili jsme do zápasu špatně. Byli jsme nebezpeční, podařilo se nám dostat do vedení, měli jsme i jiná zakončení. O půli jsme si říkali, že musíme pokračovat klidně, ale prvních dvacet minut jsme se sami dostali pod tlak a většinu útočných akcí jsme pokazili už v zárodku. Před penaltou jsme byli ve špatném postavení v obraně, pak po momentu, kdy se podle mě dal zapískat faul na Douděru, se Baník dostal do vedení. Snažili jsme se ještě o srovnání skóre, ale nepovedlo se nám to."

Baník Ostrava – Mladá Boleslav 2:1 (0:1)

Branky: 66. z pen. De Azevedo, 74. Tetour – 10. Klíma. Rozhodčí: Orel – Hájek, Paták. ŽK: Malínský, Takács, Dancák (všichni Mladá Boleslav). Hráno bez diváků.

Baník Ostrava: Laštůvka – Sanneh, Svozil, Stronati, Fleišman – de Azevedo (86. J. Pokorný), Jánoš (86. Fillo), Kuzmanović (56. Tetour), Kaloč, Ndefe (69. D. Buchta) – Zajíc (56. O. Šašinka). Trenér: Smetana.

Mladá Boleslav: Šeda – Douděra, Jakub Klíma, Takács, Preisler – Budínský (76. Matějovský), Dancák – Ladra (76. Skalák), Zmrhal, Malínský – Jiří Klíma (61. Drchal). Trenér: Jarolím.