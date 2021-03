Baník začal aktivně a už na konci první pětiminutovky mohl vést. To by však evidentně trochu zaskočený Zajíc po přesném Fillově centru ze strany z malého vápna nesměl přestřelit.

Hra se pak srovnala opticky i na šance poté, co se ve 21. minutě po teplickém brejku dostal za obranu Moulis. Obešel i Laštůvku, ale zakončení do prázdné branky mu čistým skluzem zmařil Fillo.

"Chtěl jsem si to píchnout vedle Laštůvky. Jak jsem zbrzdil s míčem, tak Fillo mě dohnal a ještě mi ten balon ukopnul. Byla to velká škoda, že už toto nebyl gól," řekl novinářům Moulis.

Po zajímavé dvacetiminutovce se utkání změnilo spíše v boj, v němž příliš místa pro fotbal nebylo. Jednu z mála možností měli Ostravané zásluhou přesného centru Buchty z pravé strany, ale Zajíc ani ve druhé situaci nedokázal hlavou míč umístit mezi tyče.

"Hlavně v prvním poločase nebyl výkon podle představ. Sice jsme si vytvořili dvě šance, ale herně jsme nebyli lepší," připustil ostravský trenér Luboš Kozel.

Se zhoršujícím se terénem byl neurovnaný charakter zápasu ještě výraznější. Vzruch do zápasu vnášely téměř výhradně jen standardní situace a nákopy do vápna.

Po jednom z nich v 63. minutě ukázal sudí Ginzel po srážce několika hráčů v teplickém vápně na penaltový bod, ale po poradě s videorozhodčím pokutový kop pro Ostravu odvolal. "Tomáš Kučera, který u toho byl, říkal, že se tam srazili dva Ostraváci. Takže to byl správný verdikt," uvedl Moulis.

Chvíli nato udeřili Severočeši. Ostravský Jánoš v 69. minutě zariskoval v rozehrávce, kterou mu hosté vystihli a po Marešově rychlé kolmici za obranu Moulis levačkou jistě obstřelil Laštůvku.

Teprve poté se Ostrava probrala a Zajíc mohl rychle vyrovnat. Sám před brankářem ale Čtvrtečku neprostřelil a Juroškovu dorážku před čarou vyhlavičkoval Vondrášek.

Z územní převahy v závěru rezultoval další sporný moment v hostujícím vápně. Zákrok Maceje na Jurošku tentokrát sudí po poradě s videorozhodčím a přezkoumání situace u monitoru posoudil jako faul a Stronati v 87. minutě levačkou bezpečně zavěsil. "Zbytečné, hráč byl vytlačený z vápna, stál zády k brance. Bylo to špatně vyhodnocené, hloupý faul a vyrovnání," litoval Moulis.

Baník v nastavení ještě mohutně tlačil a zahnal soupeře až do šestnáctky, ale na remíze se už nic nezměnilo. Tepličtí bodovali s Ostravou v lize počtvrté za sebou.

"Věřil jsem, že to už dotáhneme k výhře, ale Baník ukázal svoji domácí rvavost. Bod za remízu na Baníku bereme a jsme za něj rádi," řekl teplický trenér Radim Kučera, který v minulosti vedl Baník.

"V druhém poločase nás probudil až gól, který jsme inkasovali po vlastní ztrátě. Pak jsme si vynutili tlak i šance, neměli jsme jich málo. Zajíc mohl dát čtyři góly. Ale pořád platí, že se na gól nadřeme. Ani dnes jsme ho ze hry nedali," uvedl Kozel.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Nemohu být spokojený. Za každou cenu jsme chtěli uspět, ale hlavně v prvním poločase nebyl výkon podle představ. V druhém poločase nás probudil až gól, který jsme inkasovali po vlastní ztrátě. Pak jsme si vynutili tlak i šance. Neměli jsme těch šancí málo, Zajíc mohl dát čtyři góly. Ale pořád platí, co říkám furt, že se na gól nadřeme. Ani dnes jsme ho ze hry nedali."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Úvod byl z naší strany solidní. Měli jsem dva rohy, ale jako první ohrozil branku Baník, když Zajíc přestřelil z malého vápna. Více se to odvíjelo mezi šestnáctkami. Spělo to k remíze 0:0, my jsme dobře bránili a čekali jsme. Příležitost přišla a dotáhli jsme to. Věřil jsem, že to už dotáhneme k výhře, ale Baník ukázal svoji domácí rvavost. Stronati šel na hrot, létaly tam centry. Škoda, že jsme při té penaltě nezachovali chladnější hlavu. Měli jsme souboj lépe vyřešit tím, že do hráče tolik nepůjdeme, protože dnes se skoro každý mikrokontakt řeší u videa. Je to takové divné, ale vyhodnotili to jako penaltu. Škoda, že jsme to nedotáhli do tříbodového zisku. Ale bod za remízu na Baníku bereme a jsme za něj rádi."

Baník Ostrava – Teplice 1:1 (0:0)

Branky: 87. z pen. Stronati - 69. Moulis. Rozhodčí: Ginzel – Flimmel, Dohnálek. ŽK: Kučera, Mazuch, Fortelný, Moulis (všichni Teplice). Bez diváků.

Baník Ostrava: Laštůvka – Fillo, Svozil, Stronati, Ndefe (80. Pokorný) – Buchta (38. Sor), Jánoš, Tetour, Holzer (46. Juroška) – Šašinka (80. Mena), Zajíc. Trenér: Kozel.

Teplice: Čtvrtečka – Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Černý – Jukl, Fortelný (78. Knapík), Macej (90+2. Hyčka), Kučera (88. Trubač), Moulis (78. Radosta) – Mareš. Trenér: Kučera.